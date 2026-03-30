Học vấn của tân Hoa hậu và hai Á hậu Miss World Vietnam 2025

Tối 29/3, đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 khép lại tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh. Bên cạnh nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, Top 3 năm nay gây chú ý khi đều sở hữu nền tảng học vấn tốt cùng nhiều thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động xã hội.

Top 3 Miss World Vietnam 2025

Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh (SBD 211, sinh năm 2003, quê Hà Nội) có hồ sơ học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.63/4.0. Trong quá trình học, người đẹp nhận học bổng khuyến khích học tập ở học kỳ II năm học 2023–2024 và học kỳ I năm học 2024–2025.

Về ngoại ngữ, Phương Oanh đạt IELTS 7.5 và có chứng chỉ tiếng Trung HSK 3. Trước đó, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 và giành danh hiệu “Người đẹp Biển”. Bên cạnh học tập, người đẹp còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa khi là đại sứ truyền thông của các chương trình sinh viên như Global Volunteer – AIESEC, Bản Lĩnh Marketer, Nghệ Rối… Cô cũng từng là Chủ tịch CLB Phan Đình Phùng Dance Club và cùng đội giành Quán quân High School Best Dance Crew 2020.

Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như (SBD 168, sinh năm 2004, quê Khánh Hòa), hiện là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TP.HCM. Khánh Như hoạt động nổi bật trong lĩnh vực dẫn chương trình với vai trò MC song ngữ, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM và nhiều thương hiệu như Honda Vietnam, Dior, Techcombank.

Trong học tập và hoạt động sinh viên, cô ghi dấu với nhiều thành tích như Quán quân cuộc thi MC song ngữ Én Vàng UEF 2024, Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Top 10 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 và danh hiệu “Nữ sinh nhân ái”. Khánh Như cũng từng đạt học bổng hỗ trợ học tập 150% tại Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời tham gia nhiều cuộc thi học thuật như tranh biện, dịch thuật, lồng tiếng tiếng Anh và đạt các giải thưởng cao.

Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như

Á hậu 2 Trương Tâm Như (SBD 014, sinh năm 2005, quê TP. Huế) là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Top 3 nhưng sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật. Cô đạt IELTS 8.0, có 12 năm liền là học sinh giỏi và từng giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tiếng Anh, trong đó có Huy chương đồng Olympic tiếng Anh trên Internet.

Hiện Tâm Như là sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, đạt học bổng 30% cho toàn khóa học và danh hiệu sinh viên giỏi 4 kỳ liên tiếp. Cô cũng đăng quang Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Ngoài ra, người đẹp tích cực tham gia các dự án cộng đồng như sáng lập dự án “English Makes Life – Tiếng Anh cho em”, tham gia dự án “SafeEdu” về phòng chống ma túy và bạo lực học đường, đồng thời cùng đội thi giành giải Nhì toàn quốc cuộc thi “Trường học không ma túy 2024”.

Á hậu 2 Trương Tâm Như

Trong đêm chung kết, Top 3 cùng bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi về cách giới thiệu Việt Nam với thế giới. Phan Phương Oanh ghi điểm với phần trả lời bằng tiếng Anh lưu loát, nhấn mạnh sự đoàn kết và lòng nhân ái của người Việt, đồng thời khẳng định Việt Nam không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những giá trị giản dị như nụ cười hay sự giúp đỡ.

Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.

Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh.