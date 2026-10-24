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Con trai Vân Dung nổi da gà khi xem cảnh tình cảm của mẹ với Thanh Sơn

Thứ Bảy, 10:14, 24/10/2026
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VOV.VN - Tại buổi công chiếu Án mạng karaoke ở Hà Nội, diễn viên Long Vũ cho biết anh “nổi da gà”, thậm chí “đầu óc bị xóa băng” khi xem cảnh tình cảm của mẹ - nghệ sĩ Vân Dung - với Thanh Sơn trên màn ảnh rộng. Phản ứng của nam diễn viên trẻ khiến cả khán phòng bật cười.

Sau buổi ra mắt tại TP.HCM, Án mạng karaoke tiếp tục tổ chức premiere tại Hà Nội với sự góp mặt của đạo diễn Hoàng Lê cùng dàn diễn viên Vân Dung, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm. Đáng chú ý, mẹ ruột của Vân Dung, con trai cô là Long Vũ và mẹ ruột của Thanh Sơn cũng đến rạp ủng hộ đoàn phim.

Sau suất chiếu, Long Vũ diện áo dài đỏ đồng điệu cùng mẹ và bước lên sân khấu giao lưu với đoàn phim. Trước đó, Vân Dung và Thanh Sơn từng bày tỏ sự tò mò về phản ứng của Long Vũ khi trực tiếp xem những phân cảnh tình cảm giữa hai người trên màn ảnh rộng.

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Long Vũ cùng mẹ - nghệ sĩ Vân Dung - tại buổi công chiếu Án mạng karaoke ở Hà Nội

Khi được hỏi cảm nhận, Long Vũ tỏ ra bối rối. Anh cho biết đây là lần đầu tiên nhìn thấy một khía cạnh khác của mẹ trên màn ảnh.

“Lần đầu tiên em được nhìn thấy tính cách này của mẹ em ở trên màn ảnh. Và em xem cái khoảnh khắc đấy… thì vô tình lúc đấy đầu óc em bị xóa băng luôn, và gáy em nổi hết cả da gà”, Long Vũ chia sẻ.

Nam diễn viên trẻ sau đó còn thị phạm lại biểu cảm lấy tay che miệng, ngửa mặt “đứng hình” khi xem cảnh phim, khiến Thanh Sơn, Vân Dung và khán giả bật cười. Vân Dung lập tức đỡ lời cho con trai: “Cháu nó còn bé! Chưa đến tuổi trưởng thành!”.

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Không chỉ chia sẻ về cảnh tình cảm của mẹ, Long Vũ còn tranh thủ “bóc mẽ” khả năng ca hát của gia đình. Anh cho biết sau khi xem phim mới thấy mẹ tự tin sử dụng giọng hát, rồi hài hước tiết lộ gia đình có “gen di truyền” là sợ hát chênh, phô. Vân Dung lập tức hưởng ứng bằng câu nói: “Gia đình truyền thống hát phô”, còn Long Vũ giải thích thêm: “Nhịp đi một đằng còn giọng đi một nẻo”.

Bên cạnh sự xuất hiện của người thân, buổi công chiếu còn có những chia sẻ từ bạn bè, đồng nghiệp lâu năm của Vân Dung và Thanh Sơn. Diễn viên Hoàng Yến, người có gần 30 năm gắn bó với Vân Dung, cho biết đây là lần đầu cô thấy bạn mình thể hiện một hình ảnh quyến rũ đến vậy trên màn ảnh. Nữ diễn viên đồng thời nhận xét nhân vật bà Thủy của Vân Dung có sự cương trực, mạnh mẽ và nhiều trạng thái cảm xúc.

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Thanh Sơn vào vai Trực, nhân vật có ngoại hình gai góc và tâm lý phức tạp trong Án mạng karaoke

Hoàng Yến cũng dành lời khen cho Thanh Sơn trong vai Trực. Theo cô, nam diễn viên có sự thay đổi rõ nét khi đảm nhận một nhân vật có ngoại hình gai góc và tâm lý phức tạp, khác với những vai nghiêm túc, lịch lãm mà anh từng thể hiện trước đây.

Sau premiere, đoàn phim tiếp tục hành trình cinetour tại Hà Nội. Theo thông tin từ ê-kíp, có những suất chiếu diễn ra vào khung giờ khuya nhưng rạp vẫn kín chỗ. Khán giả ở lại giao lưu cùng đạo diễn Hoàng Lê và dàn diễn viên, thậm chí tham gia tái hiện một số khoảnh khắc tình cảm giữa Vân Dung và Thanh Sơn ngay trên sân khấu.

Không khí giao lưu còn được đẩy lên cao khi Vân Dung cùng dàn diễn viên thể hiện ca khúc Khúc tình nồng. Khán giả trong rạp cùng hát, vỗ tay và tương tác với các nghệ sĩ, biến buổi giao lưu sau suất chiếu thành một sân khấu nhỏ.

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Long Vũ cho biết anh “nổi da gà” khi xem cảnh tình cảm của mẹ Vân Dung với Thanh Sơn trên màn ảnh rộng
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Dàn diễn viên Án mạng karaoke giao lưu với khán giả trong hành trình cinetour tại Hà Nội

Án mạng karaoke xoay quanh chuyến đi “chữa lành” của một nhóm người tại một ngọn núi cách biệt. Bà Thủy (Vân Dung) là người phụ nữ có niềm đam mê ca hát nhưng bất ngờ bị sát hại. Cái chết của bà khiến những người xung quanh lần lượt trở thành nghi phạm, kéo theo hàng loạt bí mật và động cơ dần được hé lộ.

Phim thuộc thể loại hài - trinh thám, do Hoàng Lê đạo diễn, với sự tham gia của Đại Nghĩa, Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo, Phương Dung và bé Uy Nhân. Phim khởi chiếu từ ngày 30/10/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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