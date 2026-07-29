English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hát karaoke ngày đêm, Vân Dung bị nhóm trẻ sát hại trong phim mới

Thứ Tư, 16:05, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - First look phim điện ảnh “Án mạng Karaoke” gây chú ý với cảnh nghệ sĩ Vân Dung bị sát hại sau màn hát karaoke giữa đêm. Hình ảnh bà Thuỷ nằm giữa hiện trường đẫm máu, miệng bị cắm chiếc micro, mở ra vụ án hài – trinh thám với hàng loạt nghi phạm.

Ngày 29/7, phim điện ảnh “Án mạng Karaoke” tung first look dài 59 giây, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về vụ án kỳ lạ xoay quanh nhân vật bà Thuỷ do nghệ sĩ Vân Dung thủ vai. Từ một màn hát karaoke náo động giữa đêm, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang không khí căng thẳng khi bà Thuỷ trở thành nạn nhân của một vụ sát hại đẫm máu.

Trong đoạn phim, bà Thuỷ xuất hiện với ánh mắt sáng trưng, biểu cảm say sưa khi cầm micro hát “Khúc tình nồng”. Nhân vật được giới thiệu là người có niềm đam mê đặc biệt với karaoke, có thể hát ngày đêm không biết mệt. Tuy nhiên, thú vui này lại khiến những người xung quanh khó chịu, thậm chí trở thành nguồn cơn dẫn tới cái chết của bà ngay trong ngày đầu tiên của chuyến đi “chữa lành”.

hat karaoke ngay dem, van dung bi nhom tre sat hai trong phim moi hinh anh 1
Hát karaoke ngày đêm, Vân Dung bị nhóm trẻ sát hại trong phim mới

Hình ảnh gây ám ảnh nhất trong first look là cảnh bà Thuỷ nằm sõng soài giữa sàn tại hiện trường đẫm máu, trong khi chiếc micro bị cắm vào miệng nạn nhân. Chi tiết này như lời khẳng định trực diện về nguồn cơn của vụ án. Giữa đêm tối mưa gió, khi con dao sắc lẹm xuất hiện, tất cả những người có mặt đều có động cơ và có thể trở thành nghi phạm sát hại bà Thuỷ.

Bên cạnh hình ảnh rùng rợn, ca khúc “Khúc tình nồng” được sử dụng trong đoạn giới thiệu cũng tạo cảm giác vừa hài hước, vừa ám ảnh. Bài hát không chỉ gắn với sở thích của bà Thuỷ mà còn là một đầu mối liên quan tới hành trình truy tìm hung thủ. 

hat karaoke ngay dem, van dung bi nhom tre sat hai trong phim moi hinh anh 2
Đoàn Thiên Ân gây tò mò

Nói về lựa chọn nghệ sĩ Vân Dung cho vai bà Thuỷ, NSX Mai Bảo Ngọc cho biết: “Ngay từ khi xây dựng nhân vật bà Thuỷ, người đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng tôi chính là Nghệ sĩ Vân Dung. Có thể nói đây là vai diễn được ‘đo ni đóng giày’ cho chị. Chị sở hữu khả năng diễn hài bậc thầy, nhưng đồng thời cũng có nội lực diễn xuất rất lớn để tạo nên một nhân vật vừa khiến khán giả bật cười, vừa đủ sức dẫn dắt toàn bộ câu chuyện của một vụ án mạng.

Với tôi, chị Vân Dung thực sự là một “bảo chứng diễn xuất”. Sự chuyên nghiệp, khả năng xử lý tâm lý nhân vật và cảm giác nhịp điệu trong từng phân cảnh của chị là điều không phải diễn viên nào cũng có. Điều khiến chúng tôi rất vui là ngay khi nghe ý tưởng về Án mạng Karaoke, chị gần như đồng ý ngay lập tức vì thấy đây là một dự án thú vị và khác biệt. Chị cũng rất hào hứng khi được thử sức với một màu sắc hoàn toàn mới, nơi hài hước và trinh thám đan xen trong cùng một nhân vật”.

“Án mạng Karaoke” là phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, có Võ Thanh Hoà đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo và 89s Group sản xuất. Phim theo chân một nhóm người tham gia chuyến đi “chữa lành” tại một ngọn núi cách biệt với cuộc sống bên ngoài. Cái chết của bà Thuỷ ngay trong ngày đầu tiên khiến tất cả bị cuốn vào hành trình truy tìm hung thủ.

Ngoài Vân Dung, phim có sự góp mặt của Đại Nghĩa, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo, Tuyền Mập và Tiểu Bảo Quốc. Tác phẩm thuộc thể loại hài - trinh thám, dự kiến khởi chiếu ngày 2/10/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Conan Movie 29 hạ nhiệt, The Odyssey vững vàng trở lại ngôi đầu phòng vé Việt
Conan Movie 29 hạ nhiệt, The Odyssey vững vàng trở lại ngôi đầu phòng vé Việt

VOV.VN - The Odyssey trở lại vị trí đầu sau tuần ra mắt rầm rộ càn quét các rạp chiết Việt của thương hiệu hoạt hình nổi tiếng Conan, thị trường điện ảnh Việt Nam lấy lại thế cân bằng. Sự hạ nhiệt của Thám tử lừng danh Conan: Những thiên thần sa ngã trên xa lộ là xu thế tất yếu sau cú hích truyền thông ra mắt.

Conan Movie 29 hạ nhiệt, The Odyssey vững vàng trở lại ngôi đầu phòng vé Việt

Conan Movie 29 hạ nhiệt, The Odyssey vững vàng trở lại ngôi đầu phòng vé Việt

VOV.VN - The Odyssey trở lại vị trí đầu sau tuần ra mắt rầm rộ càn quét các rạp chiết Việt của thương hiệu hoạt hình nổi tiếng Conan, thị trường điện ảnh Việt Nam lấy lại thế cân bằng. Sự hạ nhiệt của Thám tử lừng danh Conan: Những thiên thần sa ngã trên xa lộ là xu thế tất yếu sau cú hích truyền thông ra mắt.

Xiếc “Đi cùng năm tháng” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Xiếc “Đi cùng năm tháng” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 26/7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình xiếc nghệ thuật đặc biệt “Đi cùng năm tháng” số 8 với chủ đề “Vó ngựa biên cương” tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.

Xiếc “Đi cùng năm tháng” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Xiếc “Đi cùng năm tháng” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 26/7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình xiếc nghệ thuật đặc biệt “Đi cùng năm tháng” số 8 với chủ đề “Vó ngựa biên cương” tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.

Phim hoạt hình Bát Tiên! bất ngờ vượt mặt Kungfu Nữ Túc trong cuộc đua phòng vé
Phim hoạt hình Bát Tiên! bất ngờ vượt mặt Kungfu Nữ Túc trong cuộc đua phòng vé

VOV.VN - Thị trường điện ảnh hè Trung Quốc vừa ghi nhận một pha trình làng bất ngờ khi bộ phim hoạt hình Bát Tiên! chính thức vượt qua bom tấn Kungfu Nữ Túc của “vua hài” Châu Tinh Trì để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu theo ngày.

Phim hoạt hình Bát Tiên! bất ngờ vượt mặt Kungfu Nữ Túc trong cuộc đua phòng vé

Phim hoạt hình Bát Tiên! bất ngờ vượt mặt Kungfu Nữ Túc trong cuộc đua phòng vé

VOV.VN - Thị trường điện ảnh hè Trung Quốc vừa ghi nhận một pha trình làng bất ngờ khi bộ phim hoạt hình Bát Tiên! chính thức vượt qua bom tấn Kungfu Nữ Túc của “vua hài” Châu Tinh Trì để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu theo ngày.

"Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" lập kỷ lục phòng vé Việt trong ngày ra mắt
"Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" lập kỷ lục phòng vé Việt trong ngày ra mắt

VOV.VN - "Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" tạo cơn sốt phòng vé khi ngay lập tức chiếm giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu vào ngày ra mắt chính thức, qua mặt bom tấn sử thi The Odyssey của Christopher Nolan.

"Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" lập kỷ lục phòng vé Việt trong ngày ra mắt

"Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" lập kỷ lục phòng vé Việt trong ngày ra mắt

VOV.VN - "Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" tạo cơn sốt phòng vé khi ngay lập tức chiếm giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu vào ngày ra mắt chính thức, qua mặt bom tấn sử thi The Odyssey của Christopher Nolan.

Tô Dũng - Minh Thu lần đầu đóng cặp trên màn ảnh khi đang yêu ngoài đời
Tô Dũng - Minh Thu lần đầu đóng cặp trên màn ảnh khi đang yêu ngoài đời

VOV.VN - Sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ, Long Vũ trở lại phim giờ vàng VTV với vai Khánh thời trẻ trong Mùa hè năm ấy. Trong khi đó, giai đoạn trưởng thành của nhân vật được Tô Dũng đảm nhận, đánh dấu lần đầu anh và bạn gái Minh Thu đóng cặp trên màn ảnh.

Tô Dũng - Minh Thu lần đầu đóng cặp trên màn ảnh khi đang yêu ngoài đời

Tô Dũng - Minh Thu lần đầu đóng cặp trên màn ảnh khi đang yêu ngoài đời

VOV.VN - Sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ, Long Vũ trở lại phim giờ vàng VTV với vai Khánh thời trẻ trong Mùa hè năm ấy. Trong khi đó, giai đoạn trưởng thành của nhân vật được Tô Dũng đảm nhận, đánh dấu lần đầu anh và bạn gái Minh Thu đóng cặp trên màn ảnh.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc