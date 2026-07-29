Ngày 29/7, phim điện ảnh “Án mạng Karaoke” tung first look dài 59 giây, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về vụ án kỳ lạ xoay quanh nhân vật bà Thuỷ do nghệ sĩ Vân Dung thủ vai. Từ một màn hát karaoke náo động giữa đêm, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang không khí căng thẳng khi bà Thuỷ trở thành nạn nhân của một vụ sát hại đẫm máu.

Trong đoạn phim, bà Thuỷ xuất hiện với ánh mắt sáng trưng, biểu cảm say sưa khi cầm micro hát “Khúc tình nồng”. Nhân vật được giới thiệu là người có niềm đam mê đặc biệt với karaoke, có thể hát ngày đêm không biết mệt. Tuy nhiên, thú vui này lại khiến những người xung quanh khó chịu, thậm chí trở thành nguồn cơn dẫn tới cái chết của bà ngay trong ngày đầu tiên của chuyến đi “chữa lành”.

Hát karaoke ngày đêm, Vân Dung bị nhóm trẻ sát hại trong phim mới

Hình ảnh gây ám ảnh nhất trong first look là cảnh bà Thuỷ nằm sõng soài giữa sàn tại hiện trường đẫm máu, trong khi chiếc micro bị cắm vào miệng nạn nhân. Chi tiết này như lời khẳng định trực diện về nguồn cơn của vụ án. Giữa đêm tối mưa gió, khi con dao sắc lẹm xuất hiện, tất cả những người có mặt đều có động cơ và có thể trở thành nghi phạm sát hại bà Thuỷ.

Bên cạnh hình ảnh rùng rợn, ca khúc “Khúc tình nồng” được sử dụng trong đoạn giới thiệu cũng tạo cảm giác vừa hài hước, vừa ám ảnh. Bài hát không chỉ gắn với sở thích của bà Thuỷ mà còn là một đầu mối liên quan tới hành trình truy tìm hung thủ.

Đoàn Thiên Ân gây tò mò

Nói về lựa chọn nghệ sĩ Vân Dung cho vai bà Thuỷ, NSX Mai Bảo Ngọc cho biết: “Ngay từ khi xây dựng nhân vật bà Thuỷ, người đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng tôi chính là Nghệ sĩ Vân Dung. Có thể nói đây là vai diễn được ‘đo ni đóng giày’ cho chị. Chị sở hữu khả năng diễn hài bậc thầy, nhưng đồng thời cũng có nội lực diễn xuất rất lớn để tạo nên một nhân vật vừa khiến khán giả bật cười, vừa đủ sức dẫn dắt toàn bộ câu chuyện của một vụ án mạng.

Với tôi, chị Vân Dung thực sự là một “bảo chứng diễn xuất”. Sự chuyên nghiệp, khả năng xử lý tâm lý nhân vật và cảm giác nhịp điệu trong từng phân cảnh của chị là điều không phải diễn viên nào cũng có. Điều khiến chúng tôi rất vui là ngay khi nghe ý tưởng về Án mạng Karaoke, chị gần như đồng ý ngay lập tức vì thấy đây là một dự án thú vị và khác biệt. Chị cũng rất hào hứng khi được thử sức với một màu sắc hoàn toàn mới, nơi hài hước và trinh thám đan xen trong cùng một nhân vật”.

“Án mạng Karaoke” là phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, có Võ Thanh Hoà đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo và 89s Group sản xuất. Phim theo chân một nhóm người tham gia chuyến đi “chữa lành” tại một ngọn núi cách biệt với cuộc sống bên ngoài. Cái chết của bà Thuỷ ngay trong ngày đầu tiên khiến tất cả bị cuốn vào hành trình truy tìm hung thủ.

Ngoài Vân Dung, phim có sự góp mặt của Đại Nghĩa, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo, Tuyền Mập và Tiểu Bảo Quốc. Tác phẩm thuộc thể loại hài - trinh thám, dự kiến khởi chiếu ngày 2/10/2026.