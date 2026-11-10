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Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 chấp nhận thí sinh đã sinh con

Thứ Ba, 16:15, 10/11/2026
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VOV.VN - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 chấp nhận thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ, đã ly hôn hoặc có con. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/1/2027 tại Hà Nội, với đêm chung kết tổ chức ở Nhà hát Hồ Gươm.

Ban giám khảo Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 do Hoa hậu Phan Kim Oanh làm Trưởng ban, cùng các thành viên gồm NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang, nhà báo Đỗ Trần Quân, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 Soe Myintzu Lwin và Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh.

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 (Miss Multicultural Vietnam 2027) có những quy định đáng chú ý về đối tượng và điều kiện dự thi. Theo đó, phụ nữ đã có con, từng ly hôn hoặc trải qua phẫu thuật thẩm mỹ đều có thể đăng ký tham gia nếu đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi.

Cụ thể, thí sinh phải là nữ công dân Việt Nam, đang sinh sống, học tập hoặc làm việc trong nước hay nước ngoài, có độ tuổi từ đủ 17 đến 35 tuổi, chiều cao tối thiểu 1,63m và tốt nghiệp THPT trở lên.

cuoc thi hoa hau van hoa viet nam 2027 chap nhan thi sinh da sinh con hinh anh 1
Họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027.

Về tình trạng hôn nhân, cuộc thi chấp nhận những người chưa từng đăng ký kết hôn hoặc đã ly hôn, không phân biệt đã có con hay chưa. Ban tổ chức cũng không loại trừ các trường hợp từng phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, thí sinh phải không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Đây là những tiêu chí đáng chú ý của Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027, bên cạnh các yêu cầu về hình thể, kiến thức và khả năng trình diễn thường thấy ở những cuộc thi sắc đẹp.

Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 24/1/2027, gồm các vòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.

Vòng sơ tuyển tổ chức ngày 19/1 tại Hà Nội. Từ các hồ sơ và phần thể hiện của thí sinh, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 30 người vào vòng bán kết. Kết quả được công bố ngay trong ngày.

cuoc thi hoa hau van hoa viet nam 2027 chap nhan thi sinh da sinh con hinh anh 2

Vòng bán kết diễn ra ngày 23/1 tại cùng địa điểm, với bốn nội dung gồm trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trang phục áo tắm và phần thi tài năng.

Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 24/1 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Các thí sinh tiếp tục tranh tài ở phần thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, áo tắm và ứng xử.

Cuộc thi sẽ trao một danh hiệu Hoa hậu và bốn danh hiệu Á hậu. Ngoài ra, Ban tổ chức còn có các giải phụ như Người đẹp tri thức, Người đẹp hình thể, Người đẹp tài năng, Người đẹp trình diễn, Người đẹp trang phục dân tộc, Người đẹp gương mặt khả ái và Người đẹp truyền thông.

Người giành danh hiệu Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 (Miss Multicultural World 2027), dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 tại Việt Nam, với sự tham gia của đại diện nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ đánh giá vẻ đẹp hình thể mà còn chú trọng tài năng, phong thái, kiến thức xã hội và sự am hiểu về văn hóa Việt Nam. Các thí sinh sẽ có cơ hội tham gia những hoạt động gắn với việc giới thiệu văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch, môi trường và quyền phụ nữ.

Hai cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam và Hoa hậu Văn hóa Thế giới do Phan Kim Oanh sáng lập, nắm giữ bản quyền. Bà đồng thời đảm nhận vai trò Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027. Trước đó, danh hiệu Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 thuộc về Nguyễn Trần Hà Linh, người đẹp đến từ Ninh Bình, sinh năm 2008, cao 1,76m, học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hà Phương/VOV.VN
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