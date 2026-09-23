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Dàn Hoa hậu, Á hậu mang Trung thu ấm áp đến trẻ em mắc bệnh tim

Thứ Tư, 10:20, 23/09/2026
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VOV.VN - Nhiều Hoa hậu, Á hậu đã cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện dịp Trung thu, thăm hỏi, trao quà và động viên các em nhỏ mắc bệnh tim đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Nhân dịp Tết Trung thu, Miss Galaxy 2026 Dương Phương Thảo, Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam Trần Minh Phương, Á hậu 1 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu Cao Anh Thư, Á hậu 4 Hoàng Vũ Ngọc Ánh cùng một số người đẹp đã đến Bệnh viện Tim Hà Nội, đồng hành cùng chương trình “Vầng trăng cổ tích - Trái tim cho em”.

Tại chương trình, các Hoa hậu, Á hậu trao những phần quà Trung thu, dành thời gian trò chuyện, vui chơi và động viên các em nhỏ đang điều trị bệnh tim. Những tiết mục biểu diễn xiếc, hài… cũng góp phần tạo không khí vui tươi, giúp các em có thêm niềm vui trong những ngày phải điều trị tại bệnh viện.

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Dàn Hoa hậu, Á hậu tham gia hoạt động thiện nguyện dịp Trung thu tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Đây là hoạt động thiện nguyện đầu tiên của Dương Phương Thảo sau khi đăng quang Miss Galaxy 2026. Chia sẻ về hành trình này, cô cho biết danh hiệu không chỉ là một dấu mốc cá nhân mà còn mở ra cơ hội để cô tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng.

“Được đến thăm và chia sẻ với các em nhỏ mắc bệnh tim là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi mong rằng, với vai trò của một Hoa hậu, mình có thể tiếp tục đến với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, góp một phần nhỏ bé để mang đến cho các em thêm niềm vui, niềm tin và những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, Dương Phương Thảo chia sẻ.

Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam Trần Minh Phương cũng cho biết cô xúc động khi chứng kiến những em nhỏ còn rất ít tuổi nhưng đã phải thường xuyên điều trị bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện.

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Các người đẹp trao quà và dành thời gian thăm hỏi trẻ em đang điều trị bệnh tim.
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ThS. Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban tổ chức Miss Galaxy, Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu và nhiều cuộc thi sắc đẹp khác (thứ 4 từ phải sang) cho rằng, nhân ái là một trong những tiêu chí quan trọng được đặt ra trong quá trình lựa chọn các người đẹp đăng quang tại những cuộc thi do đơn vị tổ chức.

Theo Trần Minh Phương, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của các em khi theo dõi những tiết mục biểu diễn khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Người đẹp mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Các Hoa hậu, Á hậu cũng tham dự Gala kỷ niệm 18 năm chương trình “Trái tim cho em” với chủ đề “Thắp sáng ước mơ”.

Chương trình là dịp nhìn lại hành trình 18 năm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Theo thông tin từ chương trình, trong nhiều năm qua, hàng nghìn trẻ em đã được hỗ trợ chữa trị, tạo cơ hội để các em trở lại trường học và tiếp tục cuộc sống sau phẫu thuật.

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Các Hoa hậu, Á hậu cũng tham dự Gala kỷ niệm 18 năm chương trình “Trái tim cho em”.

Với chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, Gala năm nay không chỉ tập trung vào việc hỗ trợ điều trị bệnh tim mà còn hướng tới việc đồng hành với các em trong quá trình học tập, hòa nhập cộng đồng và theo đuổi những dự định trong tương lai.

Tại chương trình, các người đẹp cũng lắng nghe những câu chuyện về trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng như một số gia đình chịu ảnh hưởng bởi trận lũ quét tại Lai Châu. Các Hoa hậu, Á hậu cho biết những câu chuyện này khiến họ thêm ý thức về trách nhiệm với cộng đồng và mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, góp phần kết nối sự sẻ chia tới những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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