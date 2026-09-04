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Dàn người đẹp thi hoa hậu đồng diễn cùng “mỹ nhân” robot

Thứ Sáu, 14:49, 04/09/2026
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VOV.VN - Dàn thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 sẽ có màn đồng diễn cùng robot hình người Mornine trong đêm chung kết diễn ra tại Mộc Châu tối 5/9. Sự kết hợp giữa người đẹp và công nghệ được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

Các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước đêm chung kết diễn ra lúc 20h ngày 5/9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là màn đồng diễn giữa các thí sinh và robot hình người Mornine.

dan nguoi dep thi hoa hau dong dien cung my nhan robot hinh anh 1
Dàn thí sinh chuẩn bị cho phần trình diễn kết hợp với robot Mornine trên sân khấu chung kết

Những ngày qua, các thí sinh đã tập luyện để chuẩn bị cho phần thi cuối cùng sau hành trình tham gia vòng truyền hình thực tế tại Mộc Châu. Trước đó, họ trải qua nhiều hoạt động tìm hiểu văn hóa bản địa, quảng bá du lịch, sản vật địa phương trên nền tảng số và thực hành một số kỹ năng liên quan đến công nghệ.

Theo Ban Tổ chức, robot Mornine sẽ xuất hiện trên sân khấu chung kết và cùng các thí sinh thực hiện một màn đồng diễn. Thông tin về sự xuất hiện của robot hình người cũng trở thành một trong những chi tiết được chú ý trước đêm thi.

Ban Tổ chức cho biết việc đưa robot vào chương trình xuất phát từ định hướng kết hợp giữa sắc đẹp và công nghệ của cuộc thi. Các thí sinh cũng đã tham gia tập luyện để làm quen với phần trình diễn có sự góp mặt của Mornine.

dan nguoi dep thi hoa hau dong dien cung my nhan robot hinh anh 2
Robot Mornine góp mặt trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 tại Mộc Châu

Bên cạnh màn kết hợp với robot, sân khấu đêm chung kết được thiết kế theo hướng hiện đại, sử dụng hệ thống ánh sáng với tông màu bạc, gợi liên tưởng đến yếu tố công nghệ.

Hội đồng giám khảo đêm chung kết gồm NSND Lan Hương trong vai trò Trưởng Ban Giám khảo; NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam, đảm nhận vị trí Phó Ban Giám khảo. Các thành viên khác gồm nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Saleem Hammad và Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko và ca sĩ, Á vương Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn.

dan nguoi dep thi hoa hau dong dien cung my nhan robot hinh anh 3
Các thí sinh hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước đêm thi quyết định
dan nguoi dep thi hoa hau dong dien cung my nhan robot hinh anh 4

Bà Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết cuộc thi hướng tới hình ảnh người phụ nữ hiện đại không chỉ có ngoại hình mà còn cần tri thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng với môi trường số.

Theo bà Đàm Hương Thủy, trong những ngày tham gia vòng thi tại Mộc Châu, các thí sinh đã trực tiếp khám phá thiên nhiên, văn hóa, con người và sản vật địa phương, đồng thời sử dụng các nền tảng số để giới thiệu những trải nghiệm này tới công chúng.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, hành trình tại Miss Galaxy Vietnam 2026 sẽ không dừng lại ở một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là hành trình để các em trưởng thành hơn, khám phá và phát huy những giá trị tốt đẹp của bản thân”, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.

Theo định hướng được công bố, bên cạnh các phần thi nhan sắc, thí sinh còn được tiếp cận các hoạt động liên quan đến công nghệ, kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo. Một số thử thách yêu cầu người đẹp thực hành sử dụng công nghệ trong quá trình trải nghiệm và xây dựng nội dung.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: Tống Quốc Bằng
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