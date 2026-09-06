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Sắc vóc nữ sinh sư phạm đăng quang Miss Galaxy Vietnam 2026

Chủ Nhật, 08:27, 06/09/2026
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VOV.VN - Dương Phương Thảo, sinh năm 2006, hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, đã đăng quang Miss Galaxy Vietnam 2026 trong đêm chung kết tại Mộc Châu. Cô đồng thời giành giải Người đẹp hình thể.

Tối 5/9, chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 diễn ra tại Quảng trường 8/5, Mộc Châu, Sơn La. Vượt qua các thí sinh trong đêm thi cuối cùng, Dương Phương Thảo, sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, giành ngôi vị cao nhất.

Dương Phương Thảo mang số báo danh 196, hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Bên cạnh vương miện Miss Galaxy Vietnam 2026, cô còn nhận giải thưởng phụ Người đẹp hình thể.

sac voc nu sinh su pham dang quang miss galaxy vietnam 2026 hinh anh 1
Tân hoa hậu Dương Phương Thảo sinh năm 2006, hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong đêm chung kết, Dương Phương Thảo cùng Top 30 lần lượt trải qua các phần trình diễn áo dài, bikini và trang phục dạ hội. Sau các vòng thi, ban tổ chức lần lượt công bố Top 20, Top 10 trước khi lựa chọn 5 thí sinh bước vào phần thi ứng xử.

Dương Phương Thảo là một trong năm gương mặt góp mặt ở vòng thi cuối. Cô nhận câu hỏi xoay quanh việc trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ người trẻ trong học tập và công việc, đồng thời đặt ra vấn đề làm thế nào để sử dụng AI mà không trở nên phụ thuộc.

Trong câu trả lời, người đẹp Hà Nội cho biết bản thân vẫn sử dụng AI như một người trợ lý để hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, cô cho rằng giá trị sáng tạo cuối cùng vẫn phải do chính con người tạo nên.

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Dương Phương Thảo đồng thời giành giải Người đẹp hình thể tại Miss Galaxy Vietnam 2026.

Phần ứng xử của Top 5 cũng là một trong những điểm nhấn của đêm chung kết khi các câu hỏi đều liên quan đến công nghệ và tác động của công nghệ trong đời sống hiện đại. Các thí sinh lựa chọn trả lời bằng tiếng Việt kết hợp tiếng Anh, riêng Nguyễn Thị Thanh Thảo sử dụng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Sau vòng ứng xử, Dương Phương Thảo được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu. Tân hoa hậu nhận chiếc vương miện mang tên “Ngân hà Uyển mỹ”, có thiết kế lấy hoa mẫu đơn làm điểm nhấn trung tâm, kết hợp những đường nét mô phỏng mạng lưới công nghệ.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Ngọc Trâm, số báo danh 636, đến từ Cần Thơ. Trần Thị Bảo Nhi, số báo danh 505, đến từ Đồng Tháp giành Á hậu 2. Nguyễn Thị Thanh Thảo, số báo danh 866, đến từ Nghệ An trở thành Á hậu 3, còn Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên, số báo danh 102, đến từ Cần Thơ nhận danh hiệu Á hậu 4.

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Top 5 Miss Galaxy Vietnam 2026

Đêm chung kết diễn ra trong điều kiện Mộc Châu có mưa khá lớn. Dù vậy, đông đảo người dân và du khách vẫn ở lại theo dõi chương trình đến cuối. Top 30 thí sinh tiếp tục hoàn thành các phần trình diễn trên sân khấu trong màn mưa.

Một điểm khác biệt của Miss Galaxy Vietnam 2026 là việc đưa yếu tố công nghệ vào nhiều hoạt động. Trong đêm chung kết, Top 30 có màn đồng diễn cùng robot hình người. Robot Mornine cũng xuất hiện với vai trò MC, đồng hành cùng MC Danh Tùng.

Yếu tố công nghệ tiếp tục được thể hiện ở vòng ứng xử khi các thí sinh bàn về AI, lừa đảo trên môi trường số, sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, nguy cơ nghề nghiệp thay đổi trước sự phát triển của công nghệ và áp lực ngoại hình từ các ứng dụng chỉnh sửa ảnh.

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Các thí sinh trong đêm Chung kết.
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Miss Galaxy Vietnam 2026 khởi động từ tháng 4 và trải qua nhiều vòng tuyển chọn, trong đó có chuỗi vòng thi truyền hình thực tế vào tháng 8. Cuộc thi hướng tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới, kết hợp vẻ đẹp, tri thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên số.

Đêm chung kết còn có sự xuất hiện của Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko và Nguyễn Minh Tuấn. Chung cuộc, Dương Phương Thảo trở thành chủ nhân vương miện Miss Galaxy Vietnam 2026, khép lại hành trình cuộc thi tại Mộc Châu.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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