Đăng Khôi đưa “Lý ngựa ô” và cải lương lên sân khấu quốc tế

Sau khi dẫn đầu công diễn 4 với số điểm cao nhất từ đầu chương trình, Đăng Khôi tiếp tục lựa chọn chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam cho công diễn 5 của Silk Way Star 2026. Nam ca sĩ mang đến mashup “Lý ngựa ô” và “Tùy hứng lý ngựa ô”, kết hợp dân ca Nam Bộ với nhiều yếu tố âm nhạc hiện đại và cải lương.

Đăng Khôi trình diễn mashup “Lý ngựa ô” và “Tùy hứng lý ngựa ô” tại công diễn 5 Silk Way Star 2026.

Công diễn 5 có chủ đề The Folk Song - Bài hát dân gian. Với tiết mục lần này, Đăng Khôi cho biết anh muốn tiếp tục giới thiệu những nét đặc trưng của âm nhạc Việt Nam tới khán giả quốc tế.

“Thông điệp tôi muốn gửi tới lần này là âm nhạc truyền thống Việt Nam rất đặc sắc, luôn có sức sống mãnh liệt với thời đại và sẵn sàng giao thoa với âm nhạc thế giới. Cũng giống như con người Việt Nam chúng tôi ngày nay, luôn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống từ cha ông, phát triển đất nước hiện đại mạnh mẽ và hội nhập với thế giới”, Đăng Khôi chia sẻ.

Nếu ở công diễn 2, nam ca sĩ từng giới thiệu làn điệu dân ca Bắc Bộ qua “Trống cơm”, đến công diễn 5 anh lựa chọn “Lý ngựa ô” - một làn điệu dân ca Nam Bộ - kết hợp với “Tùy hứng lý ngựa ô” của nhạc sĩ Trần Tiến.

Nam ca sĩ kết hợp dân ca Nam Bộ với EDM, rap, hip hop và các nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Nội dung bài hát kể câu chuyện một chàng trai cưỡi ngựa ô, mang sính lễ đến đón người con gái mình yêu về làm vợ. Từ câu chuyện này, Đăng Khôi muốn truyền tải khát vọng về tình yêu, hạnh phúc và sự gắn kết.

“Tôi tin dù ở Việt Nam, Trung Quốc hay bất kỳ nơi đâu trên thế giới, khát vọng về tình yêu và hạnh phúc luôn là điều kết nối tất cả chúng ta. Tôi mong muốn tạo ra một tác phẩm mang đến năng lượng tích cực, tình yêu thương tới mọi người, vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa hiện đại mạnh mẽ và thể hiện được tinh thần người Việt Nam”, anh nói.

Trong bản phối, Đăng Khôi sử dụng các chất liệu EDM, rap, hip hop kết hợp với đàn tranh, đàn bầu và đờn ca tài tử. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn đưa một câu ca cải lương vào phần trình diễn.

“Với tôi, đàn bầu không chỉ là một nhạc cụ đặc trưng tiêu biểu, mà còn là tiếng nói của tâm hồn Việt Nam”, Đăng Khôi chia sẻ. Anh cho biết mong muốn khi tiếng đàn vang lên, khán giả quốc tế có thể cảm nhận được những nét riêng của âm nhạc Việt.

Trên sân khấu, hình ảnh những chú ngựa ô phi qua vòng tròn ánh sáng được trình chiếu trên màn hình LED phía sau. Đăng Khôi hóa thân thành chàng trai đến đón người thương, trong khi hình ảnh cô dâu Việt với áo dài đỏ cũng xuất hiện trong tiết mục. Nam ca sĩ cho biết không gian anh hình dung khi biểu diễn là những hội làng ở quê hương - nơi gắn với nhiều giá trị truyền thống trong ký ức của mình.

Theo Đăng Khôi, một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình chuẩn bị là giúp ê-kíp của chương trình, gồm các thành viên người Trung Quốc, hiểu đúng màu sắc và các yếu tố văn hóa Việt Nam được đưa vào tiết mục.

Dù là người trình diễn đầu tiên trong đêm thi, nam ca sĩ cho biết anh không quá áp lực. “Khi câu hát đầu tiên cất lên, lòng Khôi vô cùng tự hào vì mình đang giới thiệu với tất cả các khán giả quốc tế bài hát và nét văn hóa dân gian rất hay và ý nghĩa của Việt Nam”, anh chia sẻ.

Trang phục biểu diễn của Đăng Khôi lấy cảm hứng từ hình ảnh ngựa ô và các yếu tố mỹ thuật Á Đông. Thiết kế sử dụng chất liệu gấm, kết hợp các đường vân gợi liên tưởng đến sóng nước và nhịp vó ngựa.

Đăng Khôi cho biết dù thời gian chuẩn bị cho các công diễn khá gấp, anh vẫn đặt riêng trang phục cho từng tiết mục và dành nhiều thời gian làm việc với stylist. Vợ anh, Thủy Anh, từng nói vui việc nam ca sĩ mang theo hơn 10 chiếc vali khiến anh “không khác gì đi thi hoa hậu”.

Với tiết mục “Lý ngựa ô”, Đăng Khôi cho rằng điều anh hướng tới không phải biến bài hát thành một sản phẩm gây chú ý nhất thời, mà mong nhiều khán giả quốc tế biết tới và dành sự quan tâm cho những giai điệu dân gian Việt Nam.