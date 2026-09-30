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Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thù lao quảng cáo

Thứ Tư, 06:00, 30/09/2026
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VOV.VN - Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều nằm trong số những đại sứ thương hiệu nữ được trả thù lao cao nhất làng giải trí Trung Quốc, nhưng Lưu Diệc Phi mới là người đứng đầu với mức phí được cho là khoảng 28 triệu NDT.

Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng mới đây của Sohu về mức phí quảng cáo của các nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Bảng xếp hạng cho thấy phần nào thu nhập mà các ngôi sao hàng đầu có thể kiếm được từ các hợp đồng quảng cáo. Trong bối cảnh thương mại ngày càng cạnh tranh, danh tiếng trên màn ảnh chỉ là một phần của phương trình. Sức hút công chúng, tầm ảnh hưởng thời trang và khả năng giúp các thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng cũng là những yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại của một người nổi tiếng.

10. Chương Nhược Nam: 10 triệu NDT.

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Chương Nhược Nam.

Năm 2026, Chương Nhược Nam trở thành đại sứ toàn cầu cho cả Jeanwest và Belle. Sự nổi tiếng của bộ phim “Đợt sương giá đầu tiên” đã mang lại cho cô sự chú ý lớn hơn, mở rộng các hoạt động thương mại và giúp cô lần đầu tiên lọt vào top 10 nữ nghệ sĩ được trả thù lao cao nhất cho các hợp đồng quảng cáo thương hiệu.

9. Bạch Lộc: 13 triệu NDT.

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Bạch Lộc.

Bạch Lộc tiếp tục khẳng định sức hút của mình trong ngành quảng cáo sau khi trở thành đại sứ toàn cầu của Jimmy Choo và công bố hợp tác với Li-Ning. Khả năng thu hút tương tác của cô cũng được thể hiện qua các buổi phát trực tiếp. Trong một buổi phát trực tiếp trên JD.com, lượng người xem đã vượt quá 5 triệu người chỉ trong vòng bảy phút.

8. Triệu Lộ Tư: 15 triệu NDT.

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Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư sở hữu một trong những danh sách hợp đồng quảng cáo ấn tượng nhất trong số các nữ diễn viên trẻ. Đầu năm 2026, cô trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của CHUU trước khi tiếp tục mở rộng hoạt động thương mại thông qua hợp tác với Châu Đài Phúc Kiến. Các thương hiệu hợp tác với Triệu Lộ Tư trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thời trang, đồ chơi, trang sức và mỹ phẩm.

7. Lưu Thi Thi: 16 triệu NDT.

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Lưu Thi Thi.

Năm 2026, Lưu Thi Thi đã bổ sung thêm danh hiệu đại sứ toàn cầu cho Self-Portrait và Qeelin vào hồ sơ cá nhân. Cùng với các mối quan hệ hợp tác cao cấp hiện có, ngôi sao của bộ phim “Trái tim đỏ thắm” tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng đáng kể đối với các thương hiệu, giữ vững giá trị thương mại của cô trong top 10 nhiều năm liền.

6. Ni Ni (Nghê Ni): 18 triệu NDT.

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Ni Ni (Nghê Ni)

Ni Ni đã duy trì vai trò đại sứ thương hiệu Gucci trong nhiều năm qua, đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động thời trang và quảng bá xa xỉ. Phong cách trưởng thành và khí chất đặc biệt của cô cũng giúp cô khẳng định vị thế vững chắc trong số những nữ diễn viên Trung Quốc được các thương hiệu xa xỉ săn đón nhất.

5. Dương Tử: 20 triệu NDT.

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Dương Tử.

Dương Tử đã đạt được những thành công thương mại đáng kể sau khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Magnolia, trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên sinh năm 1990 nhận được giải thưởng truyền hình danh giá này. Chỉ trong vòng hai tháng sau chiến thắng, cô đã công bố năm hợp đồng quảng cáo mới, bao gồm hợp tác với Pomellato, Givenchy và Onitsuka Tiger.

4. Triệu Lệ Dĩnh: 22 triệu NDT.

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Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh có thể không sở hữu quá nhiều hợp đồng quảng cáo, nhưng cô tập trung vào những thương hiệu có độ nhận diện cao. Năm 2026, ngôi sao của bộ phim “Câu chuyện Mộc Lan” đã trở thành đại sứ toàn cầu của Givenchy cho mảng mỹ phẩm và nước hoa, đồng thời hợp tác với thương hiệu thực phẩm “Recognise A Cow”.

3. Dương Mịch: 25 triệu NDT.

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Dương Mịch.

Hiện tại, Dương Mịch là đại sứ thương hiệu cho cả Prada và dòng nước hoa Prada Beauty, được miêu tả là người nổi tiếng nữ Trung Quốc đầu tiên đồng thời đại diện cho cả hai lĩnh vực của nhà mốt danh tiếng này. Ngoài thời trang và làm đẹp, cô còn trở thành đại sứ cho Luxeed, một thương hiệu thuộc HIMA.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba: 26 triệu NDT.

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Địch Lệ Nhiệt Ba.

Năm 2026, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành đại sứ của Land Rover Defender, trong khi Liby nâng cấp vai trò của cô lên đại sứ toàn cầu. Với nhiều danh hiệu toàn cầu cho các thương hiệu lớn, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu tầm ảnh hưởng thương mại rộng khắp trong các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, ô tô và hàng tiêu dùng.

1. Lưu Diệc Phi: 28 triệu NDT.

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Lưu Diệc Phi.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đang giữ hai danh hiệu đại sứ toàn cầu quan trọng của Louis Vuitton và Bvlgari. Thậm chí, Bvlgari được cho là đã chế tác một món trang sức cao cấp riêng cho nữ diễn viên, đòi hỏi tới 2.800 giờ làm việc.

Thư Vũ/VOV.VN
Sohu
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