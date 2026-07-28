Top 10 mỹ nhân được yêu thích nhất điện ảnh Hoa ngữ gây nhiều tranh cãi

Mới đây, thông qua các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ đã bình chọn danh sách Top 10 mỹ nhân được yêu thích của làng giải trí và điện ảnh Hoa ngữ được yêu thích nhất. Bình chọn nêu bật những ngôi sao tiếp tục nhận được sự yêu thích, ngưỡng mộ lớn từ công chúng. Thay vì chỉ tập trung vào sự nổi tiếng hay tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, bảng xếp hạng này phản ánh tình cảm lâu dài của công chúng được xây dựng dựa trên tài năng, sự chuyên nghiệp và hình ảnh tích cực trước công chúng.

Từ những nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng, diễn viên phim “bom tấn” đến những ngôi sao truyền hình đang lên, những người nổi tiếng này đã nhận được sự ủng hộ bền vững từ khán giả qua nhiều thế hệ.

1. Gia Linh

Khẳng định vị thế là nữ đạo diễn thành công nhất trong làng điện ảnh Trung Quốc ngay từ bộ phim đầu tay. “Hi, Mom”, bộ phim do Gia Linh làm đạo diễn đã trở thành hiện tượng phòng vé bùng nổ với doanh thu khủng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, thu về hơn 5,4 tỷ CNY (khoảng 751 triệu USD) trên toàn thế giới.

Sau thành công đó, Gia Linh tiếp tục tham gia YOLO (Nóng bỏng và cay nồng), bộ phim thu về thêm 3,4 tỷ CNY vào năm 2024. Bên cạnh những thành tựu thương mại, Gia Linh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi tính cách ấm áp, tài năng, hài hước và sự cống hiến phi thường cho điện ảnh, bao gồm cả sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục của cô cho bộ phim YOLO.

(Ảnh: Sohu)

2. Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi trở thành cái tên quen thuộc trên màn ảnh khi mới 15 tuổi và vẫn là một trong những nữ diễn viên biểu tượng nhất Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ qua. Được mệnh danh là “Tiên nữ”, vẻ đẹp vượt thời gian của cô đã trở thành huyền thoại, tên tuổi của cô thường được dùng đồng nghĩa với sự thanh lịch đặc biệt.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Lưu Diệc Phi còn duy trì cuộc sống cá nhân kín đáo và hầu như tránh xa các scandal, giúp cô trở thành nữ diễn viên giữ gìn hình ảnh trước công chúng vững chắc nhất trong ngành giải trí Trung Quốc.

(Ảnh: Sohu)

3. Triệu Lệ Dĩnh

Sự thăng tiến vượt bậc của Triệu Lệ Dĩnh đến đỉnh cao danh vọng là một trong những câu chuyện thành công và truyền cảm hứng nhất trong ngành giải trí Hoa ngữ thời gian gần đây. Không được đào tạo diễn xuất bài bản hay có sự hậu thuẫn của một công ty giải trí lớn, cô đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng quyết tâm và sự chăm chỉ.

Những vai diễn chính trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách đã giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất Trung Quốc, trong khi sự kiên trì của cô tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ.

(Ảnh: Sohu)

4. Tôn Lệ

Tôn Lệ vẫn là một trong những nữ diễn viên truyền hình được kính trọng nhất Trung Quốc. Cô được biết đến nhiều nhất qua bộ phim “Nữ hoàng chốn cung đình”, một bộ phim truyền hình vẫn tiếp tục thu hút khán giả ngay cả sau 15 năm kể từ khi phát sóng lần đầu.

Thường được mệnh danh là “Nữ hoàng tỷ lệ người xem truyền hình”, Tôn Lệ đã giành được nhiều giải thưởng diễn xuất và luôn mang đến những màn trình diễn được giới phê bình đánh giá cao, thu hút khán giả đại chúng.

(Ảnh: Sohu)

5. Mã Lệ

Mã Lệ được biết đến rộng rãi là một trong những nữ diễn viên hài thành công nhất Trung Quốc. Sự hợp tác lâu dài của cô với diễn viên hài Thẩm Đằng đã tạo ra nhiều bộ phim ăn khách, giúp bộ đôi này có được danh tiếng là “cặp đôi vàng” đảm bảo thành công về mặt thương mại. Sự chuyên nghiệp và không vướng scandal cũng góp phần vào sự nổi tiếng của cô.

(Ảnh: Sohu)

6. Điền Hi Vi

Trong số các nữ diễn viên trẻ thế hệ mới của Trung Quốc, Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành thần tượng của khán giả ngay khi bước vào làng giải trí nhờ ngoại hình ngọt ngào và vẻ đẹp tự nhiên, rất phù hợp với các bộ phim tình cảm lãng mạn.

Các nhà sản xuất cũng khen ngợi đạo đức nghề nghiệp và thái độ hợp tác của cô. Hai bộ phim truyền hình New life begins và Jade's fateful love của cô đều đạt trung bình gần 80 triệu lượt xem mỗi tập, đưa cô vào hàng ngũ những nữ diễn viên có thành tích tốt nhất sinh sau năm 1995.

(Ảnh: Sohu)

7. Cao Viên Viên

Trong nhiều năm qua, Cao Viên Viên luôn nằm trong số những nữ diễn viên được ngưỡng mộ nhất Trung Quốc. Vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch và hình tượng tinh tế đã giúp cô trở thành một trong những nữ thần màn ảnh trường tồn của ngành giai trí Hoa ngữ.

Cô nổi tiếng nhờ vai diễn Chu Chí Nghiên trong bộ phim chuyển thể Thiên Kiếm Long Đao năm 2003, tiếp theo là các bộ phim truyền hình thành công khác như: Giấc mơ Thượng Hải, Thành phố tình yêu, Cưới gì, Bán thần bán quỷ.

Sau khi kết hôn, Cao Viên Viên duy trì lối sống kín đáo, hầu như không vướng scandal, giúp cô giữ vững được sự yêu mến của công chúng.

(Ảnh: Sohu)

8. Lưu Đào

Lưu Đào được ngưỡng mộ cả về sự nghiệp diễn xuất lẫn phẩm chất cá nhân. Trong hơn 20 năm hoạt động trong ngành giải trí, cô luôn giữ gìn hình ảnh trong sạch trước công chúng, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã hỗ trợ gia đình trong những thời điểm khó khăn về tài chính.

Những tác phẩm truyền hình đáng chú ý của cô bao gồm Những nàng dâu nhà họ Kang, Tuổi trẻ vui vẻ, Công chúa trở về từ Ngọc trai III, Huyền thoại Bạch Xà và Sao biển cả, trong khi vai diễn A Chu trong phim Bán thần bán quỷ (năm 2003) vẫn là một trong những vai diễn để lại dấu ấn riêng của cô.

(Ảnh: Sohu)

9. Trương Tiểu Phỉ

Trương Tiểu Phỉ là một trong những nữ diễn viên điện ảnh hàng đầu Trung Quốc. Hiện cô đang đóng vai chính trong phim “Kungfu Nữ Túc” do Châu Tinh Trì đạo diễn. Trong sự nghiệp diễn viễn của mình, sự hợp tác với cây hài quốc dân Giả Linh đã tạo thành bộ đôi thúc đẩy đáng kể sự nghiệp của Trương Tiểu Phỉ.

Trương Tiểu Phỉ trở thành nữ diễn viên đầu tiên sinh sau năm 1987 vượt mốc 10 tỷ nhân dân tệ doanh thu phòng vé tích lũy và từng giành được giải thưởng Kim Kê danh giá cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

(Ảnh: Sohu)

10. Chương Nhược Nam

Chương Nhược Nam được nhiều người khen ngợi vì vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ, thường được miêu tả là vẻ đẹp của mối tình đầu. Theo QQ, người dùng mạng xã hội Trung Quốc thường xuyên nói đùa rằng “Con trai thích ngắm Chương Nhược Nam giống như con gái thích ngắm Hứa Quang Hán vậy”.

Cô đã được công nhận nhờ những màn trình diễn đầy cảm xúc trong các bộ phim và phim truyền hình như Bi thương ngược dòng thành sông, Tình yêu của tôi và Khó dỗ dành.

(Ảnh: Sohu)

Ngoài Top 10, danh sách các nữ ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ còn có một số gương mặt kỳ cựu, có sự nghiệp lâu dài như: Dương Tử, Ân Đào, Lý Thẩm, Mao Hiểu Đồng, Trương Tử Phong, Diên Ni, Nghê Ni, Lưu Thi Thi và các nữ diễn viên trẻ như: Trần Đô Linh, Triệu Lộ Tư, Triệu Kim Mai, Trương Tịnh Nghi, Lý Lan Địch và Bạch Lộc cũng lọt vào Top 30 nữ diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã đặt câu hỏi về bảng xếp hạng sau khi Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba thậm chí không lọt vào Top 50, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu danh sách này có thực sự phản ánh ý kiến ​​công chúng hay không.

Thay vì chỉ dựa vào sự nổi tiếng trên mạng, những ngôi sao này đã xây dựng danh tiếng bền vững qua nhiều năm làm việc thành công, khiến họ trở thành một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong làng giải trí Trung Quốc hiện nay.