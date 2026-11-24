Trong lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh, Trần Bảo Sơn quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm từ Bắc vào Nam như NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, bên cạnh những gương mặt mới của màn ảnh rộng. Lấy bối cảnh thế giới ngầm cờ bạc trực tuyến, “Trên con đường mới” đặt các nhân vật vào những cuộc đối đầu và tình huống buộc họ phải bộc lộ cá tính, lập trường cũng như đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Doãn Quốc Đam nhận lời tham gia “Trên con đường mới” vì yêu thích thể loại hành động.

Quang Sự đảm nhận vai Quốc với hình tượng khác biệt so với những vai diễn trước đây.

Vốn được khán giả biết đến với khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, Doãn Quốc Đam cho biết yếu tố hành động là điều khiến anh hứng thú khi tiếp cận dự án. Nói về lý do nhận lời tham gia bộ phim, nam diễn viên chia sẻ ngắn gọn: “Chỉ cần có hành động là tôi thích rồi”.

Trong khi đó, Quang Sự đảm nhận vai Quốc, một nhân vật có hình tượng khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn trước đây của anh. Để xây dựng nhân vật, nam diễn viên đã có nhiều trao đổi trực tiếp với đạo diễn Trần Bảo Sơn, chủ động đưa ra những đề xuất về cách thể hiện.

“Anh ấy sẵn sàng ngồi lại lắng nghe những góp ý của tôi cho nhân vật và đến sau cùng nhân vật Quốc khác đến 80-90% so với hình tượng ban đầu”, Quang Sự tiết lộ.

Với Huỳnh Kiến An, thử thách khi hóa thân thành ông trùm trong thế giới ngầm nằm ở việc xây dựng phong thái, cử chỉ và cách hành xử của nhân vật. Ngay cả việc hút xì gà để phục vụ vai diễn cũng khiến nam diễn viên gặp khó khăn.

NSƯT Hoàng Hải.

Á hậu Lâm Bích Tuyền lần đầu đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh.

Bên cạnh dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, Trần Bảo Sơn trao cơ hội cho những gương mặt nữ mới của điện ảnh Việt. Á hậu Lâm Bích Tuyền lần đầu đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng với nhân vật Thúy, người yêu của Trung (Trần Bảo Sơn). Cô nhận thấy sự tương đồng giữa bản thân và nhân vật khi đều là những người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng có nội lực mạnh mẽ.

“Tôi may mắn khi được làm việc với anh Trần Bảo Sơn. Anh hướng dẫn tôi cách thả lỏng khi nhập vai, đồng thời xác định lúc nào cần tiết chế và khi nào nên đẩy cảm xúc lên cao để diễn xuất phù hợp với tâm lý nhân vật”, Lâm Bích Tuyền chia sẻ.

Paris Bảo Nhi cũng lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai Hoàng Kha, một bóng hồng bí ẩn bên cạnh Trung. Dù nhân vật mang hình tượng gợi cảm, nữ diễn viên cho biết điều khiến cô hứng thú là cơ hội khám phá chiều sâu tâm lý của một người phụ nữ sống trong cô đơn, luôn khao khát tình yêu.

“Sự nóng bỏng chỉ là lớp vỏ bọc cảm xúc. Khi đọc kịch bản tôi cảm thấy phấn khích khi vai diễn cho tôi cơ hội được đào sâu về mặt tâm lý và cảm xúc”, Paris Bảo Nhi nói.

Ngoài ra, Juliet Bảo Ngọc đảm nhận vai Mai, em gái của Trung, trong khi Quỳnh Laze thử sức với hình tượng người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ cùng những phân đoạn hành động có cường độ cao.

Một điểm đáng chú ý của “Trên con đường mới” là việc ê-kíp tái hiện không gian New York ngay tại Việt Nam thông qua thiết kế bối cảnh, mỹ thuật và kỹ xảo điện ảnh.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 1/1/2027.