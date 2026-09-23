English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đôi môi của Nana trở thành tâm điểm tranh cãi trong phim 19+ “The Scandal”

Thứ Tư, 10:16, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu thử sức với phim cổ trang, Nana gây nhiều ý kiến trái chiều khi hóa thân thành góa phụ Hui Yeon trong “The Scandal”. Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình hiện đại và đặc biệt là đôi môi đầy đặn của nữ diễn viên trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

“The Scandal”, bộ phim mới của Netflix do Jung Ji Woo đạo diễn, ra mắt ngày 18/9, quy tụ Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Tác phẩm kể về Phu nhân Cho (Son Ye Jin), người phụ nữ thông minh nhưng bị ràng buộc bởi những quy chuẩn dành cho phụ nữ thời Joseon, và Cho Won (Ji Chang Wook), một tay chơi nổi tiếng. Cả hai bước vào một vụ cá cược nguy hiểm liên quan đến tình yêu, kéo Hui Yeon do Nana thủ vai vào cuộc.

Doi moi cua nana tro thanh tam diem tranh cai trong phim 19 the scandal hinh anh 1
Nana lần đầu thử sức với phim cổ trang trong “The Scandal”.

Đây cũng là lần đầu tiên Nana thử sức với một bộ phim cổ trang kể từ khi ra mắt. Trong phim, Hui Yeon là một góa phụ có vẻ ngoài kín đáo, giản dị. Nhân vật thường xuất hiện trong hanbok trắng, lớp trang điểm tối giản và sắc diện nhợt nhạt.

Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, tạo hình của Nana nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng đường nét sắc sảo, hiện đại của nữ diễn viên chưa thực sự hòa hợp với không khí cổ trang và hình tượng người phụ nữ thời Joseon.

Doi moi cua nana tro thanh tam diem tranh cai trong phim 19 the scandal hinh anh 2
Tạo hình của Nana trong vai góa phụ Hui Yeon nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Đặc biệt, đôi môi đầy đặn của Nana nhận được nhiều sự chú ý. Một số bình luận cho rằng chi tiết này gây phân tán sự tập trung khi theo dõi nhân vật. Khán giả để lại những ý kiến như: “Mắt tôi cứ dán vào môi cô ấy thay vì diễn xuất”, “Cô ấy trông hiện đại và sang trọng quá nên không hợp với vai góa phụ” hay “Thật lòng mà nói, tôi chỉ thấy mỗi đôi môi của cô ấy thôi”.

Những ý kiến tương tự cũng xuất hiện trong cộng đồng khán giả quốc tế, khi một số người tiếp tục tranh luận liệu diện mạo hiện đại của Nana có phù hợp tự nhiên với bối cảnh lịch sử mà “The Scandal” xây dựng hay không.

Bên cạnh ngoại hình, diễn xuất của Nana trong vai Hui Yeon cũng tạo ra những phản hồi trái chiều. Một số khán giả cho rằng quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật, từ cuộc gặp đầu tiên với Cho Won đến lúc dần mở lòng và nảy sinh tình cảm, chưa được thể hiện đủ rõ nét. Họ nhận xét biểu cảm và cách thể hiện của nữ diễn viên chưa tạo được nhiều lớp cảm xúc cho một nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp.

Doi moi cua nana tro thanh tam diem tranh cai trong phim 19 the scandal hinh anh 3
Đôi môi đầy đặn của Nana trở thành tâm điểm bàn luận sau khi “The Scandal” lên sóng.

Ở chiều ngược lại, những tranh luận về ngoại hình của Nana cũng khiến một số khán giả lên tiếng bênh vực nữ diễn viên, cho rằng việc tập trung quá nhiều vào đặc điểm khuôn mặt có thể làm lu mờ nỗ lực của cô trong vai diễn cổ trang đầu tiên.

Trong khi tạo hình của Nana gây tranh luận, một chi tiết hậu trường khác của “The Scandal” cũng thu hút sự chú ý là công nghệ CGI được sử dụng để tái tạo diện mạo thời trẻ của Son Ye Jin và Ji Chang Wook.

Doi moi cua nana tro thanh tam diem tranh cai trong phim 19 the scandal hinh anh 4

Trong video được Netflix Hàn Quốc đăng tải với sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, ê-kíp tiết lộ các phiên bản thời niên thiếu của nhân vật do hai diễn viên đảm nhận được tạo ra bằng công nghệ làm trẻ hóa.

Son Ye Jin xác nhận: “Những gương mặt trẻ trung của chúng tôi đều được tạo ra bằng công nghệ CGI”.

Ji Chang Wook giải thích thêm: “Có những cảnh quay cho thấy chúng tôi ở tuổi thiếu niên, và họ đã sử dụng một số công nghệ làm trẻ hóa để tái tạo lại diện mạo của chúng tôi khi còn trẻ”.

Đáng chú ý, Son Ye Jin cho biết ê-kíp sử dụng hình ảnh của cô trong những tác phẩm thời tuổi 20 để làm tư liệu tham khảo. Trong đó có diện mạo của nữ diễn viên thời đóng bộ phim nổi tiếng “The Classic”. 

Doi moi cua nana tro thanh tam diem tranh cai trong phim 19 the scandal hinh anh 5
Son Ye Jin cho biết ê-kíp sử dụng CGI để tái tạo diện mạo của cô thời trẻ.

“Họ cố gắng làm cho nó giống nhất với ngoại hình của tôi trong các dự án từ những năm 20 tuổi, bao gồm cả ngoại hình của tôi khi quay phim ‘The Classic’”, Son Ye Jin chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết khi xem lại những phân cảnh đã hoàn thiện, cô có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình ở tuổi 20.

“The Scandal” được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Pháp “Dangerous Liaisons”. Tác phẩm này từng được điện ảnh Hàn Quốc chuyển thể thành “Untold Scandal” năm 2003. Phiên bản mới của Netflix tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ bởi câu chuyện và dàn diễn viên mà còn bởi những tranh luận xoay quanh tạo hình, diễn xuất và cách ứng dụng công nghệ trong việc tái hiện nhân vật.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Daum
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ji Chang Wook: "Việt Nam là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng"
Ji Chang Wook: "Việt Nam là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng"

VOV.VN - Lần đầu tiên đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV), Ji Chang Wook bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ người hâm mộ. Nam diễn viên Hàn Quốc cho biết Việt Nam luôn mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực.

Ji Chang Wook: "Việt Nam là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng"

Ji Chang Wook: "Việt Nam là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng"

VOV.VN - Lần đầu tiên đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV), Ji Chang Wook bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ người hâm mộ. Nam diễn viên Hàn Quốc cho biết Việt Nam luôn mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực.

Ji Chang Wook gây sốt khi xuất hiện trên thảm đỏ DANAFF IV
Ji Chang Wook gây sốt khi xuất hiện trên thảm đỏ DANAFF IV

VOV.VN - Sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) tối 28/6 thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tài tử diện trang phục lịch lãm, liên tục vẫy tay chào và giao lưu với người hâm mộ trong không khí cuồng nhiệt.

Ji Chang Wook gây sốt khi xuất hiện trên thảm đỏ DANAFF IV

Ji Chang Wook gây sốt khi xuất hiện trên thảm đỏ DANAFF IV

VOV.VN - Sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) tối 28/6 thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tài tử diện trang phục lịch lãm, liên tục vẫy tay chào và giao lưu với người hâm mộ trong không khí cuồng nhiệt.

Ji Chang Wook có mặt tại Đà Nẵng, hàng trăm fan chờ đón ở sân bay
Ji Chang Wook có mặt tại Đà Nẵng, hàng trăm fan chờ đón ở sân bay

VOV.VN - Diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook đã có mặt tại Đà Nẵng tối 27/6 để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Xuất hiện với trang phục giản dị, nam diễn viên thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ chờ đón tại sân bay.

Ji Chang Wook có mặt tại Đà Nẵng, hàng trăm fan chờ đón ở sân bay

Ji Chang Wook có mặt tại Đà Nẵng, hàng trăm fan chờ đón ở sân bay

VOV.VN - Diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook đã có mặt tại Đà Nẵng tối 27/6 để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Xuất hiện với trang phục giản dị, nam diễn viên thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ chờ đón tại sân bay.

Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng
Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

VOV.VN - Diễn viên Ji Chang Wook đã xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại Đà Nẵng. Sự góp mặt của ngôi sao Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới yêu điện ảnh.

Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

VOV.VN - Diễn viên Ji Chang Wook đã xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại Đà Nẵng. Sự góp mặt của ngôi sao Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới yêu điện ảnh.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt