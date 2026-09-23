Đôi môi của Nana trở thành tâm điểm tranh cãi trong phim 19+ “The Scandal”

“The Scandal”, bộ phim mới của Netflix do Jung Ji Woo đạo diễn, ra mắt ngày 18/9, quy tụ Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Tác phẩm kể về Phu nhân Cho (Son Ye Jin), người phụ nữ thông minh nhưng bị ràng buộc bởi những quy chuẩn dành cho phụ nữ thời Joseon, và Cho Won (Ji Chang Wook), một tay chơi nổi tiếng. Cả hai bước vào một vụ cá cược nguy hiểm liên quan đến tình yêu, kéo Hui Yeon do Nana thủ vai vào cuộc.

Nana lần đầu thử sức với phim cổ trang trong “The Scandal”.

Đây cũng là lần đầu tiên Nana thử sức với một bộ phim cổ trang kể từ khi ra mắt. Trong phim, Hui Yeon là một góa phụ có vẻ ngoài kín đáo, giản dị. Nhân vật thường xuất hiện trong hanbok trắng, lớp trang điểm tối giản và sắc diện nhợt nhạt.

Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, tạo hình của Nana nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng đường nét sắc sảo, hiện đại của nữ diễn viên chưa thực sự hòa hợp với không khí cổ trang và hình tượng người phụ nữ thời Joseon.

Tạo hình của Nana trong vai góa phụ Hui Yeon nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Đặc biệt, đôi môi đầy đặn của Nana nhận được nhiều sự chú ý. Một số bình luận cho rằng chi tiết này gây phân tán sự tập trung khi theo dõi nhân vật. Khán giả để lại những ý kiến như: “Mắt tôi cứ dán vào môi cô ấy thay vì diễn xuất”, “Cô ấy trông hiện đại và sang trọng quá nên không hợp với vai góa phụ” hay “Thật lòng mà nói, tôi chỉ thấy mỗi đôi môi của cô ấy thôi”.

Những ý kiến tương tự cũng xuất hiện trong cộng đồng khán giả quốc tế, khi một số người tiếp tục tranh luận liệu diện mạo hiện đại của Nana có phù hợp tự nhiên với bối cảnh lịch sử mà “The Scandal” xây dựng hay không.

Bên cạnh ngoại hình, diễn xuất của Nana trong vai Hui Yeon cũng tạo ra những phản hồi trái chiều. Một số khán giả cho rằng quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật, từ cuộc gặp đầu tiên với Cho Won đến lúc dần mở lòng và nảy sinh tình cảm, chưa được thể hiện đủ rõ nét. Họ nhận xét biểu cảm và cách thể hiện của nữ diễn viên chưa tạo được nhiều lớp cảm xúc cho một nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp.

Đôi môi đầy đặn của Nana trở thành tâm điểm bàn luận sau khi “The Scandal” lên sóng.

Ở chiều ngược lại, những tranh luận về ngoại hình của Nana cũng khiến một số khán giả lên tiếng bênh vực nữ diễn viên, cho rằng việc tập trung quá nhiều vào đặc điểm khuôn mặt có thể làm lu mờ nỗ lực của cô trong vai diễn cổ trang đầu tiên.

Trong khi tạo hình của Nana gây tranh luận, một chi tiết hậu trường khác của “The Scandal” cũng thu hút sự chú ý là công nghệ CGI được sử dụng để tái tạo diện mạo thời trẻ của Son Ye Jin và Ji Chang Wook.

Trong video được Netflix Hàn Quốc đăng tải với sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, ê-kíp tiết lộ các phiên bản thời niên thiếu của nhân vật do hai diễn viên đảm nhận được tạo ra bằng công nghệ làm trẻ hóa.

Son Ye Jin xác nhận: “Những gương mặt trẻ trung của chúng tôi đều được tạo ra bằng công nghệ CGI”.

Ji Chang Wook giải thích thêm: “Có những cảnh quay cho thấy chúng tôi ở tuổi thiếu niên, và họ đã sử dụng một số công nghệ làm trẻ hóa để tái tạo lại diện mạo của chúng tôi khi còn trẻ”.

Đáng chú ý, Son Ye Jin cho biết ê-kíp sử dụng hình ảnh của cô trong những tác phẩm thời tuổi 20 để làm tư liệu tham khảo. Trong đó có diện mạo của nữ diễn viên thời đóng bộ phim nổi tiếng “The Classic”.

Son Ye Jin cho biết ê-kíp sử dụng CGI để tái tạo diện mạo của cô thời trẻ.

“Họ cố gắng làm cho nó giống nhất với ngoại hình của tôi trong các dự án từ những năm 20 tuổi, bao gồm cả ngoại hình của tôi khi quay phim ‘The Classic’”, Son Ye Jin chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết khi xem lại những phân cảnh đã hoàn thiện, cô có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình ở tuổi 20.

“The Scandal” được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Pháp “Dangerous Liaisons”. Tác phẩm này từng được điện ảnh Hàn Quốc chuyển thể thành “Untold Scandal” năm 2003. Phiên bản mới của Netflix tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ bởi câu chuyện và dàn diễn viên mà còn bởi những tranh luận xoay quanh tạo hình, diễn xuất và cách ứng dụng công nghệ trong việc tái hiện nhân vật.