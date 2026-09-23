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Phim 19+ của Son Ye Jin, Ji Chang Wook bị chê kéo dài và thiếu sức hút

Thứ Tư, 06:00, 23/09/2026
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VOV.VN - The Scandal với sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana được đánh giá cao ở diễn xuất, song bản chuyển thể dài 8 tập vẫn nhận những ý kiến chưa tích cực về nhịp phim và sức hút của các cảnh thân mật.

The Scandal, bộ phim có sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, chính thức ra mắt trên Netflix ngày 18/9. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Dangerous Liaisons của Pháp, câu chuyện từng được điện ảnh Hàn Quốc đưa lên màn ảnh trong Untold Scandal năm 2003.

phim 19 cua son ye jin, ji chang wook bi che keo dai va thieu suc hut hinh anh 1
Son Ye Jin và Ji Chang Wook trong The Scandal - bản chuyển thể mới của câu chuyện từng được đưa lên màn ảnh Hàn Quốc năm 2003.

Sau 23 năm, câu chuyện trở lại dưới định dạng series gồm 8 tập, lấy bối cảnh thời Joseon. Son Ye Jin vào vai phu nhân Cho, một phụ nữ thông minh, có năng lực nhưng bị giới hạn bởi những quy tắc khắt khe dành cho phụ nữ trong xã hội đương thời. Ji Chang Wook đảm nhận vai Cho Won - tay chơi khét tiếng, còn Nana hóa thân thành Hui Yeon, một góa phụ bị cuốn vào vụ cá cược giữa hai nhân vật chính.

Phu nhân Cho và Cho Won là chị em họ, đồng thời có mối quan hệ thân thiết từ nhỏ. Cả hai từng mơ đến việc cùng nhau rời bỏ cuộc sống hiện tại để xây dựng một tương lai khác. Tuy nhiên, phu nhân Cho cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi những ràng buộc của thân phận.

Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên phức tạp. Phu nhân Cho yêu cầu Cho Won khiến So Ok - người thiếp của chồng bà - mang thai. Đáp lại, Cho Won đưa ra một vụ cá cược khác: anh sẽ quyến rũ góa phụ Hui Yeon. Từ một trò chơi giữa hai người, vụ cá cược nhanh chóng đẩy các nhân vật vào những xung đột tình cảm ngày càng sâu sắc.

phim 19 cua son ye jin, ji chang wook bi che keo dai va thieu suc hut hinh anh 2
The Scandal khai thác mối quan hệ phức tạp giữa phu nhân Cho, Cho Won và góa phụ Hui Yeon.

Theo bài đánh giá được đăng tải trên Naver, một trong những hạn chế của The Scandal nằm ở việc kéo dài câu chuyện vốn khá gọn thành 8 tập. Vụ cá cược giữa phu nhân Cho và Cho Won được thiết lập ngay trong hai tập đầu, trong khi mối quan hệ giữa Cho Won và Hui Yeon kéo dài qua nhiều tập khiến nhịp phim trở nên chậm.

Các cảnh thân mật trong phim cũng bị nhận xét chưa tạo được sức hút như kỳ vọng. Vấn đề không nằm ở mức độ khỏa thân hay sự táo bạo, mà ở việc những phân đoạn này chưa tạo được đủ sự căng thẳng để làm nổi bật sức hút nguy hiểm giữa các nhân vật.

Bài đánh giá cũng cho rằng sự phát triển tâm lý của các nhân vật chưa đủ chi tiết để thuyết phục người xem về những lựa chọn của họ. Việc Hui Yeon ban đầu liên tục từ chối Cho Won nhưng vẫn bí mật trả lời những lá thư tình, sau đó quyết định từ bỏ mọi thứ để lựa chọn anh, được cho là chưa có quá trình chuyển biến đủ rõ.

Dù vậy, diễn xuất của dàn diễn viên được xem là điểm sáng của tác phẩm.

phim 19 cua son ye jin, ji chang wook bi che keo dai va thieu suc hut hinh anh 3

Son Ye Jin được đánh giá cao khi thể hiện những lớp cảm xúc phức tạp của phu nhân Cho. Ban đầu, nhân vật xuất hiện với hình ảnh một phụ nữ thông minh, điềm tĩnh, nhưng càng về sau, những cảm xúc bị kìm nén suốt nhiều năm dần được bộc lộ.

Câu nói “Tôi muốn được là Ahn Hui Yeon” của phu nhân Cho được xem là chi tiết quan trọng. Không chỉ thể hiện mong muốn có thể tự do yêu Cho Won, câu nói còn phản ánh khát vọng được sống theo cảm xúc và lựa chọn của chính mình thay vì bị trói buộc bởi thân phận xã hội.

phim 19 cua son ye jin, ji chang wook bi che keo dai va thieu suc hut hinh anh 4

Ji Chang Wook cũng được nhận xét thể hiện khá rõ những mâu thuẫn của Cho Won, từ hình ảnh một tay chơi quyến rũ đến sự giằng xé trong tình cảm dành cho phu nhân Cho. Trong khi đó, Nana tạo ấn tượng ban đầu với hình ảnh góa phụ Hui Yeon cô độc, khép kín, dù sự phát triển của nhân vật về sau được đánh giá là chưa thực sự nổi bật.

The Scandal tiếp tục khai thác tình yêu, dục vọng và những lựa chọn của con người trong sự đối đầu với những ràng buộc của thời đại. Tuy nhiên, sau 23 năm kể từ phiên bản điện ảnh năm 2003, bản chuyển thể mới bị cho là chưa tận dụng được thời lượng dài hơn để tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện.

Dù sở hữu dàn diễn viên đáng chú ý và một câu chuyện nhiều xung đột, The Scandal vẫn nhận những đánh giá trái chiều khi chưa tạo được sức hấp dẫn tương xứng với kỳ vọng dành cho một phiên bản làm lại sau hơn hai thập kỷ.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Naver
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