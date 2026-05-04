Lần hiếm hoi Rap kết hợp hát Then trong MV kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước

Thứ Hai, 08:58, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 – 2026), MV “Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý với sự kết hợp hiếm hoi giữa Rap và hát Then, góp phần đưa lịch sử và văn hóa vùng cao đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Hướng tới dấu mốc lịch sử 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 – 2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa ra mắt MV “Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn” – một sản phẩm âm nhạc mang đậm tinh thần tri ân và kết nối. Tác phẩm gây chú ý khi lựa chọn cách kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ đương đại, kết hợp giữa Rap và hát Then, qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu.

Lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1941, khi Bác Hồ sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã trở về và sống, làm việc tại hang Cốc Bó (Pác Bó, Cao Bằng), MV tái hiện những địa danh gắn liền với dấu ấn lịch sử như suối Lênin, núi Các Mác. Không chỉ dừng lại ở việc khắc họa không gian, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung còn nâng tầm những hình ảnh này thành biểu tượng của khởi nguồn tư tưởng và bản sắc dân tộc.

Hai nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu
Hai nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu

Chia sẻ về quá trình sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết khi đứng trên mảnh đất thiêng liêng, đặc biệt là đọc bài thơ “Pác Bó hùng vĩ” của Bác, cảm xúc ấy đã thấm vào tư duy âm nhạc, để từ đó hình thành nên một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Trong ca khúc, “giọt nước đầu nguồn” không chỉ là hình ảnh của dòng suối Lênin mà còn là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và dòng chảy văn hóa bền bỉ qua các thế hệ.

Từ chất liệu văn hóa bản địa của dân tộc Nùng – với phong tục lấy nước đầu nguồn vào sáng mồng 1 Tết để cầu may mắn và sức khỏe – nhạc sĩ đã phát triển thành một cấu trúc âm nhạc đa tầng. Những câu hát như: “Em có về với núi rừng phương Bắc, hái bông hoa mận, vịn nhẹ hoa ban/ Em có về và hôn lên hòn đất, uống giọt nước đầu nguồn, mát tuổi xanh…” vừa mang màu sắc trữ tình, vừa gợi mở không gian văn hóa vùng cao.

Điểm đặc biệt của tác phẩm nằm ở sự kết hợp giữa hát Then truyền thống và Rap/Hip-hop hiện đại. Phần giai điệu sử dụng thang âm và kỹ thuật luyến láy đặc trưng của Then (Tày – Nùng), trong khi đoạn Rap tạo nên nhịp điệu mới mẻ, với câu hook: “Giọt nước chảy mang theo yêu thương/ Từ đầu nguồn về khắp muôn phương…”. Sự giao thoa này không chỉ làm mới chất liệu dân gian mà còn giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với người trẻ.

 

Sức sống của MV còn đến từ hai gương mặt thuộc thế hệ Gen Z. Nguyễn Hoàng Yến – Người đẹp xứ Tuyên 2022, hiện là sinh viên năm 3 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – đảm nhận phần hát chính với giọng soprano trong sáng. Trước khi thu âm, cô đã dành thời gian tìm hiểu kỹ về lịch sử và văn hóa Cao Bằng. Trong quá trình thực hiện, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cùng nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy trực tiếp hỗ trợ, giúp ca sĩ trẻ thẩm thấu tinh thần tác phẩm.

Chia sẻ về dự án, Hoàng Yến cho biết: “Chúng em là những người trẻ, muốn dùng tiếng hát của mình để quảng bá nét đẹp quê hương và lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ cùng trang lứa”. Trong MV, cô hóa thân thành cô gái trẻ trong hành trình trở về nguồn cội, cùng Trung Hiếu khám phá những danh thắng như suối Lênin, núi Các Mác, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao.

Với “Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ tạo nên một sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật, mà còn gửi gắm thông điệp về việc giữ gìn bản sắc trong thời đại hội nhập. Anh bày tỏ: “Càng hội nhập sâu rộng, con người càng có nhu cầu tìm về giọt nước đầu nguồn của chính mình để không bị hòa tan. Tác phẩm chính là giọt nước mát lành cho tâm hồn, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho mọi thế hệ người Việt”.



Dân ca Ví, Giặm tái hiện hành trình Bác Hồ tìm đường cứu nước tại concert quốc gia

VOV.VN - Trong không gian hào hùng của chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc" vừa diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, giữa những giai điệu hiện đại và trẻ trung, tiếng hát dân ca xứ Nghệ của nghệ sĩ Lê Thanh Phong như một sự kết nối thiêng liêng, đưa hàng vạn trái tim trở về với những giá trị cội nguồn.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Nguyễn Thành Trung Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn Rap kết hợp hát Then kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước Pác Bó suối Lênin núi Các Mác Hoàng Yến Trung Hiếu âm nhạc truyền thống Gen Z văn hóa vùng cao
