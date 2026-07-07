Ekip Anh trai vượt ngàn chông gai xin lỗi khán giả sau ồn ào tập 2

Sau những tranh cãi nổ ra từ tập 2 "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026, ekip chương trình đã đăng tải tâm thư gửi khán giả và cộng đồng người hâm mộ (Gai Con), thừa nhận những sai sót trong quá trình vận hành, gửi lời xin lỗi và cam kết chấn chỉnh để không tái diễn các sự việc tương tự.

Mở đầu tâm thư, ekip cho biết họ hiểu những ngày qua khán giả đã trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực, từ buồn lòng, hoang mang đến phẫn nộ, thậm chí lung lay niềm tin vào chương trình. Đại diện chương trình gửi lời xin lỗi vì những sai sót đã xảy ra, đồng thời lý giải việc lên tiếng sau hai ngày không phải để né tránh trách nhiệm mà nhằm rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc.

Nhóm Anh tài mùa 1

"Dù đây là lời xin lỗi muộn nhưng không phải ekip muốn trốn tránh hay không nhận thấy hậu quả việc làm của mình, mà vì chúng mình đã cùng ngồi lại để suy nghĩ thật cẩn trọng, rà soát lại tất cả những lỗ hổng trong cách vận hành để thay đổi, để hoàn thiện và đặc biệt để đảm bảo sẽ không xảy ra những sự việc tương tự như vậy trong tương lai", tâm thư nêu.

Theo ekip, trong khâu kiểm duyệt nội dung trên nhóm Anh trai vượt ngàn chông gai vào đêm 4/7, thời điểm tập 2 đang phát sóng, đã xảy ra sai sót khi một bài viết có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ được duyệt đăng.

"Dù phát hiện ngay và lập tức gỡ bài nhưng ekip hiểu rõ đây là sai phạm rất nghiêm trọng", đại diện chương trình thừa nhận.

Ngoài sự cố trên, ekip cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót liên quan đến nội dung hiển thị trên các nền tảng nhạc số và khâu phát hành tiết mục trên YouTube, khiến "khán giả và cộng đồng Gai Con phiền lòng".

"Chúng mình xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót này. Trong 2 ngày qua, ekip đã có các biện pháp siết chặt kiểm duyệt, chấn chỉnh cách làm, kỷ luật nghiêm khắc các nhân sự không làm tròn nhiệm vụ để cam kết những lỗi tương tự sẽ không bao giờ lặp lại", tâm thư viết.

Ekip cho biết sẽ tiếp tục hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với mong muốn mở rộng "Gia Tộc Anh Tài", nơi các nghệ sĩ có thể cống hiến hết mình và được yêu thương, bảo vệ.

"Tiêu chí và cam kết của hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn còn đây, đó là sự tử tế và chân thành, là những câu chuyện đẹp về sự kết nối và đoàn kết, nói không với chiêu trò, drama, văn hóa độc hại. Giá trị cốt lõi này chắc chắn sẽ luôn được đặt lên hàng đầu, không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ekip khẳng định.

Khép lại tâm thư, chương trình gửi lời tri ân tới khán giả đã đồng hành trong suốt thời gian qua, đồng thời mong nhận được thêm cơ hội để hoàn thiện.

"Những sai sót đã xảy ra không thể bào chữa, nhưng ekip sẽ nỗ lực hết mình để hành trình này được trọn vẹn, để những gì đẹp nhất sẽ dành trọn cho các Anh Tài cùng Quý khán giả và Gai Con. Xin hãy cho ekip được sửa sai, và xin hãy ở lại để cho chúng mình một điểm tựa, một sức mạnh và một động lực để phấn đấu hoàn thiện hơn mỗi ngày", tâm thư bày tỏ.

Trước đó, tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phát sóng tối 4/7 gây nhiều tranh cãi sau khi Biệt đội tái xuất gồm Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh vượt qua Anh tài tình - quy tụ các nhạc sĩ, hit maker như Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hoàng Dũng và 14 Casper.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng chương trình và khán giả tại trường quay dành nhiều ưu ái cho các Anh tài trở lại từ mùa 2024. Tranh luận tiếp tục gia tăng khi bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân được công bố với BB Trần, Jun Phạm và Duy Khánh lần lượt dẫn đầu, trong khi K.O và 14 Casper nằm ở nhóm cuối.

Một bộ phận khán giả bày tỏ lo ngại lợi thế về độ nhận diện và lượng người hâm mộ của các Anh tài mùa đầu có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chương trình mới chỉ trải qua 2 tập phát sóng và các gương mặt mới vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá ở những vòng thi tiếp theo.