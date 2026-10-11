Emoura Phạm giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026

Đại diện Việt Nam Emoura Phạm lần lượt vượt qua các vòng thi và được gọi tên vào Top 5 chung cuộc, cùng các người đẹp Tanzania, Ecuador, Hà Lan và Guatemala tại chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Kết quả chung cuộc, đại diện Tanzania giành vương miện hoa hậu. Các danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về Ecuador (á hậu 1), Hà Lan (á hậu 2), Guatemala (á hậu 3). Emoura Phạm đạt danh hiệu Á hậu 4.

Top 5 chung cuộc Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm và những màn trả lời ứng xử ấn tượng

Trước câu hỏi chung cho Top 5: "Theo bạn, một người phụ nữ quyền lực và truyền cảm hứng cần có những phẩm chất gì?", Emoura Phạm có phần trả lời ấn tượng.

Emoura Phạm trả lời ứng xử Top 5 Chung kết Miss Grand International 2026. (Video: MGI)

"Theo tôi, cô ấy nên là một chiếc cầu. Một chiếc cầu giúp mọi người có thêm nhiều cơ hội, tiếp thêm sức mạnh cho người khác và có thể giúp đỡ những người xung quanh. Đó là lý do vì sao gia đình tôi và tôi đã khởi động dự án "100 Cây cầu cho quê hương". Bởi vì tôi tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh là người biết giúp đỡ và quan tâm đến người khác.

Sứ mệnh của tôi là xây dựng những cây cầu khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dành cho những gia đình và cộng đồng ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình tôi. Đến hôm nay, chúng tôi đã xây dựng được 18 cây cầu. Cây cầu thứ 19 và thứ 20 cũng gần như đã hoàn thành.

Tôi tin rằng những cây cầu này giúp trẻ em tiếp cận với nhiều cơ hội hơn, đến trường thuận lợi hơn, giúp các gia đình cải thiện cuộc sống và biến những ước mơ thành hiện thực. Vì vậy, tôi tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh là người biết kết nối mọi người, trở thành chiếc cầu nối để giúp những người khác có thêm sức mạnh và cơ hội phát triển" - Emoura Phạm hoàn thành màn trả lời ứng xử ấn tượng.

Emoura Phạm tại phần thi trả lời câu hỏi dành cho top 11.

Trước đó, tại phần thuyết trình về hòa bình dành cho Top 11, đại diện Việt Nam đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả bằng mở đầu bất ngờ: "Trong ba giây tiếp theo, tôi muốn đề nghị mọi người giữ im lặng hoàn toàn. Bạn có nghe thấy không? Đó chính là âm thanh của hòa bình. Không tiếng súng, không bom đạn, không những tiếng hét trong sợ hãi. Ba giây im lặng đối với chúng ta có thể là âm thanh mà hàng triệu người đang sống giữa chiến tranh khao khát được nghe nhất.

Mỗi người mẹ mất đi đứa con của mình đều phải chịu nỗi đau, bất kể lá cờ mà bà mang theo đại diện cho quốc gia nào. Mỗi đứa trẻ mất đi cha mình đều cảm nhận được sự mất mát, bất kể em nói ngôn ngữ nào. Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không mang quốc tịch, và quyền được sống trong hòa bình không nên có bất kỳ ranh giới nào. Vì vậy, nếu chúng ta có thể chung tay hàn gắn thế giới, hãy biến nơi đây thành một thế giới tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho toàn thể nhân loại. Có những người đang phải chết đi. Nếu bạn thực sự quan tâm đến những người đang sống, hãy cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi". Lời hát kết thúc phần thuyết trình của cô trong bài "Heal the world" khiến nhiều người xúc động.

Ở vòng thi ứng xử nhanh, đứng trước câu hỏi: "Bạn truyền cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh bằng cách nào?", Emoura Phạm đã chạm đến trái tim người nghe bằng câu trả lời mang tính trải nghiệm. Cô chia sẻ tìm thấy nguồn năng lượng tự thân từ cội nguồn, chiều sâu lịch sử dân tộc cùng ký ức về mẹ và bà ngoại, những điểm tựa tinh thần nâng bước cô vượt qua nghịch cảnh.

"Tôi nhớ mẹ mình đã phải đi bộ hơn 10 km mỗi ngày chỉ để đến trường, nỗ lực theo đuổi việc học dù bụng đói, thậm chí ngất xỉu trên đường đi học. Chính mẹ đã dạy cho tôi sức mạnh của giáo dục và nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

Tôi truyền cảm hứng cho những người khác bằng cách sử dụng những giá trị mà mình đã học hỏi được trong suốt nhiều năm qua để chia sẻ với mọi người. Khi tôi có thể trở thành một người mà chính mình ngưỡng mộ và noi theo, tôi cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác" - người đẹp khẳng định triết lý sống chân thành, bản lĩnh và đầy thuyết phục.