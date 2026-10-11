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Sau 8 năm gắn bó giữa Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu: Ngã rẽ và những tiếc nuối

Chủ Nhật, 08:00, 11/10/2026
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VOV.VN - Sau 8 năm gắn bó và nhiều tiếc nuối, tài sản mà Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu để lại cho làng điện ảnh Hoa ngữ không đơn thuần là những thước phim, giải thưởng vật chất, hay danh tiếng, mà là uy tín và nền tảng điện ảnh vững chắc cho điện ảnh mà họ đã cùng nhau nhọc công gầy dựng.

Từ "Cao lương đỏ" đến đỉnh cao danh vọng

Nhìn vào hiện tại huy hoàng của cả Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu, ít ai nhớ rằng hành trình ấy bắt đầu từ mùa thu năm 1987 trên cánh đồng cao lương bạt ngàn ở tỉnh Sơn Đông.

Khi ấy, Trương Nghệ Mưu chỉ là một nhà quay phim mới chuyển hướng sang làm đạo diễn, còn Củng Lợi vẫn còn là một nữ sinh ngây thơ chưa ra trường. Bộ phim "Cao lương đỏ" ra đời từ sự mộc mạc, hoang dã ấy đã làm chấn động màn ảnh thế giới với giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin 1988. Từ một sự hợp tác chuyên môn, giữa họ nảy sinh một mối tình định mệnh, vượt qua cả những rào cản thời đại.

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Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu tại hậu trường phim Cao lương đỏ.

Trong suốt 8 năm tiếp theo, họ trở thành “cặp bài trùng” quyền lực nhất của điện ảnh Hoa ngữ, đưa những tác phẩm kinh điển như: Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện, Sống... vươn tầm thế giới, chinh phục trọn vẹn ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu là Berlin, Venice và Cannes. Tiêu chuẩn nghệ thuật khắt khe, từ chối sự hời hợt chính là thứ keo sơn gắn kết sự nghiệp của họ.

Những tiếc nuối dở dang

Thế nhưng, ngã rẽ cuộc đời đã đến vào năm 1995. Mong ước về một danh phận gia đình truyền thống của Củng Lợi đã không gặp được sự đồng điệu từ Trương Nghệ Mưu với câu trả lời day dứt: “Hôn nhân chẳng phải chỉ là một tờ giấy sao?”. Cuộc tình 8 năm khép lại trong im lặng, mỗi người rẽ sang một hướng đi riêng nhưng vẫn giữ trọn sự tôn trọng dành cho đối phương, để rồi sau đó có màn tái hợp đầy thăng hoa trong phim Hoàng kim giáp năm 2006.

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Sau 8 năm gắn bó, cuộc tình giữa Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu khép lại trong im lặng. Hai người không có con chung.

Sự nghiệp của Trương Nghệ Mưu được tiếp nối bởi thế hệ F2, đạo diễn trẻ Trương Ân An (sinh năm 2001, con trai của Trương Nghệ Mưu) đang tự mình bắt đầu từ những vị trí thấp nhất trên phim trường, đi lên bằng thực lực và sự khiêm nhường.

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Trương Nghệ Mưu và con trai (với người vợ thứ 2) Trương Ân An.

Hiện tại, Củng Lợi đang tận hưởng cuộc sống viên mãn tại Paris bên người chồng thứ hai là một bậc thầy nhạc điện tử, nhạc sĩ Jean Michel Jarre. Người ta thường bắt gặp Củng Lợi, một minh tinh màn bạc với hình ảnh giản dị trên đường phố tại nước Pháp: không son phấn, mặc áo len xám, dạo bước tay trong tay cùng chồng đi mua trái cây hay thong thả đạp xe qua những góc phố quen. Ở tuổi xế chiều, khi không còn vướng bận con cái, bà chọn sự tự tại, thảnh thơi cùng gia tài nghệ thuật đồ sộ đã ghi danh vào lịch sử điện ảnh thế giới.

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Củng Lợi có cuộc sống viên mãn và bình dị cùng người chồng thứ 2 tại Pháp

Trong khi đó, ở quê nhà, đạo diễn Trương Nghệ Mưu vẫn chứng minh sức sống bền bỉ của một cây đại thụ trong làng điện ảnh. Ở tuổi 76 với mái tóc đã điểm bạc, ông liên tục ghi dấu ấn lịch sử: từ việc nhận giải thưởng Đóng góp xuất sắc cho điện ảnh Hoa ngữ tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải, cho đến vinh dự ngồi vào ghế Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31. Dù sức khỏe không còn như trước, bóng hình ông trên thảm đỏ quốc tế vẫn là niềm tự hào của điện ảnh châu Á.

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Trương Nghệ Mưu vẫn chứng minh sức sống bền bỉ của một cây đại thụ trong làng điện ảnh khi ngồi ghế Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31.
Thư Vũ/VOV.VN
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