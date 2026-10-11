Châu Tấn gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ, dù bước qua tuổi 50

Góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, diễn viên Châu Tấn cùng ê-kíp bộ phim Trung Quốc "Lần đầu nếm trải sự cô đơn" gây chú ý trên thảm đỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1974 ghi điểm nhờ vóc dáng thanh mảnh, diện mạo rạng rỡ và phong thái tự nhiên.

Sự xuất hiện lần này của mỹ nhân Hoa ngữ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống của cô. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng ánh sáng, cách trang điểm và kỹ thuật xử lý hình ảnh góp phần tạo nên những khung hình nổi bật.

Nữ diễn viên Châu Tấn tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc. Nguồn: shanghaiceleb

Trên thảm đỏ, Châu Tấn lựa chọn thiết kế váy không tay, gây ấn tượng với chất liệu lông vũ tạo hình ba chiều cùng các gam màu trắng, vàng, đỏ và đen đan xen. Những lớp vải tuyn tua rua được xếp nếp mềm mại, tạo hiệu ứng chuyển động mỗi khi nữ diễn viên bước đi. Thiết kế có phom dáng bất đối xứng, vừa phóng khoáng vừa giàu tính nghệ thuật.

Kết hợp trang phục với mái tóc ngắn ngang vai, giày cao gót mũi nhọn và lối trang điểm tinh tế, Châu Tấn mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng không kém phần cá tính. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt linh hoạt cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho nữ diễn viên.

Nguồn: shanghaiceleb

Những hình ảnh mới của Châu Tấn được chú ý trong bối cảnh ngoại hình của cô từng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Ở một số lần xuất hiện trước đây, những dấu hiệu tuổi tác của Châu Tấn nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng vẻ đẹp của nữ diễn viên không chỉ nằm ở đường nét gương mặt mà còn ở thần thái và khả năng biểu đạt cảm xúc.

Sinh năm 1974, Châu Tấn là một trong những diễn viên thực lực nổi bật của điện ảnh Trung Quốc. Cô bước chân vào ngành giải trí từ công việc người mẫu ảnh, trước khi được các đạo diễn phát hiện và trao cơ hội tham gia diễn xuất. Không xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, cô dần khẳng định vị trí bằng khả năng nhập vai tự nhiên, đặc biệt là cách truyền tải tâm lý nhân vật qua ánh mắt và biểu cảm.

Trong sự nghiệp, Châu Tấn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như "Họa bì", "Vô danh", "Gia đình Tiểu Mẫn", "Cao lương đỏ" và "Hậu cung Như Ý truyện". Các vai diễn của cô thường được đánh giá cao nhờ khả năng thể hiện những trạng thái cảm xúc phức tạp, từ mạnh mẽ, quyết liệt đến mong manh, nội tâm.

Nguồn: shanghaiceleb

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, vai Cửu Nhi trong "Cao lương đỏ" và Thanh Anh – hoàng hậu Như Ý trong "Hậu cung Như Ý truyện" cũng cho thấy khả năng hóa thân đa dạng của Châu Tấn. Qua từng nhân vật, cô khắc họa những biến chuyển tâm lý, niềm vui, nỗi đau và những lựa chọn khó khăn của người phụ nữ trong hoàn cảnh sống khác nhau.

Bước sang độ tuổi trung niên, Châu Tấn không còn đặt trọng tâm vào những vai thiếu nữ mà hướng đến các nhân vật có chiều sâu tâm lý, phù hợp với trải nghiệm và độ chín trong diễn xuất. Trước những bình luận về dấu hiệu tuổi tác, nữ diễn viên được cho là có quan điểm cởi mở về quá trình lão hóa, coi đây là quy luật tự nhiên thay vì điều cần phải né tránh.

Với phim "Lần đầu nếm trải sự cô đơn", Châu Tấn tiếp tục thử sức trong một dự án mới. Sự xuất hiện của cô tại Busan (Hàn Quốc) không chỉ thu hút sự chú ý bởi diện mạo mà còn gợi nhắc sức bền của một diễn viên đã hoạt động nhiều năm trong ngành giải trí. Thay vì chạy theo hình ảnh trẻ trung bằng mọi giá, nữ diễn viên cho thấy sức hấp dẫn của một nghệ sĩ trưởng thành đến từ sự tự nhiên, cá tính và dấu ấn nghề nghiệp được bồi đắp qua thời gian.