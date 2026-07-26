Sao nhập ngũ 2026: Dàn sao hé lộ loạt nỗi sợ "dở khóc dở cười"

Gần 10 năm trước, lần đầu tiên chương trình Sao nhập ngũ lên sóng với đơn vị trải nghiệm Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147, nơi những người lính luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở đầu sóng, nơi mỗi con sóng đều mang theo trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước. Ở đó, giới hạn không chỉ được đo bằng thử thách nơi đất liền mà còn bằng bản lĩnh trước biển khơi, bằng kỷ luật trong từng hành động, bằng niềm tự hào khi khoác trên mình màu áo của người lính Hải quân.

(Ảnh: BTC)

Năm 2026, Sao nhập ngũ chính thức tái hội ngộ lực lượng trải nghiệm Hải quân Đánh bộ với chủ đề “Tổ quốc nơi đầu sóng” sẽ “khắc nghiệt hơn - thử thách hơn - mới lạ hơn”, đặc biệt và vô cùng đáng nhớ.

Chương trình cũng đã chính thức công bố 8 nhân vật trải nghiệm mùa mới - 8 nghệ sĩ lần đầu tiên tham gia trải nghiệm tại Sao Nhập Ngũ: Diễn viên Quốc Trường, nhạc sĩ/ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, diễn viên Thúy Ngân, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Minh Trang, Fashionista Châu Bùi, ca sĩ Erik và nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương.

Diễn viên Quốc Trường tự chấm 6 điểm sinh tồn vì khó ngủ. (Ảnh: BTC)

Nổi tiếng qua loạt phim truyền hình và điện ảnh ăn khách, Quốc Trường (Nguyễn Quốc Trường) thường xuất hiện với hình ảnh nam thần lịch lãm. Anh tự tin bản thân có thể phát huy sự bền bỉ, nhưng chỉ chấm mình 6/10 điểm sinh tồn vì rất khó ngủ.

Nam diễn viên cho biết Sao nhập ngũ là trải nghiệm anh đã mong muốn thực hiện từ rất lâu trước đó "để có cơ hội hiểu hơn về cuộc sống quân ngũ, quá trình huấn luyện và những thử thách mà người lính phải trải qua".

“Danh hài VPop” Phan Mạnh Quỳnh, ẩn số của chương trình. (Ảnh: BTC)

Là nam nhạc sĩ tài hoa sở hữu hàng loạt bản hit đình đám, Phan Mạnh Quỳnh luôn khiến khán giả yêu mến bởi nét duyên ngầm. Từng xuất hiện tại Concert Sao nhập ngũ 2026, nhưng bây giờ Phan Mạnh Quỳnh mới có cơ hội trải nghiệm môi trường quân đội.

Trước khi “nhập ngũ”, nam nhạc sĩ thừa nhận tay chân lóng ngóng, sức khỏe không thật sự tốt. Tuy nhiên, bằng “vibe” của một người đàn ông có gia đình, Phan Mạnh Quỳnh được các đồng đội “bình chọn” là nhân vật gây bất ngờ nhất, là nhân vật dễ thích nghi nhất mùa này.

Thúy Ngân tự tin chấm điểm sinh tồn “trên 9”. (Ảnh: BTC)

Là nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn hành động đòi hỏi thể lực cao, đồng thời đã từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, Thúy Ngân (Lê Huỳnh Thuý Ngân) đến chương trình với tâm thế của một chiến binh. Nữ diễn viên tự tin chấm điểm sinh tồn của mình “trên 9” mặc dù cơ địa có nhiều nỗi sợ: sợ côn trùng, sợ bò sát, sợ bẩn…

Văn Mai Hương chuẩn bị bịt tai chống ngáy, sẵn sàng “quỳ xuống xin lỗi”. (Ảnh: BTC)

Sở hữu giọng hát khủng cùng cá tính thẳng thắn, Văn Mai Hương là nhân tố hứa hẹn mang lại nhiều khoảnh khắc bùng nổ. Nữ ca sĩ thừa nhận mình quá khó tính và quá sạch sẽ nên đã thủ sẵn cặp bịt tai chống ồn để sinh tồn qua những tiếng ngáy.

Bên cạnh đó, giọng ca “đại minh tinh” còn cho biết cơ địa rất dễ bị dị ứng: dị ứng thời tiết, dị ứng côn trùng… nên vấn đề sức khỏe là điều nữ ca sĩ lo lắng nhất. Ngược lại, về tinh thần thì luôn luôn sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách.

Châu Bùi tự tin điểm sinh tồn tuyệt đối, hé lộ loạt sở thích đời thường. (Ảnh: BTC)

Nếu phải chọn một nghệ sĩ mang đến nguồn năng lượng tự tin nhất trong loạt phỏng vấn trước chương trình, Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu) chắc chắn là cái tên nổi bật.

Nữ fashionista không ngần ngại tự chấm 10/10 cho khả năng sinh tồn của mình và hài hước cho biết bản thân có thể thích nghi với nhiều điều kiện sống khác nhau. Khi được hỏi sẽ mang theo ba món đồ gì nếu được lựa chọn, Châu Bùi khiến cả ê-kíp bật cười khi liệt kê: chú chó cưng, bún đậu mắm tôm và... máy chơi game PS5.

Minh Trang “chiến hết mình trong nước mắt” dù không biết bơi. (Ảnh: BTC)

Trái ngược với sự tự tin của Thúy Ngân hay nguồn năng lượng sôi nổi từ Châu Bùi, Minh Trang (Nguyễn Minh Trang) gây ấn tượng với sự điềm tĩnh và chân thành. Nữ diễn viên cho biết điểm mạnh lớn nhất của mình là sự chịu khó và tự chấm 7,5/10 cho khả năng sinh tồn trước khi bước vào môi trường huấn luyện đặc biệt.

Mặc dù trải nghiệm tại lực lượng Hải quân nhưng nữ diễn viên lại không biết bơi, đây cũng là điều cô nàng lo lắng trước khi nhập ngũ.

Erik mang kỹ năng “đập kem chống nắng” vào đơn vị. (Ảnh: BTC)

Được truyền cảm hứng từ người chị gái thân thiết Hòa Minzy, Erik (Trung Thành) quyết tâm tham gia Sao nhập ngũ 2026 với mục tiêu trở nên… sâu sắc hơn.

Thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu về ngoài hình mỗi lần xuất hiện, Erik cho biết điều nam ca sĩ lo lắng nhất là cắt tóc và sợ bị sạm da. Do đó, nếu được phép, nam ca sĩ xin mang theo các thể loại thuốc và kem chống nắng.

Tuấn Dương mang sổ tay nhập ngũ quyết tâm... xin chữ ký. (Ảnh: BTC)

Gương mặt đình đám trong giới livestreamer và sáng tạo nội dung, Tuấn Dương (Trần Tuấn Dương) là em út trong đội hình Sao nhập ngũ 2026. Anh thật thà thừa nhận công việc của mình dùng “cơ miệng” nhiều chứ ít khi vận động cơ thể, nên có thể sẽ bị đồng đội và chỉ huy khiển trách vì hay… phàn nàn.

Dẫu vậy, Tuấn Dương tự hứa sẽ luôn nỗ lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, quyết không là “hố đen” cho đồng đội.

Hành trình trải nghiệm Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 8/2026, hứa hẹn bùng nổ thị trường gameshow Việt trong 4 tháng cuối năm.