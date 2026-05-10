中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sao nhập ngũ Concert 2026 gây choáng ngợp với dàn khí tài và sân khấu khổng lồ

Chủ Nhật, 05:40, 10/05/2026

VOV.VN - Với sân khấu LED gần 700m², trực thăng, xe tăng cùng hàng loạt khí tài quân sự lần đầu xuất hiện trong một concert âm nhạc, Sao nhập ngũ Concert 2026 đã mang đến “bữa tiệc” thị giác và cảm xúc mãn nhãn cho gần 20.000 khán giả tại Mỹ Đình.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Sao nhập ngũ Concert 2026 Hà Anh Tuấn Đông Nhi Hòa Minzy Chi Pu concert Việt Mỹ Đình nhạc trẻ nghệ sĩ Việt giải trí Việt
VOV.VN trên Google News
Trang:
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 1
Tối 9/5, Concert Sao nhập ngũ 2026 đã chính thức diễn ra ở Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình, thu hút gần 20.000 khán giả. Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, được chia thành ba chương “Xung phong”, “Nhật ký” và “Đối thoại tuổi đôi mươi” - lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lý tưởng của những người lính cụ Hồ đã gác lại thanh xuân riêng, xung phong ra trận vì độc lập tự do dân tộc.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 2
Ở chương đầu tiên - Xung phong, Sao nhập ngũ Concert đưa khán giả trở về với một mùa hè rực lửa, về những ngày tháng hừng hực khí thế của những chàng trai, cô gái thanh niên đã tạm gấp lại những trang sách học đường, gác lại những rung động đầu đời để khoác lên mình màu xanh áo lính, cùng lời thề quyết chiến vì độc lập tự do.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 3
Tiết mục mở màn với bài hát chủ đề của chương trình thêm hào hùng khi có sự tham gia của hơn 50 chiến sĩ đặc công xuất hiện cùng các trang thiết bị quân sự khác như xe UAZ, mặt nạ chống độc, pháo khói,… khiến khán giả không khỏi choáng ngợp.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 4
Âm nhạc trong phần 1 đa số là những bản mashup những ca khúc quen thuộc của chương trình như, Đoàn vệ quốc quân- Lá xanh - Lên đàng, hay Cô gái mở đường - Bài ca may áo - Cô gái Sài Gòn đi tải đạn….
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 5
“Xung phong” còn gây choáng ngợp với dàn khí tài từ xe kéo pháo đến xe tăng thiết giáp cùng 100 cây đuốc lửa thật làm đạo cụ bổ trợ cho màn phối khí “Hò kéo pháo” - “Dậy mà đi”.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 6
Chương 2 - “Nhật Ký” khắc họa những rung động chân thực nhất của những người anh hùng bên ánh đèn dầu leo lắt, nơi họ trở về làm một người con, một người tình, một người bạn qua những dòng thư tay viết vội.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 7
Điểm nhấn của Chương 2 chính là sự giao thoa độc đáo giữa ca từ mộc mạc của những thập kỷ trước và giai điệu thịnh hành thời nay, tạo nên một tổng thể không gian âm nhạc đa chiều để truyền tải trọn vẹn những lát cắt cảm xúc.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 8
Nhiều bài hát Vbiz mà khán giả Việt đã nằm lòng như “Không thể cùng nhau suốt kiếp” (Hoà Minzy), “Anh ơi ở lại” (Chi Pu), “Không sao mà, em đây rồi” -“Đừng lo em đợi mà” (Lyly)... được khéo léo đan xen với những bản tình ca thời chiến nồng nàn, cũng được thổi vào hơi thở mới của thời đại.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 9
Tiết mục song ca của Anh Tú - Lyly.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 10
Chủ đề “Tuổi đôi mươi” kể một câu chuyện xuyên dòng thời gian trên nền âm nhạc, bắt đầu từ những ước mơ còn dang dở của những người chiến sĩ kiên cường năm ấy, nay được viết tiếp bằng những hoài bão của một thế hệ đầy bản lĩnh, dám vươn mình ra biển lớn.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 11
Hàng chục nghìn khán giả cùng chào điều lệnh theo MC Anh Tuấn
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 12
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 13
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 14
Chương 3 - “Đối thoại với tuổi đôi mươi” nhắc nhớ mỗi người con Việt Nam về bản lĩnh, khát vọng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng trước những khó khăn, thử thách, và cả về tâm hồn biết yêu thương, dù là ở thời đại nào.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 15
Phần trình diễn đặc biệt khiến khán giả xúc động, hát theo nhiều nhất Chương 3 là tiết mục “Nhà tôi có treo một lá cờ”, thể hiện qua giọng ca hào sảng của Hà Anh Tuấn và màn múa súng của Lực lượng Tiêu binh, Đoàn nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 16
Đây cũng là ca khúc kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và DTAP - Giám đốc âm nhạc của chương trình - nằm trong album “Made in Vietnam” đã đem lại nhiều giải thưởng lớn và bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho nhóm produce trẻ vào năm 2025”.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 17
Ông Lê Anh Ngọc, đại diện NSX chia sẻ: “Sao nhập ngũ Concert 2026 có tính thanh niên, sôi nổi, mới mẻ nhiều hơn. Do đó setlist chương trình có nhiều bản hit nhạc trẻ, được dàn dựng bám sát với chủ đề của chương trình".
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 18
“Cho dù là ở thời điểm nào, thế hệ thanh niên cũng luôn cháy bỏng tình yêu nước, luôn có những sức sống thanh xuân, sức trẻ giàu năng lượng hấp dẫn đối với khán giả”, ông Ngọc cho biết thêm.
sao nhap ngu concert 2026 gay choang ngop voi dan khi tai va san khau khong lo hinh anh 19
Đến với Sao nhập ngũ 2026, khán giả được trải nghiệm một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với. Sân khấu khổng lồ với kích thước 100m x 50m được thiết kế với màn LED tổng gần 700m2, có tâm điểm hình ngôi sao năm cánh lớn 24m2 ở chính giữa trung tâm, với dàn ánh sáng lan toả ra hai bên.

Tin liên quan

BTC Sao nhập ngũ xác nhận Hải Đăng Doo không tham gia concert ở Hà Nội
BTC Sao nhập ngũ xác nhận Hải Đăng Doo không tham gia concert ở Hà Nội

VOV.VN - Ồn ào liên quan đến ca sĩ Hải Đăng Doo đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Phía BTC "Sao nhập ngũ" vừa xác nhận Hải Đăng Doo sẽ không tham gia concert diễn ra tối 9/5 tại Hà Nội.

BTC Sao nhập ngũ xác nhận Hải Đăng Doo không tham gia concert ở Hà Nội

BTC Sao nhập ngũ xác nhận Hải Đăng Doo không tham gia concert ở Hà Nội

VOV.VN - Ồn ào liên quan đến ca sĩ Hải Đăng Doo đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Phía BTC "Sao nhập ngũ" vừa xác nhận Hải Đăng Doo sẽ không tham gia concert diễn ra tối 9/5 tại Hà Nội.

Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026
Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026

VOV.VN - Sao Nhập Ngũ Concert 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận lượng vé bán ra “cháy” chỉ sau ít phút mở bán. Với dàn nghệ sĩ đông đảo như Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... và quy mô tổ chức lớn tại Hà Nội, sự kiện được dự đoán sẽ thu hút hàng chục nghìn khán giả trong tháng 5.

Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026

Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026

VOV.VN - Sao Nhập Ngũ Concert 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận lượng vé bán ra “cháy” chỉ sau ít phút mở bán. Với dàn nghệ sĩ đông đảo như Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... và quy mô tổ chức lớn tại Hà Nội, sự kiện được dự đoán sẽ thu hút hàng chục nghìn khán giả trong tháng 5.

Sao Việt 21/10: Chi Pu xúc động khi gặp bố tại "Sao nhập ngũ"
Sao Việt 21/10: Chi Pu xúc động khi gặp bố tại "Sao nhập ngũ"

VOV.VN - Sao Việt 21/10: Trên trang cá nhân, Chi Pu cho biết đã vỡ òa cảm xúc khi thấy bố ghé thăm trong chương trình “Sao nhập ngũ”. Sau phút giây bất ngờ, Chi Pu ôm lấy bố và bật khóc nức nở.

Sao Việt 21/10: Chi Pu xúc động khi gặp bố tại "Sao nhập ngũ"

Sao Việt 21/10: Chi Pu xúc động khi gặp bố tại "Sao nhập ngũ"

VOV.VN - Sao Việt 21/10: Trên trang cá nhân, Chi Pu cho biết đã vỡ òa cảm xúc khi thấy bố ghé thăm trong chương trình “Sao nhập ngũ”. Sau phút giây bất ngờ, Chi Pu ôm lấy bố và bật khóc nức nở.