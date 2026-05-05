Kết phim "Bóng ma hạnh phúc": Khán giả hả hê khi cặp đôi ngoại tình tự hại nhau

Thứ Ba, 14:44, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những diễn biến cuối cùng của "Bóng ma hạnh phúc" đang trở thành tâm điểm chú ý khi loạt trích đoạn hé lộ đoạn kết kịch tính thu hút hơn hàng triệu lượt xem. Sau hành trình dài với hàng loạt biến cố, bộ phim khép lại bằng cái giá đắt cho kẻ phản diện và sự giải thoát cho người phụ nữ chịu nhiều tổn thương.

Cú twist khiến người xem sốc nhất ở chặng cuối đến từ nhân vật Như Trang (Ngân Hòa). Sau chuỗi ngày dùng vỏ bọc yếu đuối để chen chân vào gia đình người khác, Như Trang đã lộ rõ bản chất tham vọng và tàn nhẫn khi bị vạch trần chuyện giả mang thai để trói buộc nhân tình.

Trong đoạn clip preview gây bão, Như Trang hoàn toàn mất kiểm soát khi biết Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) muốn quay lại với vợ. Cô ta đã ra tay đánh ngất Dũng, bắt cóc và nhốt anh vào trong xe hơi. Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi Như Trang tuyên bố sẽ không bao giờ để Dũng quay về bên Mai. Những hình ảnh cuối cùng cho thấy khả năng cao Như Trang sẽ phóng hỏa, thiêu chết nhân tình trong cơn điên loạn. Gương mặt hoảng loạn của Dũng ở những giây cuối khiến khán giả không khỏi "lạnh sống lưng".

ket phim bong ma hanh phuc khan gia ha he khi cap doi ngoai tinh tu hai nhau hinh anh 1
Một cảnh trong phim

Phản ứng của khán giả trước cảnh tượng này không phải là thương cảm mà là sự hả hê. Nhiều bình luận để lại như: "Xem tới đây thấy đã quá, cuối cùng cũng trả giá rồi", "Đúng kiểu ác giả ác báo", hay "Cho hai người này tự xử nhau đi, đừng cứu". Người xem cảm thấy "vừa lòng hả dạ" khi cặp đôi phản diện tự hại lẫn nhau mà nhân vật chính không cần phải ra tay.

Đối lập với bi kịch của chồng, Thanh Mai (Lê Phương) đã có màn lột xác mạnh mẽ. Từ một người vợ chỉ biết cam chịu, nhẫn nhịn vì gia đình, Mai đã quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ để giành lại cuộc đời mình. Cô ra mắt cuốn sách mang tên "Bóng ma hạnh phúc" như một sự thức tỉnh sau những mất mát.

Dù có một số lo ngại rằng cái kết có phần quá nặng nề và đẫm máu, nhưng không thể phủ nhận "Bóng ma hạnh phúc" đã thành công trong việc xây dựng một thông điệp nhân quả rõ nét. Những người phản bội và ích kỷ cuối cùng đều phải nhận hậu quả tương xứng, trong khi công lý được thiết lập cho những người phụ nữ chịu nhiều tổn thương.

"Bóng ma hạnh phúc" thực sự là một chuỗi bi kịch kéo dài được dệt nên từ lòng tham và sự phản bội. Phim khởi đầu bằng vỏ bọc hạnh phúc kiểu mẫu của gia đình Thanh Mai (Lê Phương) và Hoàng Dũng (Lương Thế Thành), nơi người vợ chấp nhận lùi bước làm "osin không lương" để chồng thăng tiến, nhưng bi kịch lại bắt đầu nhen nhóm ngay khi Mai mở lòng giúp đỡ Như Trang (Ngân Hòa) – một cô gái đáng thương mà cô không ngờ lại chính là kẻ "nuôi ong tay áo".

ket phim bong ma hanh phuc khan gia ha he khi cap doi ngoai tinh tu hai nhau hinh anh 2
Khán giả hả hê khi thấy cặp "mèo mả gà đồng" tự hại lẫn nhau

Sự việc bị đẩy lên cao trào khi Trang dùng mọi thủ đoạn từ giả ngây thơ đến giả mang thai để quyến rũ Dũng, khiến anh sa chân vào ngoại tình và bỏ rơi gia đình, dẫn đến những màn đối đầu nảy lửa và đỉnh điểm là sự phản kháng đau đớn từ chính con trai khi phát hiện ra sự thật. Cuối cùng, khi mọi toan tính sụp đổ, bản chất ích kỷ của Như Trang lộ rõ qua hành động bắt cóc và định sát hại nhân tình khi không đạt được mục đích, để lại một Hoàng Dũng trắng tay, mất đi cả sự tôn trọng lẫn mạng sống, trong khi Thanh Mai sau bao tổn thương đã chọn cách buông bỏ để tái thiết cuộc sống mới đầy mạnh mẽ và bình yên.

Dù khai thác mô-típ ngoại tình và drama gia đình quen thuộc, nhưng "Bóng ma hạnh phúc" vẫn thành công khi tạo được làn sóng tranh luận xã hội mạnh mẽ. Phim đạt hơn 650 triệu lượt xem trên các nền tảng số của Truyền hình Vĩnh Long. Bộ phim khép lại với thông điệp nhân quả rõ ràng: kẻ phản bội phải nhận hậu quả đau đớn, còn người lương thiện sau cùng sẽ tìm thấy sự giải thoát. Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc về lòng tham và giá trị thực sự của hạnh phúc gia đình.

vi-me-anh-phan-chia-.jpeg

Khán giả đòi phần 2 sau khi "Vì mẹ anh phán chia tay" cán mốc tỷ view

VOV.VN - Sau hơn một tháng ra mắt và gây bão trên các nền tảng mạng xã hội, bộ phim "Vì mẹ anh phán chia tay" đã chính thức khép lại với những con số kỷ lục. Với 1,2 tỷ lượt xem tổng cộng, tác phẩm không chỉ là một hiện tượng giải trí mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của đạo diễn Vũ Khắc Tuận.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: phim Bóng ma hạnh phúc kết phim Bóng ma hạnh phúc tập cuối Bóng ma hạnh phúc Lê Phương Lương Thế Thành Ngân Hòa đạo diễn Nguyễn Dương tiểu tam Như Trang Thanh Mai Bóng ma hạnh phúc 3.1 triệu lượt xem phim truyền hình Việt 2026 ngoại tình quả báo
Viết bình luận

“Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng” dẫn đầu phòng vé với doanh thu gần 180 tỷ đồng

VOV.VN - Phim kinh dị “Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng” có diễn viên Quốc Tuấn, Lan Phương đóng vẫn dẫn đầu phòng vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 với doanh thu gần 180 tỷ đồng. Trong khi đó, “Trùm sò” và “Đại tiệc trăng máu 8” gần như nắm chắc phần lỗ.

Phim Việt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đông khách nhưng thiếu "cú nổ" trăm tỷ

VOV.VN - Mùa phim dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay chứng kiến sự bùng nổ hiếm thấy của điện ảnh Việt với hàng loạt tác phẩm thuộc nhiều thể loại cùng ra rạp. Tuy nhiên, trái ngược kỳ vọng, doanh thu phòng vé lại phân hóa mạnh, thiếu vắng một “bom tấn” thực sự dẫn dắt thị trường và tạo hiệu ứng lan tỏa.

“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi

VOV.VN - “The Mummy (2026)” của Lee Cronin đánh dấu bước tái sinh gây tranh cãi của thương hiệu xác ướp hơn 100 năm tuổi. Bỏ xa tinh thần phiêu lưu, huyền bí quen thuộc, bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận kinh dị cực đoan, tập trung vào sự biến dạng và nỗi sợ từ cơ thể con người.

