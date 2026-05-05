25.000 hồ sơ điệp viên và những bí mật sắp được hé lộ trong "Mật mã Đông Dương"

"Mật mã Đông Dương" là bộ phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, nội dung phim tập trung khai thác chuyên án P01, xoay quanh nhân vật Trần Thắng – một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào.

Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn và Trâm Anh đóng chính phim "Mật mã Đông Dương"

Để hoàn thành sứ mệnh, Trần Thắng buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ và sự an nguy của bản thân lẫn gia đình. Giữa một “rừng săn thông tin chằng chịt”, anh phải lần theo dấu vết của một “bóng ma” vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương những năm 1960.

Tại lễ công bố, Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án: “Trong các giai đoạn kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, lực lượng tình báo Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là những cán bộ, chiến sĩ âm thầm hoạt động trong lòng địch, nắm bắt tình hình, dùng tài năng của mình thu thập và phân tích thông tin, góp phần phục vụ các quyết sách chiến lược. Mỗi hồ sơ điệp viên được giải mật không chỉ là tư liệu lịch sử, mà còn là chứng tích về trí tuệ, bản lĩnh, lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Việc đưa những câu chuyện ấy đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh là hành trình tri ân những con người đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc”.

Ninh Dương Lan Ngọc và Trâm Anh

Tiếp lời, Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc tái hiện lịch sử: “Điện ảnh có vai trò quan trọng trong việc tái hiện lịch sử bằng hình ảnh, cảm xúc và số phận con người. Đây là một trong những dự án đầu tiên đưa mặt trận tình báo Đông Dương lên màn ảnh rộng, thông qua việc khai thác các hồ sơ đã được giải mật, nhằm đưa những câu chuyện từng nằm trong bóng tối đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại”.

Dưới góc độ chuyên môn, đạo diễn Trần Ka My thừa nhận đề tài tình báo là một thách thức lớn. Khác với các phim chiến tranh tập trung vào đại cảnh hay xung đột trực diện, thể loại gián điệp đòi hỏi sự tinh tế trong tâm lý nhân vật và khả năng thao túng thông tin.

Bối cảnh phim đặt tại Lào thập niên 1960 – nơi được coi là “huyết mạch” quan trọng và là điểm giao tranh ngầm của nhiều thế lực quốc tế. Chính vì tư liệu công khai còn hạn chế, kịch bản được xây dựng giàu lớp lang để tái hiện một “chiến trường vô hình” khốc liệt, nơi cuộc đấu trí thay thế cho những trận đấu súng thông thường.

Dàn diễn viên thực lực gồm Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam và NSND Trung Anh đều bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào dự án. Các nghệ sĩ chia sẻ rằng thách thức lớn nhất là phải sống nhiều thân phận cùng lúc và khắc họa được nội tâm sâu sắc qua ánh mắt khi hoạt động trong môi trường mà "không ai thực sự tin ai".

Chia sẻ tại buổi công bố, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim tình báo chuyên sâu – một thể loại đòi hỏi bản lĩnh và nội tâm khác hẳn. Tôi đã phải tham gia các buổi học về khái niệm chuyên án, nghiệp vụ tình báo từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Càng đào sâu nghiên cứu, tôi càng nhận ra đây là một đề tài cực kỳ giàu chất liệu để khai thác và cảm phục những ai dám dấn thân thực hiện thể loại khó này. Tôi tin rằng khi bộ phim đến với khán giả, mọi người sẽ thấy vô cùng khâm phục những lực lượng anh hùng đã thầm lặng làm nên lịch sử Việt Nam".

"Mật mã Đông Dương" được định vị là dự án trọng điểm với ngân sách thuộc nhóm cao nhất hiện nay. Điểm nhấn về công nghệ nằm ở việc sử dụng 40% bối cảnh bằng kỹ xảo VFX/CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Bên cạnh đó, phim chú trọng trải nghiệm điện ảnh cao cấp với âm nhạc giao hưởng và thiết kế âm thanh được đầu tư kỹ lưỡng.

Không chỉ dừng lại ở phòng vé nội địa, dự án được phát triển với định hướng tiếp cận thị trường quốc tế, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố: đấu trí, thân phận, tình yêu và lý tưởng. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào dịp 30/4/2027, hứa hẹn trở thành một tác phẩm có sức nặng về cả lịch sử lẫn nghệ thuật điện ảnh.