Ryu Jun Yeol: Từ Reply 1988 đến chuyện tình tay ba xôn xao làng giải trí xứ Hàn

Nổi tiếng nhờ "Reply 1988"

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ ​​năm 2012 với một vài bộ phim ngắn. Sau đó, anh đảm nhận những vai phụ trong một số tác phẩm ít tên tuổi hơn như East Thai, Angry People, Glory Day… Trước khi trở thành diễn viên, anh từng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như giao pizza, dạy kèm, để kiếm sống khi học đại học.

Ryu Jun Yeol có vai chính đầu tiên trong bộ phim Social Phobia vào năm 2014. Tuy nhiên, tên tuổi của anh thực sự trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Kim Jung Hwan trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Reply 1988. Jung Hwan là một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có tình cảm thầm kín với Duk Sun.

Sau khi bộ phim kết thúc, lượng người hâm mộ của Ryu Jun Yeol tăng lên nhanh chóng. Họ yêu mến gọi anh là “khuôn mặt cún con”. Giữa rừng trai đẹp Hàn Quốc, Ryu Jun Yeol nổi bật với vẻ ngoài "khác thường". Tuy nhiên, điểm nhấn chính đôi mắt một mí của anh, nét mặt đặc biệt không giống ai.

Nhờ vai diễn Kim Jung Hwan, ngôi sao sinh năm 1986 đã đoạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards và nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Asia Artist Awards 2015.

Thành công của Reply 1988 đã mở đường cho nam diễn viên thử sức với những vai diễn thử thách hơn trên màn ảnh rộng. Tham gia các bộ phim bom tấn như The King, A Taxi Driver, Believer,… Ryu Jun Yeol thể hiện khả năng diễn xuất linh hoạt, những màn diễn xuất thông minh và tinh tế. Mỗi màn trình diễn của anh đều có nét độc đáo riêng, không đơn điệu như nhiều diễn viên trẻ khác.

Gương mặt triển vọng “bảo chứng thành công phòng vé”

Ryu Jun Yeol đã trở thành cái tên đảm bảo cho thành công phòng vé. Những bộ phim anh tham gia đều đạt được thành tích đáng chú ý, nổi bật phải kể đến The King (2017), A Taxi Driver (2017), Believer (2018)… The King là phim có doanh thu cao thứ 7 tại Hàn Quốc năm 2017, mang về cho Ryu Jun Yeol giải Phim mới xuất sắc nhất, Giải thưởng Nam diễn viên tại Baeksang Arts Awards 2017 và The Seoul Awards 2017.

Trong khi đó, A Taxi Driver lập nhiều kỷ lục tại phòng vé Hàn Quốc. Đây là bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2017 với 90,13 triệu USD, trở thành bộ phim Hàn Quốc thứ 10 trong lịch sử vượt qua 12 triệu người xem. Ryu Jun Yeol nhận được đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2017.

Believer là một trường hợp đặc biệt. Ban đầu, phim vấp phải nhiều ý kiến ​​trái chiều từ khán giả và một số nhà phê bình. Yonhap News thậm chí còn cho rằng Believer là một bộ phim căng thẳng, kịch tính nhưng chứa quá nhiều nội dung bạo lực và tình dục.

Tuy nhiên, khi ra mắt chính thức, Believer đã bất ngờ vượt qua 2 bom tấn Hollywood là Deadpool 2 và Solo: A Star Wars Story ở thị trường nội địa. Theo thống kê của Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc năm 2018, Believer đạt hơn 3 triệu lượt người xem chỉ sau 12 ngày – thành tích đáng mơ ước của nhiều phim Hàn. Bộ phim cũng duy trì vị trí quán quân phòng vé trong thời gian đó.

Ryu Jun Yeol đóng vai chính Rak, thành viên của băng nhóm buôn bán ma túy trong Believer. Sau vụ đánh bom do một thủ lĩnh bí ẩn gây ra, lo sợ sẽ có một cuộc tấn công khác, Rak và một thành viên khác đã tìm đến sự giúp đỡ từ cảnh sát. Anh âm thầm giúp cảnh sát Won Ho điều tra kẻ chủ mưu đằng sau tổ chức.

Ryu Jun Yeol đã xuất hiện trong nhiều bộ phim được đánh giá cao. Rak là một nhân vật ít lời thoại, diễn biến tâm lý phức tạp và là một thử thách đối với diễn viên. Màn trình diễn thuyết phục của ngôi sao 33 tuổi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Bê bối hẹn hò

Mối tình 7 năm với Lee Hyeri:

Có cơ hội hợp tác cùng nhau trong Reply 1988 nhưng Ryu Jun Yeol và Lee Hyeri lại khiến khán giả thất vọng khi không kết thúc hạnh phúc trong phim. Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc, Dispatch đã tung ra bằng chứng và nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm của hai người.

Trước khi công khai, những cử chỉ quan tâm, chăm sóc chu đáo của Jun Yeol dành cho Hyeri luôn mang đến cho khán giả nhiều hy vọng về mối quan hệ của họ. Dù ở trên sân khấu hay hẹn hò bí mật bên sông Hàn, Jun Yeol luôn được nhìn thấy đối xử với bạn gái bằng sự dịu dàng và tôn trọng nhất.

Sau đó vào tháng 3/2016, cặp đôi công khai mối quan hệ khiến người hâm mộ thích thú. Họ là một trong số ít cặp đôi trong showbiz truyền cảm hứng tích cực về tình yêu.

Năm 2019, sau khoảng thời gian đối mặt với tin đồn chia tay do “khá im lặng” về mối quan hệ, Hyeri đã không ngần ngại chia sẻ: “Dù khá bận rộn nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên giống như tôi thường gặp các thành viên Girl's Day vậy".

Tuy nhiên, vào ngày 13/11/2023, cặp đôi tuyên bố chia tay, chấm dứt mối tình đẹp như mơ.

Chuyện tình gây tranh cãi với Han So Hee

Ngày 15/3/2024, mạng xã hội bùng nổ tin đồn về mối tình tay ba liên quan đến bộ ba Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri. Bắt đầu từ sáng cùng ngày, tin đồn Ryu Jun Yeol và Han So Hee hẹn hò lan rộng sau khi một cư dân mạng phát hiện hai ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc đang đi nghỉ cùng nhau ở Hawaii. Ngay sau đó, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol xác nhận anh thực sự đang ở Hawaii nhưng từ chối bình luận về tin đồn hẹn hò. Trong khi đó, Han So Hee phủ nhận tin đồn bằng cách trả lời rằng cô đang đi nghỉ cùng bạn thân.

Đỉnh điểm khi Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol, đăng lên Instagram story kèm bức ảnh giống phong cảnh Hawaii cùng chú thích “Thật vui”. Ngoài ra, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã hủy theo dõi bạn trai cũ trên Instagram. Những hành động này được hiểu là phản ứng của Hyeri trước mối quan hệ mập mờ giữa Ryu Jun Yeol và Han So Hee. Ngay sau đó, Han So Hee cũng đáp trả bằng bài đăng story trên Instagram, khẳng định cô và Ryu Jun Yeol không hề lừa dối Hyeri. Đặc biệt, dòng trạng thái “Tôi cũng thấy điều này thú vị” được xem như lời đáp trả cho bài đăng của Hyeri.

Sáng 16/3, chỉ một ngày sau khi phủ nhận tin đồn, Han So Hee đã chia sẻ tâm thư trên mạng xã hội, bất ngờ công khai xác nhận mối quan hệ lãng mạn với Ryu Jun Yeol. Trong bài đăng, nữ diễn viên tiết lộ cô và bạn trai hẹn hò từ đầu năm 2024. Họ gặp nhau tại một triển lãm ảnh khi cô đến ủng hộ bạn mình là một nhiếp ảnh gia.

Đáng chú ý, ngôi sao của phim “Gyeongseong Creature” một lần nữa phủ nhận việc là bên thứ ba liên quan đến mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri. Han So Hee nhấn mạnh rằng cô và bạn trai thực sự bắt đầu hẹn hò sau khi anh và bạn gái cũ chính thức đường ai nấy đi. Han So Hee giải thích: “Anh ấy chấm dứt mối quan hệ với Hyeri vào đầu năm 2023, nhưng tin tức về việc họ chia tay chỉ xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái”.

Sau hành động của Han So Hee, Ryu Jun Yeol cũng công khai mối quan hệ với mỹ nhân thập niên 90. Nam diễn viên sinh năm 1986 khẳng định anh bắt đầu hẹn hò với Han So Hee sau khi chia tay Hyeri. Ngoài ra, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol yêu cầu giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của anh, đồng thời tuyên bố sẽ kiện những người tung tin đồn tiêu cực về đời tư của anh.