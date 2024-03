Dispatch tung ảnh Ryu Jun Yeol và Han So Hee hẹn hò ở Hawaii

Theo Dispatch ghi nhận, Ryu Jun Yeol và Han So Hee ngồi với nhau tại một nhà hàng tại Hawaii. Suốt buổi đi chơi Han So Hee liên tục nhìn điện thoại và kiểm tra phản ứng của những người xung quanh, còn Ryu Jun Yeol chỉ nhìn Han So Hee trong im lặng.

Thậm chí, khi một số du khách Hàn Quốc nhận ra, cặp đôi đã nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Sợ dân tình bắt gặp, cặp đôi tỏ ra không thoải mái, giữ khoảng cách giữa chốn đông người.

Theo đánh giá của Dispatch, buổi hẹn hò không vui chút nào. Những bức ảnh khác cho thấy Han So Hee đang đi cùng một người bạn, trong khi Ryu Jun Yeol đang đi cách hai người một bước. Với vẻ mặt lo lắng, Han So Hee liên tục dùng ngón tay chạm vào miệng nhiều lần.

Trước đó vào ngày 15/3, tin đồn Ryu Jun Yeol và Han So Hee hẹn hò đã lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là chuyện này xảy ra chỉ 4 tháng sau khi Ryu Jun Yeol tuyên bố chia tay bạn gái cũ Hyeri. Tranh cãi hẹn hò càng trở nên căng thẳng hơn khi Hyeri đăng dòng trạng thái mơ hồ "Thú vị đấy" lên SNS của mình.

Một ngày sau, Han So Hee viết một bài đăng trên blog của mình, xác nhận mối quan hệ của cô với Ryu Jun Yeol. Han So Hee xác nhận cô đang yêu Ryu Jun Yeol. Diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi gặp nhau trong cuộc triển lãm tranh của một người bạn. Tôi đã qua chào hỏi anh ấy khi biết chúng tôi sắp hợp tác cùng nhau. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vào đầu năm 2024. Trong khi anh ấy đã chia tay Hyeri vào năm 2023".

Diễn viên gửi lời xin lỗi tới Hyeri. Cô cho biết bản thân mất bình tĩnh và có những phát ngôn bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Sau cùng, ngôi sao My Name xin lỗi khán giả và hứa sẽ học cách kiểm soát bản thân tốt hơn.

Phía công ty Ryu Jun Yeol xác nhận mối quan hệ tình cảm với Han So Hee là sự thật. Cả hai quen nhau sau Ryu Jun Yeol chia tay Hyeri và mới xác định tình cảm gần đây. Công ty yêu cầu cư dân mạng không lan truyền những tin đồn sai sự thật, xâm phạm quyền riêng tư của diễn viên. Công ty sẽ nhờ tới pháp luật xử lý những ai vi phạm.