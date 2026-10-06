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Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn 25 thí sinh vào chung kết như thế nào?

Thứ Ba, 13:06, 06/10/2026
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VOV.VN - Từ 53 thí sinh tham dự Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban Giám khảo dự kiến lựa chọn 25 gương mặt bước vào vòng Chung kết. Kết quả không chỉ dựa trên phần thể hiện trong đêm thi mà còn được xem xét qua toàn bộ quá trình rèn luyện, trải nghiệm và hoạt động cộng đồng của thí sinh.

Ngày 6/10, tại Hải Phòng, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố thông tin về vòng Chung khảo toàn quốc. Đêm thi dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, với sự tham gia của 53 thí sinh.

Sau đêm Chung khảo, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt bước tiếp vào vòng Chung kết toàn quốc. Theo kế hoạch, khoảng 25 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được gọi tên. Kết quả được đánh giá dựa trên phần thể hiện trong đêm thi và quá trình tham gia cuộc thi trước đó.

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Họp báo công bố Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng.

Trước Chung khảo, 53 thí sinh đã có gần hai tháng sinh hoạt tại nhà chung, tập luyện và tham gia các hoạt động thực tế. Các cô gái được đào tạo về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Theo Ban Tổ chức, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục duy trì bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây không phải những tiêu chí tách rời mà được xem xét xuyên suốt trong quá trình thí sinh tham gia cuộc thi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết cuộc thi không chỉ quan tâm đến khả năng trình diễn của thí sinh trên sân khấu. Sau gần hai tháng, điều Ban Tổ chức muốn nhìn thấy là sự trưởng thành trong suy nghĩ, ứng xử và tinh thần trách nhiệm của mỗi cô gái.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ông nhấn mạnh Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những thí sinh giống nhau mà tôn trọng những sắc màu, cá tính và câu chuyện riêng. Thông qua các hoạt động tập luyện, trải nghiệm và thử thách, những giá trị tốt đẹp của từng người được bộc lộ và bồi đắp.

Bên cạnh yếu tố nhan sắc, nền tảng học vấn và khả năng thể hiện quan điểm cũng là những nội dung được quan tâm. Nhiều thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước ở các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường và ngoại ngữ. Ban Tổ chức đánh giá trí tuệ của thí sinh thông qua cách trình bày quan điểm, thuyết trình dự án, trả lời câu hỏi và xử lý tình huống.

Trụ cột Cống hiến cũng được xem là một trong những căn cứ để nhìn nhận thí sinh. Theo ông Phùng Công Sưởng, cống hiến không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn mà có thể thể hiện qua những hành động cụ thể trong đời sống.

Trong hành trình trước Chung khảo, 53 thí sinh được chia nhóm, xây dựng ý tưởng và triển khai các hoạt động cộng đồng. Tại Lai Châu và Tuyên Quang, các thí sinh cùng Ban Tổ chức thực hiện những chương trình hỗ trợ khoảng 1.500 trẻ em vùng cao.

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Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi.

Ông Bùi Minh Thành - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết các thí sinh tự bầu trưởng nhóm, đề xuất ý tưởng phục vụ cộng đồng và cùng tìm giải pháp để hiện thực hóa những ý tưởng đó. Theo ông, quá trình này giúp Ban Tổ chức có thêm cơ sở đánh giá tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp và thái độ của từng thí sinh.

Ngoài hoạt động cộng đồng, các cô gái còn tham gia hành trình tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Ban Tổ chức coi đây là cơ hội để thí sinh làm giàu thêm vốn sống, hiểu thêm về văn hóa, con người các vùng miền và hoàn thiện bản thân.

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Ban Giám khảo sẽ lựa chọn khoảng 25 gương mặt bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại đêm Chung khảo, thí sinh dự kiến trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội. Sân khấu được thiết kế ngoài trời, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen, với nhiều tuyến catwalk để các cô gái thể hiện phong thái và cá tính riêng.

Theo Ban Tổ chức, Chung khảo không đơn thuần là vòng tuyển chọn để quyết định ai đi tiếp. Đây còn là dấu mốc nhìn lại sự thay đổi của 53 thí sinh sau gần hai tháng cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Từ quá trình đó cùng phần thể hiện trong đêm thi, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn khoảng 25 gương mặt bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hà Phương/VOV.VN
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