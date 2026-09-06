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Dương Phương Thảo đăng quang Hoa hậu Miss Galaxy Việt Nam 2026

Chủ Nhật, 08:12, 06/09/2026
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VOV.VN - Tối 5/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Ngân hà Việt Nam - Miss Galaxy Việt Nam 2026.

Tại đêm chung kết, Top 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc lần lượt trình diễn ba phần thi trang phục: áo dài, bikini và dạ hội. Qua các nội dung thi, thí sinh thể hiện vẻ đẹp trẻ trung, duyên dáng và tự tin của người phụ nữ Việt Nam.

Ban Tổ chức tiếp tục chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi ứng xử với các nội dung về: Chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI để chọn ra ngôi vị Hoa hậu. 

Kết quả, thí sinh Dương Phương Thảo, số báo danh 196 (Hà Nội) xuất sắc đăng quang Hoa hậu Miss Galaxy Việt Nam 2026; Ban Tổ chức cũng trao 4 danh hiệu Á hậu cho các thí sinh, cùng với đó là nhiều giải phụ cho những thí sinh xuất sắc nhất ở từng hạng mục như: người đẹp được yêu mến nhất, người đẹp áo dài, người đẹp du lịch…

duong phuong thao dang quang hoa hau miss galaxy viet nam 2026 hinh anh 1
Thí sinh Dương Phương Thảo, số báo danh 196 (Hà Nội) xuất sắc đăng quang Hoa hậu Miss Galaxy Việt Nam 2026.

Theo bà Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi: Các thí sinh tham gia cuộc thi lần này có sự đồng đều về ngoại hình, có tri thức, bản lĩnh và năng lực. Sau một thời gian sinh hoạt tại khu vực Mộc Châu với các hoạt động trải nghiệm, thực tế, các thí sinh đã có cơ hội khám phá những nét văn hóa bản địa, quảng bá du lịch, sản vật đặc trưng tại địa phương. Hành trình này cũng giúp các cô gái rèn luyện sự tự tin, khả năng thích ứng và kỹ năng thể hiện bản thân trước công chúng.

duong phuong thao dang quang hoa hau miss galaxy viet nam 2026 hinh anh 2
Các thí sinh tự tin thể hiện vẻ đẹp trẻ trung, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.
duong phuong thao dang quang hoa hau miss galaxy viet nam 2026 hinh anh 3
Ban Tổ chức tiếp tục chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi ứng xử.
duong phuong thao dang quang hoa hau miss galaxy viet nam 2026 hinh anh 4
Top 30 thí sinh lọt vào vòng Chung kết toàn quốc lần lượt trình diễn ba phần thi, gồm trang phục Áo dài, bikini và dạ hội.

Cuộc thi không chỉ để tôn vinh nhan sắc, mà quan trọng hơn là để tôn vinh trí tuệ, lòng tự hào dân tộc và tinh thần hội nhập của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Chính vì vậy, các thí sinh không chỉ thể hiện bản thân qua vẻ đẹp ngoại hình hay khả năng tỏa sáng trên sân khấu mà còn cần hội tụ tri thức, bản lĩnh và năng lực tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Cuộc thi năm nay có sự xuất hiện của Robot Mornine, người đồng hành công nghệ của đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026, cùng sự góp mặt của nhiều ca sĩ, người nổi tiếng đã mang đến không khí sôi động, hấp dẫn thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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