Ý Nhi, Minh Kiên luyện tập cho đêm chung kết Miss World Vietnam 2025

Chủ Nhật, 08:21, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sát giờ G đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025, không khí tại Nhà thi đấu Quân khu 7 đang nóng lên từng giờ. Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Minh Kiên cùng Top 47 thí sinh đang ráo riết hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đêm đăng quang.

Một trong những tâm điểm chú ý tại buổi tập luyện là sự xuất hiện của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Ngay sau khi vừa đáp chuyến bay từ Australia trở về, cô đã nhanh chóng có mặt tại sàn tập để hội ngộ cùng Á hậu Minh Kiên và dàn thí sinh.

Hoa hậu Ý Nhi

Khác với vẻ lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, Ý Nhi và Minh Kiên xuất hiện với trang phục năng động, mặt mộc giản dị. Cả hai đang cùng biên đạo Khoa Nguyễn ráo riết khớp đội hình, làm quen với không gian sân khấu và hoàn thiện các động tác vũ đạo cho tiết mục đồng diễn mở màn cùng Top 47.

Dù lịch trình di chuyển dày đặc, đương kim Hoa hậu vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Không chỉ tham gia phần đồng diễn, Ý Nhi và Minh Kiên còn tích cực chuẩn bị cho khoảnh khắc "final walk" – giây phút thiêng liêng khép lại nhiệm kỳ của mình. Dẫu chỉ mới là những buổi tập dượt, cả hai đều không giấu được sự xúc động trước thời khắc chia tay vương miện.

Á hậu Minh Kiên

Tại Nhà thi đấu Quân khu 7, sân khấu của đêm Chung kết đang được hoàn thiện khẩn trương, hé lộ quy mô hoành tráng. Với nhịp độ chạy chương trình gắt gao, dàn thí sinh năm nay được yêu cầu phải nghiêm túc và nỗ lực tối đa để mang đến những phần trình diễn bùng nổ nhất cho hàng ngàn khán giả trực tiếp.

Bên cạnh dàn thí sinh, buổi tập luyện còn có sự góp mặt của Á hậu – ca sĩ Hera Ngọc Hằng và Hoa hậu Võ Lê Quế Anh. Cả hai sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ trình diễn trong đêm Chung kết, hứa hẹn sẽ là những điểm nhấn ấn tượng, góp phần tăng thêm sức hút cho chương trình.

Á hậu Ngọc Hằng
Dàn thí sinh chuẩn bị cho đêm Chung kết
Trải qua Vòng Chung khảo với hàng loạt phần thi phụ hấp dẫn như Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Nhân ái hay Người đẹp Biển… những ứng viên sáng giá nhất của Miss World Vietnam 2025 đã dần lộ diện. Đường đua chạm tay đến chiếc vương miện đang trở nên kịch tính và khó đoán hơn bao giờ hết.

Đêm Chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2025 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP. HCM). Cô gái xuất sắc nhất không chỉ trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá mà còn chính thức nắm giữ tấm vé đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.

Hà Phương/VOV.VN
Nữ sinh vượt khó là ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025
VOV.VN - Miss World Vietnam 2025 đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều thí sinh nổi bật. Trong số đó, Phạm Thùy Dung được chú ý không chỉ bởi ngoại hình mà còn từ hành trình trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình không thuận lợi cùng sự chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc thi.

Chung khảo Miss World Vietnam 2025: Lộ diện loạt gương mặt sáng giá
VOV.VN - Đêm Chung khảo Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TP.HCM đã mang đến loạt phần thi ấn tượng, từ “Dances of Vietnam” đậm bản sắc đến màn trình diễn bikini sôi động. Qua đó, nhiều gương mặt nổi bật dần lộ diện, khiến cuộc đua vương miện trở nên hấp dẫn hơn.

Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam
VOV.VN - Việt Nam chính thức được lựa chọn là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss World lần thứ 73, đánh dấu lần đầu tiên đấu trường nhan sắc lâu đời và uy tín này được tổ chức tại Việt Nam.

