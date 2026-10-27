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ILLIT hóa đặc vụ ngầm, “bắt giữ” kẻ thả thính nửa vời trong EP mới Break Even

Thứ Ba, 17:53, 27/10/2026
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VOV.VN - Ngày 26/10, nhóm nhạc K-pop nữ ILLIT chính thức trở lại đường đua âm nhạc với việc phát hành mini album (EP) thứ 5 mang tên Break even cùng ca khúc chủ đề You're Under Arrest. Đây là màn tái xuất đánh dấu bước chuyển mình đầy ấn tượng của ILLIT sau 6 tháng, kể từ EP Mamihlapinatapai.

ILLIT trong EP mới Break Even hoàn toàn “lột xác” so với hình ảnh mộng mơ cùng những lời tỏ tình ngây thơ trong các bản hit trước đó như Magnetic hay Cherish (My Love) khi trở lại với thái độ dứt khoát và góc cạnh hơn hẳn. Ngay từ tên gọi Break even, một thuật ngữ kinh tế có nghĩa là “hòa vốn”, nhóm đã gửi gắm thông điệp sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian và tâm sức vào những mối quan hệ đơn phương không có sự hồi đáp.

Chia sẻ tại buổi họp báo ở Seoul, thành viên Minju cho biết, nhóm thể hiện cảm xúc trực diện hơn hẳn, đi từ cảm giác bộc phát khi biết mình bị ngó lơ cho đến sự bực bội và quyết định buông bỏ. “Nếu phải tóm gọn album này bằng một cụm từ, tôi sẽ nói đó là: một album chinh phục trái tim cả nước”, Minju nói.

illit hoa dac vu ngam, bat giu ke tha thinh nua voi trong ep moi break even hinh anh 1
Nhóm nhạc K-pop nữ ILLIT tạo dáng trước ống kính trong buổi giới thiệu EP thứ năm Break even. (Ảnh: Daniela Gonzalez Perez/Koreadaily)

EP Break even được xây dựng như một câu chuyện âm nhạc liên hoàn qua 4 ca khúc. Mở đầu là Super in Love, nơi các cô gái nhận ra tình cảm chớm nở vốn chỉ đến từ một phía. Sự thất vọng và bực bội sau đó được bộc lộ qua More, trước khi đẩy lên đỉnh điểm với ca khúc chủ đề của EP, You're Under Arrest. Ca khúc chủ đề này là lời tuyên bố cắt đứt hoàn toàn với kẻ chuyên “thả thính nửa vời” (breadcrumbing). Hành trình kết thúc trọn vẹn với ca khúc Pop, khi các thành viên mở lòng tìm kiếm một tình yêu mới chân thành hơn.

illit hoa dac vu ngam, bat giu ke tha thinh nua voi trong ep moi break even hinh anh 2
Nhóm nhạc K-pop nữ ILLIT biểu diễn ca khúc chủ đề You're Under Arrest trong EP thứ năm Break even. (Ảnh: Daniela Gonzalez Perez/Koreadaily)

Ca khúc chủ đề You're Under Arrest thuộc thể loại electropop sôi động, gây ấn tượng mạnh nhờ tiếng còi điểm xuyết xuyên suốt cùng vũ đạo mô phỏng động tác của lực lượng hành pháp. Đáng chú ý, MV của bài hát có sự góp mặt của nam diễn viên Song Kang. Trong MV, các thành viên ILLIT nhập vai những đặc vụ ngầm truy lùng và bắt giữ “kẻ lừa dối” tình cảm.

illit hoa dac vu ngam, bat giu ke tha thinh nua voi trong ep moi break even hinh anh 3
EP Break even được xây dựng như một câu chuyện âm nhạc liên hoàn qua 4 ca khúc gồm: Super in Love, More, You're Under Arrest và Pop. (Ảnh: Daniela Gonzalez Perez/Koreadaily)

Trả lời về những ý kiến trái chiều xoay quanh trang phục biểu diễn có nét giống đồng phục cảnh sát tại buổi concert trước đó, thành viên Yunah của ILLIT cho biết, nhóm ghi nhận mọi sự góp ý từ công chúng và khẳng định sản phẩm chính thức sẽ tập trung thể hiện đa dạng tạo hình theo đúng concept đặc vụ bí mật. Nữ ca sĩ cũng khẳng định, đúng như tên gọi của nhóm, ILLIT sẽ không tự giới hạn bản thân trong bất kỳ khuôn mẫu nào mà sẽ luôn nỗ lực mở rộng phổ âm nhạc “ILLIT-core” trong tương lai.

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K-pop và mặt trái của cơn sốt thử thách vũ đạo

VOV.VN - Những đoạn vũ đạo ngắn giúp ca khúc K-pop nhanh chóng lan tỏa và tiếp cận khán giả, nhưng cũng khiến nghệ sĩ chịu thêm áp lực, thiếu thời gian nghỉ ngơi và đặt ra lo ngại âm nhạc phải chạy theo xu hướng.

Thư Vũ/VOV.VN
Koreadaily
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