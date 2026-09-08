Jennie diện váy Versace 30 năm tuổi đến đám cưới bạn thân

Jennie của BLACKPINK gây chú ý khi xuất hiện tại đám cưới của rapper, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Matt Champion và người mẫu Canada Tavia Bonetti. Nữ ca sĩ lựa chọn một thiết kế Versace cổ điển từ năm 1997 thay vì trang phục thuộc các bộ sưu tập gần đây.

Những khoảnh khắc trong đám cưới được Tavia Bonetti chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó có sự xuất hiện của Jennie. Nữ ca sĩ diện một chiếc váy màu xanh lá nhạt với phần chân váy bất đối xứng. Cô tạo dáng cùng nụ cười tự nhiên và kết hợp trang phục với một đôi bốt kiểu miền Tây.

Jennie gây chú ý khi diện chiếc váy Versace thuộc bộ sưu tập haute couture năm 1997 đến đám cưới của bạn thân Tavia Bonetti.

Cách phối đồ của Jennie tạo nên diện mạo khác biệt khi dự một đám cưới. Tuy nhiên, điều khiến bộ trang phục được chú ý hơn là nguồn gốc của chiếc váy. Thiết kế này được xác định là một món đồ vintage nằm trong kho lưu trữ của Versace, có từ khoảng 30 năm trước.

Theo thông tin được biết, chiếc váy thuộc bộ sưu tập thời trang cao cấp năm 1997 của Versace, do nhà thiết kế Gianni Versace thực hiện. Đây là bộ sưu tập thời trang cao cấp cuối cùng được Gianni Versace trình bày trước khi ông qua đời tại Miami vào tháng 7/1997.

Thay vì giữ nguyên cách kết hợp theo tinh thần của thiết kế những năm 1990, Jennie tạo dấu ấn riêng khi phối chiếc váy vintage với bốt cao bồi và kiểu tóc tự nhiên. Việc lựa chọn một thiết kế từ kho lưu trữ của Versace thay vì một trang phục mới cũng trở thành điểm đáng chú ý trong lần xuất hiện này.

Bên cạnh trang phục, mối quan hệ giữa Jennie và cô dâu Tavia Bonetti cũng được nhắc lại. Tình bạn của cả hai đã được biết đến từ trước đám cưới.

Năm 2023, Tavia Bonetti tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập Calvin Klein của Jennie tại Seoul. Matt Champion cũng có mặt tại sự kiện này.

Đến năm 2024, Jennie tới Vancouver, Canada và tham dự buổi ra mắt màn hợp tác giữa thương hiệu Friends With Animals của Tavia Bonetti với Reebok. Trong thời gian ở Vancouver, Jennie được bắt gặp đi bộ đường dài cùng Tavia và một số người bạn. Trước đó, Tavia cũng từng chia sẻ những hình ảnh chụp cùng Jennie trên mạng xã hội, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Jennie và Tavia duy trì tình bạn thông qua mối liên hệ chung trong lĩnh vực thời trang. Việc Jennie trực tiếp xuất hiện tại đám cưới của Tavia Bonetti cho thấy cô đã dành thời gian tham dự dịp đặc biệt của người bạn thân.

Trong khi đó, Jennie vẫn tiếp tục các hoạt động âm nhạc với tư cách nghệ sĩ solo. Nữ ca sĩ phát hành EP kỹ thuật số mới mang tên “Fallen Angel” vào ngày 28/8.