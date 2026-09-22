Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim

Có lẽ một trong những câu chuyện thú vị nhất về Tom Cruise gần đây không phải là anh đã nhảy từ đâu, lái máy bay thế nào hay thực hiện pha hành động nguy hiểm nào. Mà là một video dài 6 tiếng.

Glen Powell, bạn diễn của Tom Cruise trong “Top Gun: Maverick”, từng chia sẻ rằng nam tài tử đã gửi cho anh một video dài tới 6 giờ, trong đó phân tích lịch sử điện ảnh và những điều ông học được về quá trình làm phim.

Tom Cruise sau đó giải thích rằng video ấy nhằm giúp các diễn viên và nhà làm phim trẻ hiểu những yếu tố căn bản của ngôn ngữ điện ảnh: Ống kính, khuôn hình và cách hình ảnh được sử dụng để kể chuyện.

Nghe qua có vẻ chỉ là một câu chuyện hậu trường thú vị nhưng nếu nhìn kỹ hơn, nó lại nói rất nhiều về Tom Cruise. Sau hơn bốn thập niên ở Hollywood, ông vẫn đang học.

Tom Cruise ở tuổi 64 vẫn miệt mài với điện ảnh, sau hơn 40 năm gắn bó với Hollywood. (Ảnh: Instagram)

Tom Cruise không chỉ đóng phim

Khán giả đã quá quen với một Tom Cruise chạy hết tốc lực, treo mình trên máy bay, leo những tòa nhà chọc trời hay lao xe máy khỏi vách núi. Nhưng phía sau những khoảnh khắc khiến khán giả nín thở là một người dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu cách một bộ phim được tạo nên.

Tom Cruise nói trong cuộc phỏng vấn với GQ rằng những ngày không quay phim, ông thường dành cho việc chuẩn bị dự án tiếp theo. Tom Cruise luôn nghiên cứu một điều gì đó và cho rằng điện ảnh không chỉ bắt đầu khi máy quay được bật. Một bộ phim có thể cần nhiều năm chuẩn bị trước khi bước vào trường quay. Đó là một cách nhìn đáng chú ý về một ngôi sao đã quá nổi tiếng.

Với Tom Cruise, làm phim dường như không phải một công việc chỉ diễn ra trước ống kính, đó là một quá trình kéo dài từ ý tưởng, kịch bản, chuẩn bị, diễn xuất, máy quay, kỹ thuật cho tới cách câu chuyện cuối cùng chạm đến khán giả. Và có lẽ vì thế, ông muốn những người trẻ bước vào nghề hiểu được nhiều hơn về thứ ngôn ngữ mà họ đang sử dụng.

Từ một ngôi sao trẻ, Tom Cruise vươn lên trở thành một trong những gương mặt biểu tượng của điện ảnh Hollywood. (Ảnh: Instagram)

Sáu tiếng để nói về một thứ tưởng như rất đơn giản

Một chiếc ống kính, một khuôn hình, một góc máy. Với khán giả, đó có thể chỉ là những thành phần kỹ thuật phía sau một cảnh phim nhưng với người làm điện ảnh, chúng chính là ngữ pháp của hình ảnh.

Tom Cruise muốn Glen Powell hiểu những nguyên tắc cơ bản ấy để khi đứng trước máy quay, người diễn viên không chỉ biết mình phải nói gì hay làm gì, mà còn hiểu vì sao mình xuất hiện trong khuôn hình theo cách đó.

Theo chia sẻ của Cruise, khi đã nắm được những nguyên tắc cơ bản, người làm phim có thể tập trung hơn vào sáng tạo thay vì liên tục phải suy nghĩ về kỹ thuật.

Điều thú vị là Tom Cruise không truyền nghề bằng một bài diễn thuyết ngắn. Ông gửi hẳn một video dài 6 tiếng. Một con số đủ khiến người ta hình dung mức độ tỉ mỉ của người đàn ông này. Và cũng cho thấy ông không xem kiến thức điện ảnh là thứ chỉ nên giữ lại cho riêng mình.

Nam tài tử luôn tìm kiếm những thử thách mới trong diễn xuất. (Ảnh: Instagram)

Từ những cú nhảy thật đến ám ảnh về sự chân thực

Nếu có một từ gắn với cách Tom Cruise làm phim trong nhiều năm, đó có lẽ là chân thực.

Trong “Mission: Impossible”, Tom Cruise nhiều lần trực tiếp thực hiện các pha hành động nguy hiểm thay vì chỉ đứng trước phông xanh.

Anh từng treo mình trên máy bay, leo Burj Khalifa, thực hiện HALO jump và thực hiện những pha nhảy xe máy mà chỉ nghe mô tả thôi cũng đủ thấy lạnh người. Guinness World Records ghi nhận Cruise đã thực hiện 16 cú nhảy dù với chiếc dù bốc cháy trong quá trình quay “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, lập kỷ lục về số lần nhảy dù bốc cháy nhiều nhất của một cá nhân.

Đằng sau những cảnh quay nghẹt thở là sự quan tâm đặc biệt của Tom Cruise dành cho kỹ thuật và ngôn ngữ điện ảnh. (Ảnh: Instagram)

Nhưng điều đáng nói không phải là Tom Cruise thích mạo hiểm đến đâu mà là vì sao ông làm như vậy. Một pha hành động càng thật, khán giả càng có cơ hội cảm nhận được trọng lượng, tốc độ, độ cao và nguy hiểm của nó và Tom Cruise hiểu rất rõ điều đó.

Guinness World Records dẫn lời ê-kíp “Mission: Impossible – Fallout” rằng khán giả có thể nhận ra khi một cảnh hành động bị “đánh lừa”, vì vậy việc thực hiện thật trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm điện ảnh.

Đó cũng là lý do những pha hành động của Tom Cruise không chỉ tồn tại như những màn khoe sức mà chúng trở thành một phần ngôn ngữ kể chuyện.

Những pha hành động chân thực trở thành một phần quan trọng trong thương hiệu Tom Cruise. (Ảnh: Instagram)

Nhưng ở tuổi 64, thử thách mới lại là… không làm Tom Cruise

Và rồi dự án “Digger” xuất hiện. Nếu “Mission: Impossible” đặt Tom Cruise vào những thử thách về thể chất, thì bộ phim mới của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu đưa anh tới một vùng đất khác, đó là thử thách hình ảnh và diễn xuất.

Trong “Digger”, Cruise vào vai Digger Rockwell, một tỷ phú ngành năng lượng lớn tuổi với ngoại hình già nua, bụng phệ, tóc thưa và phong thái trịch thượng. Nói cách khác, anh đang làm điều mà những ngôi sao thường rất ngại làm là phá bỏ hình ảnh đã trở thành thương hiệu của chính mình.

Không còn Ethan Hunt, không còn vẻ ngoài của một người đàn ông dường như không chịu già, không còn những cú chạy quen thuộc, Digger là một con người khác hẳn: Quyền lực, kiêu ngạo, lập dị và tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ.

Điều đáng chú ý hơn là đây là một dự án nguyên bản, không dựa trên một thương hiệu hành động quen thuộc. Cruise hợp tác với Alejandro G. Iñárritu, đạo diễn của “Birdman” và “The Revenant”, trong một câu chuyện mang màu sắc hài đen và có tham vọng khác xa những bom tấn hành động mà khán giả thường chờ đợi ở anh.

Với “Digger”, Tom Cruise tiếp tục thử thách bản thân bằng một hình tượng hoàn toàn khác biệt. (Ảnh: Instagram)

Đó không còn là câu chuyện Tom Cruise sẽ làm được pha hành động nào tiếp theo? Mà là Tom Cruise sẽ trở thành ai tiếp theo?. Một ngôi sao có thể sống mãi trong hào quang, nhưng Tom Cruise chọn bước ra ngoài. Hơn 40 năm sự nghiệp đủ để một diễn viên sống bằng những gì mình đã làm được nhưng Tom Cruise dường như không muốn như vậy.

Ở tuổi 64, anh vẫn nói về việc học hỏi, nghiên cứu và chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Anh thừa nhận mình là người khắt khe và đòi hỏi cao trên trường quay, nhưng cũng cho rằng khi đã thực sự quan tâm tới một điều gì đó, anh muốn tìm hiểu nó đến nơi đến chốn.

Đó có lẽ là chìa khóa để hiểu Tom Cruise. Anh không chỉ muốn xuất hiện trong một bộ phim, anh muốn biết bộ phim ấy được tạo ra như thế nào.

Sau hơn bốn thập niên, Tom Cruise vẫn tìm kiếm những thử thách mới thay vì sống mãi trong hào quang cũ. (Ảnh: Instagram)

Điều còn lại sau ánh đèn

Hollywood vốn là nơi những ngôi sao được sinh ra rồi nhanh chóng bị thay thế, hào quang có thể rất lớn, nhưng cũng rất ngắn. Điều làm nên một sự nghiệp dài không chỉ là số lượng bộ phim hay những con số phòng vé, đó còn là khả năng tiếp tục tò mò với nghề.

Tom Cruise dường như vẫn giữ được điều ấy. Ở tuổi 64, anh vẫn muốn thử những rủi ro mới, cả về thể chất lẫn sáng tạo. Anh nói về cuộc sống và sự nghiệp như một quá trình học hỏi liên tục.

Vì thế, nhìn Tom Cruise hôm nay, có thể thấy một nghịch lý khá đẹp, một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood lại đang nói về điện ảnh như một người vẫn còn rất nhiều điều phải học. Tom Cruise vẫn đang tìm kiếm giới hạn mới của mình.