Khởi đầu Đạp Gió: Trang Pháp thắng nhà vô địch Olympic Vương Mộng về lượng vote

Màn diễn của Trang Pháp bắt đầu khá nhẹ nhàng với tiếng piano, tạo lớp nền cảm xúc, cũng cho thấy khả năng chơi nhạc cụ của cô. Từ đó, tiết tấu được đẩy dần lên với đoạn rap tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và cả tiếng Tây Ban Nha, gợi nhắc lại sân khấu “Chị Ngả Em Nâng” từng viral một thời. Khán giả một lần nữa nhìn thấy Trang Pháp thực hiện động tác múa cột phức tạp, nối mạch ký ức đến sân khấu mashup “Chỉ Là - Đường Cong” đánh dấu sự bùng nổ của cô. Nữ ca sĩ khiến khán giả trầm trồ khi thực hiện cú treo ngược người trên cột múa đồng thời thể hiện nốt cao chót vót của bài hát. Phần kết là một đoạn dance break giàu năng lượng, khép lại tiết mục đầy ấn tượng.

Trang Pháp mở màn đạp gió chỉ 90 giây với ca khúc “Moonlight”.

Trang Pháp chứng minh khả năng sáng tác, xử lý bài “Moonlight” theo hướng mới mẻ về mặt âm nhạc, thêm nhiều yếu tố gần gũi với phong cách âm nhạc nước bạn nhưng vẫn giữ tinh thần ban đầu của ca khúc, một bản nhạc tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của phụ nữ, dù ở trạng thái “trăng tròn hay trăng khuyết”. Đặc biệt, phần bè của bài hát có sự góp giọng của các thành viên Lunas. Trang Pháp tiết lộ cô muốn mang giọng các thành viên LUNAS lên sân khấu như thể các chị em luôn bên cô trên hành trình này. Ở góc độ kỹ thuật, màn thể hiện của Trang Pháp cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong thời lượng ngắn, nữ ca sĩ lần lượt chuyển đổi giữa bốn ngôn ngữ Việt, Trung, Anh và Tây Ban Nha mượt mà, kết hợp kỹ năng múa cột và nhảy ngày càng vững vàng. Dù mỗi phần chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, tổng thể tiết mục vẫn giữ được sự liền mạch, lôi cuốn liên tục.

Phần trang phục cũng góp phần củng cố hình ảnh mà Trang Pháp muốn xây dựng. Hình tượng phượng hoàng trắng được lựa chọn như một ẩn dụ quen thuộc về sự tái sinh, nhưng được xử lý theo hướng nhẹ nhàng hơn, nhấn vào sự thuần khiết và khát khao làm mới bản thân. Lớp màu hồng bên trong, sắc màu gắn liền với cô, xuất hiện như một điểm nhấn, tạo cảm giác về sự tiếp nối, giữ vững bản sắc riêng. Sang bộ trang phục thứ hai, chi tiết phượng hoàng một lần nữa xuất hiện phía sau áo, như một cách nhấn mạnh rằng đây không phải là sự “lột xác”, mà là một phiên bản mở rộng của chính mình.

Trang Pháp đạp gió thuận lợi

Một vài chi tiết bên lề cũng khiến tiết mục thêm phần thú vị: “Moonlight” lại được trình diễn vào đúng dịp trăng rằm, trùng với nhiều cột mốc trước đó của ca khúc (được sáng tác trong đêm trăng rằm, debut trong đêm trăng rằm, diễn ở Trung Quốc lần đầu với Lunas trong đêm trăng rằm). Ngoài ra sân khấu này diễn ra đúng 1 ngày trước sinh nhật của Lunas (4/4). Vì thế, sân khấu “Moonlight” này có ý nghĩa đặc biệt với Trang Pháp cũng như người hâm mộ của cô. Kết thúc màn trình diễn, các giám khảo Trung Quốc dành nhiều lời khen cho tài năng và sự toả sáng của Trang Pháp. Người hâm mộ cũng phấn khích không ngừng trước màn giao lưu, kêu gọi vote của Trang Pháp. Dù chưa nói tiếng Trung giỏi, cô đã rất cố gắng để hoà nhập cùng các tỷ tỷ và giao lưu với khán giả. Sau phần vote của khán giả tại trường quay, Trang Pháp chiến thắng người có lượt ủng hộ khủng trước đó là nhà vô địch Olympic Vương Mộng. Ngay sau khi diễn xong, các từ khoá liên quan đến Trang Pháp lập tức lọt top 7 hot search mạng xã hội Trung.

Việc show các kỹ năng làm nên danh hiệu Quán quân Chị Đẹp của Trang Pháp được nhận xét là chiến lược thông minh, khẳng định tiềm năng của cô tại sân chơi quy mô này. Ngay bước đầu tiên, nữ ca sĩ đã cô đọng những gì mình có: tài năng, tư duy âm nhạc - dàn dựng, khả năng kiểm soát sân khấu và định hình dấu ấn cá nhân rõ ràng. Với khởi đầu này, người hâm mộ càng có thêm nhiều kỳ vọng vào Trang Pháp tại Đạp Gió 2024.