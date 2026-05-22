Lê Công Tuấn Anh - tài tử nổi tiếng nhưng nghèo đến xót xa

Thứ Sáu, 15:56, 22/05/2026
VOV.VN - Từng là tài tử đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990, Lê Công Tuấn Anh sở hữu hào quang mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, nam diễn viên lại sống giản dị, vô tư đến mức khi qua đời gần như không có tài sản đáng giá nào ngoài vài món đồ cá nhân và căn nhà thuê chưa kịp trả tiền.

Lê Công Tuấn Anh từng là một trong những tài tử nổi tiếng nhất màn ảnh Việt thập niên 1990. Anh sở hữu vẻ ngoài lãng tử, ánh mắt buồn đặc trưng và được hàng triệu khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim, đặc biệt là “Vị đắng tình yêu”. Nhưng phía sau ánh hào quang của một ngôi sao màn bạc, Lê Công Tuấn Anh lại có cuộc sống giản dị đến mức nhiều người xót xa khi nhắc lại.

Điều khiến nhiều đồng nghiệp nhớ nhất về Lê Công Tuấn Anh không chỉ là tài năng diễn xuất mà còn là tính cách chân thành, vô tư và không quá bận tâm đến danh vọng hay tiền bạc.

Lê Công Tuấn Anh từng là một trong những tài tử nổi tiếng nhất màn ảnh Việt thập niên 1990.

Nhà phê bình Đoàn Tuấn từng kể rằng sau thành công của “Vị đắng tình yêu”, nam diễn viên nhanh chóng trở thành ngôi sao lớn. Tuy nhiên, khi cầm trên tay những cuốn tạp chí viết về mình, anh chỉ cười rồi từ chối nhận thêm với câu nói: “Em không thích mua cái gương về tự mình ngắm mình trong gương”.

Sự vô tư ấy còn thể hiện trong cuộc sống thường ngày. Có lần, thấy chiếc túi của anh mở tung, tiền bạc và giấy tờ nhét lộn xộn, người khác lo tiền sẽ rơi mất nhưng Lê Công Tuấn Anh chỉ cười: “Nếu mà bay ra thì có người khác có niềm vui”.

NSND Thu Hà từng chia sẻ rằng nam diễn viên thường dành tiền cát-xê để giúp đỡ trẻ mồ côi. Những người thân thiết với anh cho rằng đó không chỉ là lòng tốt mà còn là cách Lê Công Tuấn Anh bù đắp cho những tổn thương tuổi thơ và cảm giác cô độc mà anh luôn giấu kín phía sau vẻ ngoài hào hoa.

Trong giai đoạn nhiều nghệ sĩ bắt đầu nghĩ đến nhà cửa hay cuộc sống sung túc, Lê Công Tuấn Anh vẫn sống giản dị đến xót xa. Khi anh qua đời, tài sản gần như chẳng có gì ngoài vài món đồ cá nhân và một căn nhà thuê còn chưa kịp trả tiền. Đạo diễn, diễn viên Trọng Hải từng nghẹn ngào nói: “Tôi chưa thấy ngôi sao nào lại nghèo như… Lê Công”.

Dù không có nhiều vật chất, Lê Công Tuấn Anh lại được nhiều người yêu quý bởi sự nghĩa khí và cách đối xử chân thành với đồng nghiệp. Trên phim trường, khi thấy một diễn viên trẻ hỗn hào với bậc tiền bối, anh lập tức lên tiếng: “Ông ấy đóng phim lúc mày chưa đẻ”.

Nam diễn viên cũng nổi tiếng bởi tính cách sống thiên về cảm xúc hơn mọi tính toán. Có lần dẫn bạn gái đi hẹn hò, gặp cô bé bán hoa bên đường, anh mua hai bó hoa nhưng bó lớn lại dành cho cô bé bán hoa, còn bó nhỏ mới tặng người yêu. Kết quả là bạn gái giận bỏ về, còn anh thì ngơ ngác không hiểu mình sai ở đâu.

Ngay cả trong những cuộc vui, Lê Công Tuấn Anh cũng được bạn bè nhớ tới bởi sự phóng khoáng. Anh có thể rủ cả những người xa lạ ven đường cùng nâng ly rồi cười nói như quen biết từ lâu. Nhưng phía sau vẻ ngoài vô tư ấy lại là một nghệ sĩ nghiêm túc với nghề.

Để chuẩn bị cho vai người lính, anh từng vào sống cùng doanh trại, thức trắng đêm trò chuyện và uống rượu cùng bộ đội để hiểu họ sống và nói chuyện ra sao.

Lê Công Tuấn Anh trong phim "Vị đắng tình yêu"

Nhà phê bình Đoàn Tuấn từng nhớ mãi câu nói của Lê Công Tuấn Anh: “Em chỉ đến với cuộc đời này làm cho mọi người vui thôi”. Nhưng sau đó, nam diễn viên lại thở dài: “Cuộc đời này buồn lắm”.

Sự ra đi của Lê Công Tuấn Anh từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối không chỉ vì mất đi một tài năng đang ở thời kỳ rực rỡ mà còn bởi một con người sống chân thành giữa showbiz nhiều bon chen.

Nhà phê bình Đoàn Tuấn từng ví anh như câu thơ của Xuân Diệu: “Tôi là con chim đến từ núi lạ, ngứa cổ hót chơi”. Lê Công Tuấn Anh cũng như thế. Anh đến, hát một bài ca về tình yêu, về sự tử tế, về vẻ đẹp của con người rồi lặng lẽ bay đi, để lại phía sau một khoảng trời xanh trống vắng mà đến tận hôm nay, điện ảnh Việt Nam vẫn chưa thể lấp đầy.

Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 – 4/7 tại Đà Nẵng, "Vị đắng tình yêu" của cố đạo diễn Lê Xuân Hoàng sẽ được giới thiệu trở lại trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” như một lời gợi nhắc về giai đoạn đặc biệt của điện ảnh Việt Nam - thời kỳ mà những bộ phim bước ra từ đời sống, chạm đến trái tim khán giả bằng cảm xúc chân thành và những câu chuyện rất gần gũi.

Không chỉ là dịp để nhìn lại một tác phẩm từng tạo nên dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh rộng, việc bộ phim trở lại còn gợi nhớ về những gương mặt nghệ sĩ đã trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ công chúng, trong đó có cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh. Đó cũng là cơ hội để khán giả hôm nay, đặc biệt là những người trẻ, cảm nhận vẻ đẹp của một thời kỳ điện ảnh giàu cảm xúc, nơi các bộ phim không chỉ được nhớ bởi doanh thu hay hào quang, mà còn bởi khả năng ở lại rất lâu trong lòng người xem.

Hà Phương/VOV.VN
