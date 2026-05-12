NSND Bùi Bài Bình nhớ thời làm phim thiếu điện, ngủ nhờ nhà dân

Trong khuôn khổ chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi Mới” tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV, bộ phim "Thị trấn yên tĩnh" một lần nữa được nhắc đến như một dấu ấn đặc biệt của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới. Với NSND Bùi Bài Bình, tác phẩm không chỉ gắn với một vai diễn đáng nhớ mà còn là ký ức về quãng thời gian làm phim đầy thiếu thốn nhưng giàu nhiệt huyết nghệ thuật.

NSND Bùi Bài Bình

Trong phim, Bùi Bài Bình đảm nhận vai bác sĩ – một nhân vật nằm giữa hàng loạt tình huống trào phúng và éo le. Nam nghệ sĩ nhớ lại, khi nhận lời tham gia dự án của đạo diễn – NSƯT Lê Đức Tiến, ông đang ở độ tuổi trẻ trung, nhiều năng lượng và đặc biệt yêu thích những vai diễn mang màu sắc hài hước.

Sau khi tốt nghiệp trường Điện ảnh, vai diễn đầu tiên giúp ông tạo dấu ấn chính là một vai hài trong bộ phim Kén rể năm 1975. Chính điều đó mở ra cơ duyên để ông tiếp tục được đạo diễn Lê Đức Tiến mời tham gia các dự án như Hoa hậu đêm trăng và sau đó là "Thị trấn yên tĩnh".

Theo NSND Bùi Bài Bình, điều khiến ông hứng thú ở bộ phim này là kịch bản chứa đựng nhiều tình huống thông minh, trớ trêu nhưng cũng đầy tính châm biếm. Nội dung phim xoay quanh vụ tai nạn giao thông của một vị Bộ trưởng tại một thị trấn miền núi. Vì không ai biết mặt vị lãnh đạo cấp cao nên mọi người mặc định người to béo nhất chính là Bộ trưởng. Từ đó xảy ra sự nhầm lẫn tai hại khi các bác sĩ đưa nhầm người lái xe vào phòng mổ cấp cứu.

NSND Bùi Bài Bình (trái) trong "Thị trấn yên tĩnh"

Nam nghệ sĩ cho rằng chính chi tiết này tạo nên nút thắt quan trọng cho toàn bộ câu chuyện. Sự nhầm lẫn mang đến tiếng cười trào phúng về bệnh sính hình thức và sự quan liêu, đồng thời đẩy nhân vật bác sĩ vào thế khó xử. Nếu ca mổ thành công, ông có thể được thăng tiến, nhưng nếu thất bại thì sự nghiệp coi như chấm hết.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, điều khiến Bùi Bài Bình nhớ nhất khi nhắc về "Thị trấn yên tĩnh" lại là quãng thời gian quay phim đầy thiếu thốn ở huyện Lập Thạch vào cuối những năm 1980. Khi ấy, khu vực này chưa có điện lưới nên đoàn phim phải sinh hoạt trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Ông kể, cả đoàn chỉ có ánh sáng từ máy nổ để phục vụ sinh hoạt và làm việc. Đến khoảng 8 giờ tối, máy nổ dừng hoạt động, mọi thứ lại chìm trong bóng tối hoặc ánh đèn dầu le lói. Không có khách sạn hay điều kiện lưu trú đầy đủ như hiện nay, các nghệ sĩ từ đạo diễn đến diễn viên đều phải chia nhau ở nhờ nhà dân.

Dù thiếu thốn đủ bề, NSND Bùi Bài Bình cho biết đó lại là giai đoạn mà ông luôn nhớ bởi tinh thần làm nghề đặc biệt của các nghệ sĩ thời ấy. Ông chia sẻ: “Thời ấy chúng tôi có một cái nhiệt huyết, một cái đam mê kỳ lạ. Mọi người làm phim không theo kế hoạch gò bó, không phụ thuộc vào cơm áo gạo tiền hay những chi phối kinh tế như bây giờ. Tất cả chỉ có một mục đích duy nhất: làm sao để ra được một bộ phim hay và chất lượng nhất”.

Với ông, chính sự đam mê và tình yêu dành cho điện ảnh đã giúp cả đoàn vượt qua những điều kiện làm việc khó khăn của thời kỳ đó.

"Thị trấn yên tĩnh" cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Trịnh Thịnh, NSƯT Lân Bích… Trong ký ức của Bùi Bài Bình, NSND Trịnh Thịnh là người mà ông vô cùng kính trọng và xem như tấm gương lớn trong nghề. Nam nghệ sĩ cho biết nhiều người từng nhận xét nét diễn của ông có phần ảnh hưởng từ đàn anh sau quãng thời gian cùng làm việc tại Xưởng phim truyện Việt Nam.

Tuy nhiên, khi nhớ về bộ phim, ông cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc tới nữ diễn viên đóng vai người vợ trẻ trong phim. Theo lời kể của ông, sau này nữ diễn viên vào TP.HCM sinh sống và lâm bệnh tâm thần trước khi qua đời không lâu sau đó. Đây vẫn là ký ức buồn khiến ông day dứt mỗi lần nhắc lại.

Ở tuổi ngoài 70, NSND Bùi Bài Bình cho rằng giá trị của nghệ thuật chân chính vẫn không thay đổi theo thời gian. Theo ông, một bộ phim hay là bộ phim có thể mang đến tiếng cười ý nghĩa để khán giả vừa giải trí vừa suy ngẫm. Ông tin rằng "Thị trấn yên tĩnh" vẫn sẽ tạo được dấu ấn với khán giả khi được trình chiếu trở lại tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV.