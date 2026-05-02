NSND U70 vẫn leo núi đóng phim kinh dị, ngoài đời là "ông nội bỉm sữa"

Tự làm khó mình với vai "trùm cuối" nham hiểm

Trong dự án điện ảnh mới nhất mang tên "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", NSND Bùi Bài Bình vào vai một thầy mo – nhân vật được coi là "trùm cuối" đứng sau mọi bi kịch. Đây là một bước ngoặt lớn so với hình ảnh "ông bố quốc dân" hiền lành, khắc khổ mà khán giả thường thấy ở ông trên sóng truyền hình.

NSND Bùi Bài Bình trong "Phí Phông"

Đáng chú ý, chính nam nghệ sĩ là người đã chủ động đề xuất với đạo diễn để nhân vật của mình trở nên tàn ác hơn. Ông chia sẻ: "Tôi nói với đạo diễn, nếu đã đóng vai phản diện thì dồn hết cái xấu xa vào nhân vật này, đừng bắt nhân vật trưởng bản gánh bớt sự xấu xa nữa. Nhân vật này phải là người xấu nhất để đẩy kịch tính lên cao".

Dù đã ở độ tuổi U70, NSND Bùi Bài Bình vẫn duy trì tinh thần làm việc bền bỉ, không ngại dấn thân vào những bối cảnh khắc nghiệt. Để hoàn thành vai diễn, ông phải di chuyển đến những vùng núi đá cao, thực hiện các cảnh quay trong hang tối lạnh lẽo. Nghệ sĩ nhớ lại những ngày quay vất vả: "Có những ngày tôi phải nằm dưới đất lạnh trong hang hàng giờ đồng hồ, leo hàng trăm bậc thang đá. Đóng phim kinh dị thì không thể nhàn được".

Đặc biệt, ông từ chối sử dụng diễn viên đóng thế cho những cảnh quay cận để đảm bảo tính chân thực cho tác phẩm. Trong một phân cảnh đám tang, nam nghệ sĩ đã trực tiếp thực hiện hành động nhét gạo và dây thừng vào miệng. Sự tận tâm này nhận được sự kính trọng lớn từ ê-kíp trẻ trong đoàn phim.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của NSND Bùi Bài Bình trong dự án này chính là việc tạo hình nhân vật. Lớp hóa trang kinh dị được đắp lên mặt và cơ thể không chỉ gây khó khăn khi diễn xuất mà còn để lại những tình huống "dở khóc dở cười" trong sinh hoạt.

Ông hóm hỉnh kể về hậu trường: "Lớp hóa trang này bám rất chặt, tôi tắm cả tuần không sạch hoàn toàn được. Có những hôm đi quay về muộn, tôi phải quấn khăn tắm quanh đầu đi ngủ để tránh làm bẩn ga giường khách sạn. Sáng hôm sau, tôi phải ra xin lỗi lễ tân vì lo ngại họ nhìn thấy mình trong bộ dạng đó sẽ hoảng sợ".

Dù vất vả, nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan và sự hài hước trên trường quay. Ông từng đùa với các thành viên trong đoàn: "Đứa nào cõng chú lên núi chú trả 500 nghìn", nhưng thực tế ông luôn là người tự nỗ lực vượt qua các địa hình hiểm trở để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Niềm vui làm "ông nội bỉm sữa" và hạnh phúc tuổi già

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài gây ám ảnh trong phim, ngoài đời, NSND Bùi Bài Bình đang tận hưởng những ngày tháng bình dị và viên mãn nhất. Nam nghệ sĩ tiết lộ, gia đình ông vừa đón nhận hai tin vui lớn liên tiếp: Con trai cả mới lấy vợ tháng trước và ông chính thức lên chức ông nội.

Ông không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về cuộc sống hiện tại: "Tôi vừa lên chức ông nội, con trai cả cũng mới cưới tháng trước. Đó là những niềm vui rất lớn đối với tôi lúc này". Sự xuất hiện của thành viên mới giúp không khí gia đình thêm sung túc, rộn ràng. Từ một nghệ sĩ gạo cội trên phim trường, khi về nhà, ông sẵn lòng gác lại hào quang để làm một "ông nội bỉm sữa" đích thực.

Cuộc sống của NSND Bùi Bài Bình có sự đồng hành và ủng hộ tuyệt đối từ người vợ - nghệ sĩ Ngọc Thu cùng các con. Dù đôi khi người thân cũng phải "hết hồn" khi thấy tạo hình gai góc của ông trên màn ảnh, nhưng tất cả đều hiểu và trân trọng niềm đam mê của ông.

Với nghệ sĩ Bùi Bài Bình, hạnh phúc ở tuổi 70 đơn giản là vẫn được làm nghề và có một tổ ấm êm ấm. Ông tâm niệm: "Ở tuổi này còn được mời đóng phim – dù là vai lớn hay nhỏ, truyền hình hay điện ảnh – đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi không sợ bị lặp lại chính mình và luôn tìm cách tạo ra nét riêng cho mỗi nhân vật".

Sau những giờ miệt mài trên phim trường kinh dị, hình ảnh NSND Bùi Bài Bình vui vầy bên con cháu chính là minh chứng cho một hậu vận viên mãn của người nghệ sĩ đã dành cả đời cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.