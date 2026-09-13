Le Sserafim tái xuất với đĩa đơn “Made My Night” hợp tác cùng tựa game Overwatch

Tại buổi họp báo ra mắt ra mắt “Made My Night”, thành viên Huh Yun Lin của Le Sserafim chia sẻ: "Chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần tự tin vốn là bản sắc của Le Sserafim, nhưng đồng thời thể hiện một khía cạnh trưởng thành hơn. Giai điệu lần này có phần êm dịu nên rất dễ nghe”.

Đĩa đơn gồm hai ca khúc: bài hát chủ đề cùng tên Made My Night và ca khúc B-side AEIOU. Theo Source Music, bài hát chủ đề khắc họa niềm vui trọn vẹn khi trải qua một đêm tuyệt vời bên người đặc biệt. Trong khi đó, B-side AEIOU lại gửi gắm thông điệp dũng cảm, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với người mình yêu.

Nhóm nhạc K-pop nữ Le Sserafim. (Ảnh: Source Music)

Để tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế, bài hát chủ đề được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thành viên Sakura chia sẻ: “Tôi đặc biệt chú ý đến cách phát âm khi thu âm để truyền tải trọn vẹn ý nghĩa lời bài hát đến người nghe”.

Kazuha và các thành viên khác của Le Sserafim gợi ý đây là album rất thích hợp để thưởng thức trong những buổi tối tụ tập bạn bè, khi lái xe hoặc lúc đang sửa soạn đi chơi, cô cũng kỳ vọng giai điệu bài hát sẽ truyền năng lượng tích cực: “Tôi hy vọng người nghe sẽ cảm thấy vui vẻ và muốn nhảy cùng Le Sserafim. Ca khúc cũng có một vũ đạo điểm nhấn rất đơn giản, đáng yêu là động tác nhìn vào đồng hồ, mong mọi người sẽ thử thực hiện”.

Đáng chú ý, MV “Made My Night” tiếp tục đánh dấu màn hợp tác thứ hai giữa Le Sserafim và thương hiệu trò chơi điện tử Overwatch, sau thành công của đĩa đơn “Perfect Night” năm 2023.

MV kết hợp độc đáo giữa cảnh quay người thật và kỹ xảo hoạt hình, đưa các thành viên bước vào không gian game sống động. “MV kể về hành trình hai anh hùng D.Va và D.Mon đến giải cứu chúng tôi. Sự chuyển cảnh giữa thực tế và hoạt hình tạo cảm giác như đang thực sự bước vào thế giới Overwatch”, Sakura cho biết.

Nhóm nhạc K-pop nữ Le Sserafim. (Ảnh: Source Music)

Kazuha cũng nhớ lại trải nghiệm ghi hình với phông xanh và kỹ xảo CGI: “Lúc quay, chúng tôi chỉ được báo trước vị trí sẽ thêm hiệu ứng nên phải hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng để diễn xuất. Khi xem sản phẩm hoàn thiện, tôi rất ngạc nhiên trước sự kết hợp mượt mà giữa cảnh quay thật và hiệu ứng kỹ thuật số”.

Không chỉ dừng lại ở MV, ca khúc Made My Night cũng sẽ xuất hiện trực tiếp trong không gian game Overwatch. Thượng úy em út Hong Eun-chae bày tỏ mong muốn bài hát sẽ chạm đến trái tim của cả cộng đồng game thủ lẫn người hâm mộ K-pop.

Đặc biệt, Le Sserafim xác nhận sẽ trở lại biểu diễn tại lễ bế mạc sự kiện game toàn cầu BlizzCon 2026 vào ngày 13/9 tới. Sakura khẳng định nhóm đang nỗ lực hết sức để mang đến một màn trình diễn bùng nổ.

Le Sserafim ra mắt vào tháng 5/2022 dưới sự quản lý của Source Music (nhãn hiệu thuộc HYBE) với EP đầu tay Fearless. Đội hình nhóm hiện tại gồm 5 thành viên: Kim Chae Won, Sakura, Huh Yun Jin, Kazuha và Hong Eun Chae.