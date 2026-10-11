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Lộ diện 25 người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Chủ Nhật, 09:03, 11/10/2026
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VOV.VN - Sau các phần trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội trong đêm Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng, 25 thí sinh đã giành quyền bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

Tối 10/10, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Biển, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh và hơn 3.000 khán giả. Kết thúc đêm thi, Ban tổ chức công bố 25 gương mặt tiếp tục hành trình chinh phục vương miện.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, phát biểu tại đêm chung khảo.

Đêm chung khảo được tổ chức trên sân khấu ngoài trời hướng ra biển Đồ Sơn. Không gian sân khấu kết hợp các khối kết cấu với những đường cong mềm mại, đặt trong bối cảnh biển trời Hải Phòng và gắn với chủ đề “Miền hương sắc” của cuộc thi năm nay.

Chương trình mở màn với tiết mục Xinh hơn cả hoa do ca sĩ Will thể hiện, cùng sự xuất hiện của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi và 53 thí sinh của mùa giải 2026.

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Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương đảm nhận vai trò giám khảo khách mời.
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Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng 2 Á hậu Vân Nhi và Châu Anh.

Một trong những phần thi đầu tiên là trình diễn áo dài với bộ sưu tập Dọc miền di sản của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân. Các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa, cảnh sắc và di sản của nhiều vùng miền. Riêng hình ảnh hoa phượng đỏ - biểu tượng gắn với Hải Phòng - được đưa vào bộ sưu tập như một điểm nhấn dành cho địa phương đăng cai. Ca sĩ, nghệ sĩ violin Hoàng Rob xuất hiện với tiết mục Hoa đào trong phần trình diễn này.

Không khí đêm thi thay đổi khi 53 thí sinh bước vào phần trình diễn áo tắm trên nền ca khúc Like an Angel qua giọng hát của Lưu Hiền Trinh. Sau phần thi này, Ban giám khảo chọn 32 người đẹp tiếp tục tranh tài trong trang phục dạ hội.

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NSƯT Đặng Thái Huyền.
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53 người đẹp bước vào phần trình diễn áo tắm trên sân khấu ngoài trời tại Đồ Sơn.

Top 32 sau đó xuất hiện trong phần trình diễn dạ hội trên nền ca khúc Em về tinh khôi do Will và Lưu Hiền Trinh thể hiện. Đây là vòng trình diễn cuối trước khi Ban tổ chức công bố những thí sinh giành quyền bước tiếp.

Kết quả được xác định không chỉ dựa trên phần thể hiện trong đêm chung khảo mà còn căn cứ quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt, tham gia hoạt động cộng đồng và trải nghiệm của các thí sinh từ những vòng trước. Trong số 25 người đẹp vào chung kết, 24 thí sinh do Ban giám khảo lựa chọn, một thí sinh giành vé nhờ có số lượt bình chọn hợp lệ cao nhất trên cổng bình chọn chính thức. Người nhận tấm vé từ bình chọn là Vũ Hồng Hạnh, số báo danh 378.

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Sau phần thi áo tắm, Ban giám khảo lựa chọn 32 thí sinh tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội.
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Trình diễn áo dài với bộ sưu tập Dọc miền di sản của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân.

Chia sẻ tại đêm thi, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Ban Giám khảo - nhấn mạnh việc đánh giá không dừng ở hình thức hay những màn trình diễn trên sân khấu.

“Điều Ban Tổ chức mong chờ không chỉ những màn trình diễn đẹp mắt mà là sự trưởng thành của từng thí sinh sau những ngày cùng học tập, sinh hoạt và trải nghiệm qua nhiều vùng đất”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo đánh giá thí sinh dựa trên bốn giá trị cốt lõi gồm Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, thông qua toàn bộ quá trình trải nghiệm chứ không chỉ riêng đêm chung khảo. Hội đồng do nhà báo Phùng Công Sưởng làm Trưởng Ban Giám khảo, nhà báo Lê Xuân Sơn làm Trưởng Ban Cố vấn.

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Khoảnh khắc 25 người đẹp được gọi tên vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các thành viên Ban giám khảo gồm Đại tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi; nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC Trần Hồng Ngọc; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và giám khảo khách mời Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương.

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25 thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.
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Trước khi bước vào đêm chung khảo tại Hải Phòng, 53 thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu lịch sử và đời sống cộng đồng tại Lai Châu, Hải Phòng, đồng thời thực hiện dự án nhân ái tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Tả Lèng.

Sau đêm chung khảo, 25 người đẹp sẽ tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Vũ Hồng Hạnh (SBD 378 - thí sinh được bình chọn nhiều nhất); Nguyễn Yến Trang (362); Trần Xuân Khánh Linh (818); Lê Phương Nghi (031); Gouband Lisa (124); Nguyễn Hồng Hạ Nghi (982); Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (450); Phạm Vân Hà (638); Đinh Hoàng Gia Linh (106); Đinh Diệu Anh (186); Đặng Thị Ngọc Lan (308); Phạm Lê Ái Linh (826); Nguyễn Thục Uyên Nhi (602); Hoàng Thị Hà Phương (693); Nguyễn Thị Kim Châu (168); Vũ Thị Khánh Vi (090); Nguyễn Thái Anh Thư (582); Tạ Thị Hoa (618); Trịnh Ngọc Huyền (864); Nguyễn Thị Hoa (240); Bùi Minh Phương (082); Bùi Mai Linh (510); Lưu Phương Anh (290); Nguyễn Thị Thúy Linh (856); Mai Thị Yến Nhi (076).

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Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn 25 thí sinh vào chung kết như thế nào?

VOV.VN - Từ 53 thí sinh tham dự Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban Giám khảo dự kiến lựa chọn 25 gương mặt bước vào vòng Chung kết. Kết quả không chỉ dựa trên phần thể hiện trong đêm thi mà còn được xem xét qua toàn bộ quá trình rèn luyện, trải nghiệm và hoạt động cộng đồng của thí sinh.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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