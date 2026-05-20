Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt vì ma túy là ai?

Thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt trong vụ việc liên quan đến ma túy đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo thông tin được đăng tải, Công an TPHCM đã triệt phá một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 đối tượng. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính.

Trong số những người được nhắc đến có Đinh Long Nhật, nghệ danh Long Nhật, và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế. Anh được biết đến là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero và nhạc quê hương. Với chất giọng ngọt ngào, da diết, Long Nhật từng là cái tên quen thuộc với nhiều khán giả yêu nhạc trữ tình Việt Nam.

Nam ca sĩ bắt đầu được chú ý từ giữa những năm 1990 khi tham gia Đoàn ca nhạc Hải Đăng tại Nha Trang. Đây cũng là giai đoạn giúp anh chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và dần tạo dựng tên tuổi.

Trong sự nghiệp của mình, Long Nhật gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như “Mấy nhịp cầu tre”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Tình Huế”, “Nhớ nhau hoài”, “Nụ hồng”, “Hai chuyến tàu đêm”… Những ca khúc mang âm hưởng quê hương, dân ca và trữ tình giúp anh có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

Sau thời gian hoạt động tại Nha Trang, Long Nhật chuyển vào TP.HCM sinh sống và tiếp tục làm nghề. Ngoài ca hát, anh còn tham gia dẫn chương trình, xuất hiện trong nhiều show truyền hình và phát hành một số album như “Xin làm người hát rong”, “Thu vắng”, “Nỗi niềm”.

Không chỉ được nhắc đến bởi âm nhạc, Long Nhật cũng là nghệ sĩ từng nhiều lần vướng ồn ào đời tư. Anh từng đối mặt với tin đồn liên quan đến một vụ việc trong quá khứ và nhiều lần lên tiếng phủ nhận. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng thường xuyên bị bàn tán về phong cách mềm mại, hình ảnh giả gái và những tin đồn giới tính.

Dù vướng nhiều thị phi, Long Nhật từng chia sẻ khá thoải mái về bản thân. Nam ca sĩ kết hôn với bà xã Kim Ngân, quê Hải Phòng, vào năm 1999 và có 4 người con. Trong nhiều lần xuất hiện trên truyền hình, anh cho biết gia đình là điểm tựa quan trọng giúp mình vượt qua áp lực dư luận.

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990 tại Cần Thơ. Anh từng được khán giả biết đến khi là thành viên nhóm nhạc V-Music, một nhóm nhạc nam hoạt động nổi bật trong giai đoạn đầu thập niên 2010.

Trước khi đến với nghệ thuật, Sơn Ngọc Minh từng thi đỗ Đại học Kiến trúc TPHCM. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh phải tạm dừng việc học. Cơ duyên ca hát đến với anh khi nhận được lời mời casting thành viên nhóm nhạc.

Khi hoạt động cùng V-Music, Sơn Ngọc Minh tạo dấu ấn với hình ảnh thư sinh, giọng hát ấm áp và phong cách gần gũi. Nhóm từng được khán giả trẻ yêu thích qua các ca khúc như “Xinh tươi Việt Nam”, “Cuộc sống muôn màu”, “Muộn màng”… và xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn nhỏ trong nước.

Năm 2014, V-Music tan rã sau 4 năm hoạt động. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Sơn Ngọc Minh. Sau khi nhóm ngừng hoạt động, anh chuyển sang con đường solo, tiếp tục ra sản phẩm âm nhạc, tham gia biểu diễn, gameshow và một số chương trình truyền hình.

Tuy nhiên, sự nghiệp solo của Sơn Ngọc Minh không đạt được sức bật mạnh như thời còn hoạt động trong nhóm. Theo thời gian, tên tuổi của anh ít xuất hiện hơn trên truyền thông. Công chúng chú ý đến anh nhiều hơn qua những câu chuyện đời tư, sức khỏe và tình cảm.

Năm 2017, Sơn Ngọc Minh từng chia sẻ trong chương trình “Người kết nối” rằng có thời điểm anh chỉ còn 25.000 đồng trong túi và không biết tương lai sẽ đi về đâu. Cũng trong giai đoạn đó, anh cho biết từng được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh liên quan đến vòm họng nhưng không dám nói với gia đình vì sợ mẹ lo lắng và cũng lo không có tiền điều trị.

Sơn Ngọc Minh cũng từng vướng ồn ào tình cảm với Erik sau khi một bức ảnh thân mật giữa hai người lan truyền trên mạng xã hội. Ban đầu, nam ca sĩ phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Đến năm 2019, Sơn Ngọc Minh đăng tải bài viết có tựa đề “Nghèo thì đừng yêu”, chia sẻ về chuyện tình cảm đổ vỡ và những giai đoạn tinh thần tiêu cực mà anh từng trải qua.

Những năm gần đây, Sơn Ngọc Minh vẫn tham gia một số sự kiện và chương trình giải trí, đồng thời duy trì tương tác trên mạng xã hội. Tuy vậy, anh không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông như thời điểm còn là thành viên V-Music.

Vụ việc Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị nhắc tên trong chuyên án ma túy gây chú ý bởi cả hai đều từng là nghệ sĩ có độ nhận diện trong showbiz Việt. Một người gắn với dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc quê hương; người còn lại từng là thành viên nhóm nhạc được khán giả trẻ yêu thích.