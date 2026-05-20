Long Nhật trước khi bị bắt vì ma túy: Thị phi bủa vây và các scandal gây tranh cãi

Ca sĩ Long Nhật đang trở thành tâm điểm chú ý sau thông tin bị bắt trong vụ việc liên quan đến ma túy tại TPHCM. Trước khi vướng vào vụ việc này, Long Nhật từng là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, bolero và nhạc quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp kéo dài nhiều năm, Long Nhật cũng là một trong những nghệ sĩ nhiều thị phi của showbiz Việt, thường xuyên gây bàn tán bởi đời tư, tin đồn giới tính, phát ngôn và các scandal ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân.

Theo thông tin được công bố, Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Kết quả khám phá bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 3 đối tượng còn lại bị phối hợp xử lý hành chính theo quy định.

Trong số những người được nhắc đến có Đinh Long Nhật, nghệ danh Long Nhật. Việc một ca sĩ từng có nhiều năm hoạt động trong làng nhạc Việt xuất hiện trong vụ việc liên quan ma túy khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Trước khi bị bắt, Long Nhật không chỉ được biết đến qua âm nhạc mà còn gắn liền với hàng loạt ồn ào cá nhân.

Sự nghiệp ca hát của Long Nhật

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh ngày 19/10/1967 tại Huế. Long Nhật theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero, dân ca và nhạc quê hương. Ca sĩ này sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nhà thơ Nguyệt Đình.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Long Nhật đến khi thi đỗ vào Đoàn ca nhạc Hải Đăng tại Nha Trang vào đầu thập niên 1990. Từ đây, Long Nhật chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và dần được công chúng biết đến.

Khoảng giữa những năm 1990, Long Nhật bắt đầu nổi lên với các ca khúc như “Mấy nhịp cầu tre”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Tình Huế”, “Nhớ nhau hoài”, “Nụ hồng”, “Hai chuyến tàu đêm”… Đây là giai đoạn giúp Long Nhật có chỗ đứng nhất định trong nhóm khán giả yêu nhạc trữ tình, quê hương.

Sau thời gian hoạt động tại Nha Trang, Long Nhật chuyển vào TPHCM sinh sống và tiếp tục làm nghề. Ngoài ca hát, Long Nhật từng làm MC, dẫn một số chương trình thiếu nhi như “Tuổi Ngọc”, tham gia các show truyền hình và phát hành một số album như “Xin làm người hát rong”, “Thu vắng”, “Nỗi niềm”.

Dù có sự nghiệp âm nhạc kéo dài, Long Nhật không phải cái tên chỉ được nhớ đến vì ca hát. Trong nhiều năm, ca sĩ này thường xuyên xuất hiện trên truyền thông cùng những câu chuyện đời tư gây tranh cãi.

Đời tư nhiều thị phi, nhiều năm bị bàn tán về giới tính

Trước vụ việc liên quan ma túy đang gây chú ý, Long Nhật từng đối mặt với một scandal lớn khi bị đồn liên quan đến vụ việc “động mại dâm nam” tại Hà Nội. Thông tin này từng lan truyền mạnh, khiến hình ảnh Long Nhật bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Long Nhật nhiều lần khẳng định đây là tin đồn sai sự thật. Trong chương trình “Ký ức tươi đẹp”, Long Nhật từng kể lại rằng khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thuận lợi thì scandal bất ngờ xuất hiện. Theo lời Long Nhật, một người liên quan đến vụ việc đã khai rằng có nhiều ca sĩ nổi tiếng lui tới, trong đó có nhắc đến tên Long Nhật.

Long Nhật từng chia sẻ: “Tự nhiên đang rực rỡ thì có scandal đầu tiên giáng xuống cuộc đời tôi. Người ta bắt được một ‘động’ mại dâm nam ở Hà Nội. Người chủ đó khai ra là có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đến đây chơi bời. Và đặc biệt có một người không chịu tới, chỉ gọi điện từ khách sạn yêu cầu ‘hàng’ VIP, người này rất chịu chi, ‘ném tiền qua cửa sổ’, người đó là tôi”.

Theo Long Nhật, thời điểm đó ca sĩ này rơi vào khủng hoảng tinh thần nặng nề. Dù sau này thông tin được đính chính, Long Nhật từng nói bài đính chính không được chú ý nhiều bằng thông tin ban đầu. Scandal này trở thành một trong những dấu mốc ồn ào nhất trong đời tư của Long Nhật.

Không chỉ vướng scandal trong quá khứ, Long Nhật còn là nghệ sĩ nhiều năm liền bị đồn đoán về giới tính. Phong cách mềm mại, cách nói chuyện duyên dáng cùng những lần giả gái khiến Long Nhật thường xuyên trở thành đề tài bàn tán.

Trong chương trình “Ký ức tươi đẹp” năm 2020, Long Nhật từng cho biết từ nhỏ đã nhận thức được mình có nét “giống con gái”. Long Nhật chia sẻ rằng gia đình đã cho mình sự tự tin để không mặc cảm. Theo Long Nhật, cha mẹ từng dặn rằng phải xinh đẹp, dễ thương, trắng trẻo thì mới giống con gái.

Dù Long Nhật nhiều lần tỏ ra thoải mái trước các lời đồn, những câu chuyện xoay quanh giới tính, ngoại hình và phong cách cá nhân vẫn khiến ca sĩ này trở thành một trong những gương mặt gây tranh luận. Với công chúng, Long Nhật không chỉ là người hát nhạc trữ tình mà còn là nhân vật showbiz thường xuyên gắn với thị phi ngoài âm nhạc.

Khi Long Nhật kết hôn, đám cưới của ca sĩ này từng bị cho là “làm trò”. Vì áp lực dư luận, Long Nhật từng đề nghị chia tay, song vợ Long Nhật không đồng ý. Theo chia sẻ trước đây, bà xã Long Nhật cho rằng dù Long Nhật có ngoại hình không nam tính nhưng luôn yêu thương, cưng chiều vợ con.

Long Nhật cũng từng kể rằng khi hỏi các con có muốn ba nam tính và nghiêm khắc hơn không, các con Long Nhật nói vẫn thích ba như hiện tại: nhẹ nhàng và cưng chiều con.

Hôn nhân kín tiếng bên vợ là hoa khôi Hải Phòng

Trái với những ồn ào ngoài xã hội, đời sống gia đình của Long Nhật khá kín tiếng. Long Nhật kết hôn với bà xã Kim Ngân, quê Hải Phòng, vào năm 1999. Vợ Long Nhật từng đăng quang danh hiệu Hoa khôi Hải Phòng, đồng thời giành thêm danh hiệu Hoa khôi có đôi mắt đẹp nhất.

Long Nhật nhiều lần chia sẻ vợ là người đồng hành, đứng sau ủng hộ và bảo vệ trước áp lực dư luận. Đặc biệt, trong giai đoạn khủng hoảng vì scandal, gia đình được Long Nhật nhắc đến như điểm tựa quan trọng.

Trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, Long Nhật từng chia sẻ quan điểm giữ gìn hôn nhân. Long Nhật cho biết có quan niệm vợ nói gì cũng im lặng, không cãi nhau. Ca sĩ này cũng cho rằng tình yêu cần được hâm nóng bằng sự lãng mạn để tình cảm không trở nên nhàm chán.

Sau gần 30 năm kết hôn, Long Nhật và bà xã có với nhau 4 người con. Long Nhật sống tại TPHCM, còn vợ và các con ở Hải Phòng. Dù ít gặp nhau, Long Nhật từng cho biết gia đình vẫn hạnh phúc.

Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, Long Nhật dành nhiều lời yêu thương cho vợ. Long Nhật cho biết vợ vốn là tiểu thư con nhà giàu nhưng chấp nhận bỏ lại nhiều thứ để theo mình. Hành trình hôn nhân của cả hai có nhiều sóng gió, nhưng vợ Long Nhật vẫn ở cạnh động viên và cùng vượt qua.

Ở tuổi ngoài 50, Long Nhật từng được nhắc đến với hình ảnh trầm hơn so với giai đoạn trước. Long Nhật vẫn xuất hiện trong một số chương trình, chia sẻ về cuộc sống, gia đình và những biến cố từng trải qua. Ca sĩ này cũng từng lên chức ông ngoại ở tuổi 56.

Tuy nhiên, dù có giai đoạn ít thị phi hơn, Long Nhật vẫn là cái tên gắn với nhiều tranh cãi. Từ tin đồn giới tính, scandal “bị bắt” trong quá khứ, các phát ngôn gây chú ý đến những câu chuyện hôn nhân, Long Nhật nhiều lần trở thành đề tài bàn luận của dư luận.