Trần Nghiên Hy xin lỗi sau khi vụ bê bối sản phẩm livestream bị phanh phui

Chủ Nhật, 06:00, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nữ diễn viên người Đài Loan Trần Nghiên Hy đã đưa ra lời xin lỗi công khai và hoàn tiền đầy đủ sau khi một phóng sự của CCTV phơi bày sản phẩm mà cô quảng bá trong buổi phát trực tiếp có vấn đề, gây ra phản ứng dữ dội ở Trung Quốc.

Nữ diễn viên Trần Nghiên Hy đang phải đối mặt với nhiều tranh cãi ở Trung Quốc sau khi một vụ bê bối bán sản phẩm trực tuyến nổ ra, dẫn đến lời xin lỗi công khai và các biện pháp khắc phục hậu quả nhanh chóng. Vụ việc thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi Đài CCTV vạch trần một thương hiệu sản phẩm sức khỏe bị cáo buộc làm giả một phần câu chuyện thương hiệu và các giải thưởng của mình, gây chấn động mạnh trong lĩnh vực thương mại điện tử trực tuyến.

Nữ diễn viên Trần Nghiên Hy đang phải đối mặt với một vụ bê bối bán hàng trực tuyến.

Trần Nghiên Hy, người trước đó đã quảng bá sản phẩm trong một buổi phát trực tiếp vào tháng 11/2025, đã chính thức xin lỗi thông qua studio của mình, bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về “sự giám sát không đầy đủ” trong việc lựa chọn sản phẩm. Nhấn mạnh trách nhiệm của mình với tư cách là người của công chúng, cô cam kết sẽ bảo vệ đầy đủ quyền lợi người tiêu dùng và xử lý hậu quả với “thái độ chủ động và có trách nhiệm nhất”.

Cùng với Trần Nghiên Hy, một số người nổi tiếng Đài Loan khác như Minh Đạo và Ngô Tĩnh Di cũng bị cáo buộc quảng bá cùng một sản phẩm, dẫn đến làn sóng xin lỗi trên mạng xã hội.

Trần Nghiên Hy xin lỗi trên trang studio cá nhân.

Để giải quyết hậu quả, Trần Nghiên Hy đã tuyên bố chính sách hoàn tiền đầy đủ cho tất cả người tiêu dùng đã mua sản phẩm thông qua livestream hoặc các nền tảng cá nhân của cô, cam kết hoàn tiền vô điều kiện thông qua các kênh chính thức. Cô cũng xác nhận việc chấm dứt hợp tác với thương hiệu, đồng thời cho biết sẽ tự mình ứng trước khoản bồi thường bất kể động thái tiếp theo của thương hiệu.

Bất chấp lời xin lỗi và kế hoạch bồi thường, phản ứng của công chúng Trung Quốc vẫn chỉ trích gay gắt. Nhiều cư dân mạng cho rằng “thiệt hại đã xảy ra rồi”, kêu gọi siết chặt quy định đối với hoạt động thương mại trực tuyến và áp dụng hình phạt nặng hơn đối với những người có tầm ảnh hưởng quảng bá các sản phẩm có vấn đề. Một số người đề xuất rằng bất kỳ người dẫn chương trình nào bị phát hiện bán hàng giả hoặc hàng kém chất lượng nên bị cấm bán hàng trực tuyến tạm thời.

CT: Trần Nghiên Hy nổi tiếng với vai diễn Thẩm Giai Nghi trong phim điện ảnh Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (2011), bộ phim giúp cô được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã lần thứ 48.

Vụ việc gây tranh cãi này xảy ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Trần Nghiên Hy khi gần đây cô phải đối mặt với hàng loạt thách thức cá nhân và nghề nghiệp, bao gồm cả chấn thương được cho là cần phẫu thuật và việc tạm thời gián đoạn lịch trình làm việc.

Những sự việc chồng chéo này đã làm gia tăng sự giám sát của công chúng đối với các hoạt động của cô tại thị trường Trung Quốc. Trong bối cảnh công việc bán hàng livestream tiếp tục mở rộng nhanh chóng, sự việc này càng làm nổi bật những lo ngại ngày càng tăng về tiêu chuẩn kiểm định sản phẩm và trách nhiệm giải trình của những người nổi tiếng tham gia bán hàng trực tuyến.

Thư Vũ/VOV.VN
Netizenbuzz
Tag: Trần Nghiên Hy Trần Nghiên Hy xin lỗi sau khi vụ bê bối sản phẩm livestream bị phanh phui
Tin liên quan

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chỉ trích vì thiếu tự nhiên trong phim “Love Beyond the Grave”
VOV.VN - Địch Lệ Nhiệt Ba và Arthur Chen đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ khán giả khi họ bị chỉ trích vì thiếu sự ăn ý và khoảng cách tuổi tác rõ rệt trong phim “Love Beyond the Grave”.

Những tướng quân “bóng bẩy” gây tranh cãi trên màn ảnh cổ trang Trung Quốc
Những tướng quân “bóng bẩy” gây tranh cãi trên màn ảnh cổ trang Trung Quốc

VOV.VN - Tạo hình tướng quân quá trau chuốt trong nhiều phim cổ trang Trung Quốc đang vấp phải phản ứng từ khán giả. Khi những nhân vật từng chinh chiến nơi sa trường xuất hiện với làn da mịn màng và lớp trang điểm hoàn hảo, không ít người đặt câu hỏi liệu các nhà sản xuất đang ưu tiên ngoại hình hơn tính chân thực.

Những bài đăng cũ khơi lại quá khứ tự ti của ngôi sao Hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba
Những bài đăng cũ khơi lại quá khứ tự ti của ngôi sao Hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba

VOV.VN - Những bài đăng trên mạng xã hội trước đây của mỹ nhân điện ảnh Hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị khơi lại cho thấy sự thiếu tự tin của cô thời trẻ, trái ngược với sự tự tin và thành công hiện tại của cô.

