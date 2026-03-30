Lý do Phương Oanh đăng quang Hoa hậu dù đối thủ nói tiếng Anh tốt hơn?

Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) khép lại với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh (23 tuổi, Hà Nội). Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 là Trương Tâm Như. Tuy nhiên, sau đêm thi, một số ý kiến đặt câu hỏi khi có thí sinh thể hiện tiếng Anh tốt hơn nhưng không giành vương miện.

Lý giải về kết quả, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Vietnam 2025 cho biết quá trình chấm chọn năm nay diễn ra với cường độ cao và áp lực lớn. Hội đồng giám khảo nhiều lần họp kéo dài đến 2h30 sáng để phân tích từng trường hợp một cách kỹ lưỡng.

Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

“Đây là một danh hiệu rất quý giá nên chúng tôi thật sự ăn không ngon, ngủ không yên vì áp lực. Tuy nhiên, chính vì vậy mà chúng tôi càng phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo sự công tâm và khách quan”, bà chia sẻ.

Theo bà Dung, kết quả không mang tính cảm tính mà là sự tổng hợp từ nhiều nguồn đánh giá. Ngoài việc theo dõi trực tiếp các phần thi, ban tổ chức còn tham khảo ý kiến khán giả, ghi nhận nhận xét từ ê-kíp đồng hành và tổ chức các buổi phỏng vấn kín. Đáng chú ý, có đến 40-50% thí sinh trong cuộc thi gọi tên Phương Oanh cho vị trí cao nhất.

“Điều này cho thấy sự nể trọng và yêu mến của những người trực tiếp đồng hành cùng cô trong cuộc thi. Đây là một trong những căn cứ quan trọng bên cạnh các tiêu chí chuyên môn”, bà nói.

Trước thắc mắc về vai trò của tiếng Anh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay có sự điều chỉnh format nhằm đề cao tư duy và bản sắc cá nhân. “Trong Head-to-Head Challenge, tôi yêu cầu các bạn nói hoàn toàn bằng tiếng Việt. Chúng tôi muốn trước khi nói giỏi tiếng Anh thì các bạn phải nói tốt ngôn ngữ mẹ đẻ, qua đó thể hiện tư duy và phông nền tri thức”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ngoại ngữ là cần thiết, nhưng không phải tiêu chí quyết định duy nhất. “Tuy nhiên, nếu chỉ có tiếng Anh mà thiếu các yếu tố khác như quá trình rèn luyện, sự cống hiến thì khó để có thể lọt top cao”, ông chia sẻ.

Top 3 Miss World Vietnam 2025

Từ góc độ chuyên môn, Trưởng Ban giám khảo Hà Kiều Anh đánh giá cao sự toàn diện của tân hoa hậu. “Phương Oanh sở hữu nét đẹp hài hòa, chiều cao lý tưởng và hình thể chuẩn. Trên sân khấu, cô thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và phong thái chuyên nghiệp khiến Ban giám khảo rất hài lòng”, cô nhận xét.

Bà cũng cho biết yếu tố giúp Phương Oanh bứt phá là nền tảng tri thức và khả năng ứng xử: “Cô có trình độ tiếng Anh xuất sắc với IELTS 7.5. Khả năng ứng xử hay và thông minh, đây là yếu tố quan trọng để thuyết phục ban giám khảo”.

Trong khi đó, Lương Thùy Linh, Phó trưởng Ban giám khảo khẳng định kết quả là sự tổng hòa của cả hành trình dài: “Bất kỳ một Top 3 nào cũng là một quá trình rất dài. Miss World Việt Nam năm nay kéo dài từ 2025 đến tháng 3/2026, trải qua rất nhiều vòng thi để có được kết quả này”.

Ở góc nhìn cá nhân, cô nhận xét: “Phương Oanh là một người rất năng lượng, lúc nào cũng tươi cười, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Đó là điểm mà tôi thích nhất ở bạn”.

Còn Tiểu Vy, thành viên ban giám khảo cho biết cô đã đánh giá cao Phương Oanh từ sớm: “Phương Oanh là một thí sinh khá toàn diện. Bạn đầu tư và cố gắng trong tất cả các phần thi, và mình nhìn thấy rõ sự nỗ lực đó”.

Nói về phần thể hiện trong đêm chung kết, cô nhận xét: “Bạn làm quá tốt. Khi đứng trên sân khấu, hào quang của hoa hậu toát ra rất rõ và rất mạnh”.