Mỗi mùa Giáng sinh, giữa những bộ phim quen thuộc được phát lại trên truyền hình và các nền tảng trực tuyến, “Home Alone” (Ở nhà một mình) gần như luôn có một vị trí đặc biệt. Hình ảnh cậu bé Kevin McCallister với gương mặt tinh nghịch, đôi mắt mở to và hai tay áp lên má đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng gắn liền với mùa lễ hội cuối năm.

Người đứng sau hình ảnh ấy là Macaulay Culkin – diễn viên từng nổi tiếng toàn cầu khi còn rất nhỏ. Sau hơn 30 năm, cái tên Culkin một lần nữa được nhắc đến cùng “Home Alone”, khi Disney phát triển dự án phim tiếp theo với sự tham gia của nam diễn viên trong quá trình xây dựng ý tưởng.

Nếu dự án thành hiện thực, đây sẽ là một trong những cuộc trở lại đáng chú ý của điện ảnh giải trí, bởi Kevin McCallister không đơn thuần là một vai diễn nổi tiếng. Nhân vật này đã trở thành một phần ký ức Giáng sinh của nhiều gia đình trên thế giới.

Nếu dự án mới thành hiện thực, khán giả sẽ có cơ hội gặp lại Kevin trong một câu chuyện khác biệt so với hai phần phim kinh điển.

Kevin McCallister – cậu bé không thể thiếu trong mùa Giáng sinh

Ra mắt năm 1990, “Home Alone” kể câu chuyện về Kevin McCallister, cậu bé 8 tuổi vô tình bị gia đình bỏ quên ở nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Từ một tình huống tưởng chừng đáng sợ, bộ phim mở ra hàng loạt màn đối đầu hài hước giữa Kevin và hai tên trộm Harry, Marv.

Bằng trí thông minh, sự tinh quái và những chiếc bẫy được thiết kế đầy sáng tạo, Kevin biến ngôi nhà thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Những tình huống hài hước, đôi khi có phần cường điệu, đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho bộ phim.

Thành công của “Home Alone” không chỉ đến từ kịch bản duyên dáng hay cách dàn dựng giàu tính giải trí của đạo diễn Chris Columbus. Macaulay Culkin chính là nhân tố quan trọng làm nên sức sống của tác phẩm.

Ở tuổi lên 10, Culkin sở hữu khả năng biểu cảm tự nhiên, lối diễn xuất linh hoạt và sức hút đặc biệt trước ống kính. Anh khiến Kevin vừa nghịch ngợm, đáng yêu, vừa có những khoảnh khắc cô đơn, dễ tổn thương. Nhờ đó, nhân vật không chỉ mang đến tiếng cười mà còn chạm đến cảm xúc của khán giả.

Bộ phim đạt thành công lớn về doanh thu và nhanh chóng trở thành tác phẩm kinh điển của dòng phim hài gia đình. Phần tiếp theo, “Home Alone 2: Lost in New York” (1992), tiếp tục đưa Culkin trở lại với vai Kevin, củng cố vị thế ngôi sao nhí hàng đầu Hollywood của anh thời điểm đó.

Qua nhiều năm, dù điện ảnh liên tục xuất hiện những bộ phim Giáng sinh mới, sức hút của “Home Alone” vẫn không dễ thay thế. Những chiếc bẫy trong căn nhà của gia đình McCallister, tiếng nhạc Giáng sinh và gương mặt của Kevin đã trở thành những hình ảnh quen thuộc mỗi dịp cuối năm.

Ở tuổi lên 10, Macaulay Culkin chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm tinh nghịch và sức hút đặc biệt. (Ảnh: 20th Century Fox)

Từ ngôi sao nhí đến hành trình tìm lại chính mình

Thành công quá sớm đưa Macaulay Culkin trở thành một trong những diễn viên nhí nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy là những áp lực không nhỏ của việc trưởng thành dưới sự chú ý của công chúng.

Sau giai đoạn nổi tiếng với “Home Alone”, Culkin dần rút khỏi guồng quay của Hollywood. Anh không duy trì mật độ xuất hiện dày đặc như nhiều ngôi sao cùng thời, mà lựa chọn một cuộc sống kín tiếng hơn, dành thời gian cho những trải nghiệm cá nhân và các dự án nghệ thuật có chọn lọc.

Hành trình của Culkin cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Nam diễn viên từng trải qua những giai đoạn khó khăn trong đời sống cá nhân, đồng thời phải đối diện với hình ảnh cậu bé Kevin luôn được công chúng mặc định khi nhắc đến tên mình.

Trong nhiều năm, câu chuyện về một ngôi sao nhí trưởng thành luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của truyền thông. Nhưng thay vì cố gắng phủ nhận quá khứ, Culkin dần tìm được cách nhìn nhận vai diễn đã làm nên tên tuổi của mình như một phần không thể tách rời trong sự nghiệp.

Những lần xuất hiện trở lại của anh trong các dự án truyền hình, điện ảnh và sự kiện giải trí cho thấy một Macaulay Culkin trưởng thành, thoải mái hơn với vị trí của mình trong văn hóa đại chúng.

Năm 2023, anh được trao ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi nhiều đồng nghiệp, người thân và cả những người từng đồng hành với anh trong “Home Alone” cùng xuất hiện.

Năm 2023, nam diễn viên được vinh danh với một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Sự trở lại có thể mang đến một Kevin hoàn toàn khác

Thông tin Disney phát triển phần phim mới của “Home Alone”, với Macaulay Culkin tham gia quá trình xây dựng ý tưởng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Điều đáng quan tâm không chỉ là việc Culkin có thể trở lại với nhân vật Kevin, mà còn nằm ở cách câu chuyện sẽ được kể sau hơn 30 năm.

Trong một chia sẻ trước đây, Culkin từng đề cập đến ý tưởng về một Kevin trưởng thành, đã có gia đình và phải đối diện với những vấn đề trong vai trò làm cha. Thay vì tiếp tục là cậu bé chống lại những kẻ đột nhập, Kevin có thể trở thành người phải tìm cách vượt qua những chiếc bẫy do chính con mình tạo ra.

Ý tưởng này tạo ra một sự đảo chiều thú vị. Cậu bé từng dùng trí thông minh để bảo vệ ngôi nhà nay trở thành người lớn phải tìm cách bước vào thế giới của con mình. Những chiếc bẫy vốn là yếu tố hài hước đặc trưng của thương hiệu có thể được đặt trong một câu chuyện mới về khoảng cách thế hệ, tình cảm gia đình và trách nhiệm của người trưởng thành.

Đó cũng là cách để “Home Alone” tiếp tục phát triển mà không chỉ dựa vào việc lặp lại công thức cũ. Kevin không còn là đứa trẻ bị bỏ quên trong mùa Giáng sinh, mà có thể là một người cha đang học cách kết nối với con.

Dẫu vậy, dự án hiện vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu. Những thông tin về nội dung chính thức, đạo diễn, dàn diễn viên và lịch sản xuất chưa được công bố đầy đủ. Vì thế, sự trở lại của Culkin vẫn là điều được người hâm mộ chờ đợi hơn là một cuộc tái xuất đã được xác nhận trên màn ảnh.

Thành công của Home Alone đưa Macaulay Culkin trở thành một trong những ngôi sao nhí nổi tiếng nhất Hollywood. (Ảnh: 20th Century Fox)

Món quà Giáng sinh của những ký ức không cũ

Có một điều đặc biệt ở “Home Alone”, đó là bộ phim không chỉ thuộc về thế hệ từng xem tác phẩm khi mới ra mắt, mà còn liên tục được truyền lại cho những khán giả nhỏ tuổi hơn.

Những đứa trẻ ngày nào từng cười nghiêng ngả trước các màn đối đầu của Kevin giờ có thể đã trở thành cha mẹ. Họ xem lại bộ phim cùng con mình, kể về một thời mà những chiếc bẫy trong căn nhà McCallister từng là điều thú vị nhất mỗi mùa Giáng sinh.

Bởi vậy, sự trở lại của Macaulay Culkin mang nhiều ý nghĩa hơn một dự án thương mại khai thác thương hiệu nổi tiếng. Đó là cơ hội để một diễn viên gặp lại nhân vật đã làm nên tuổi thơ của mình, đồng thời để khán giả nhìn thấy thời gian đã đi qua như thế nào.

Ra mắt năm 1990, Home Alone nhanh chóng trở thành bộ phim hài gia đình được yêu thích trên toàn thế giới. (Ảnh: 20th Century Fox)

Kevin McCallister từng khiến hàng triệu người tin rằng một cậu bé cũng có thể tự mình bảo vệ ngôi nhà và tận hưởng Giáng sinh theo cách riêng. Hơn 30 năm sau, nếu trở lại, anh có thể kể một câu chuyện khác: Câu chuyện của một người trưởng thành học cách giữ gìn những giá trị gia đình.

Với nhiều khán giả, chỉ cần nhìn thấy Macaulay Culkin một lần nữa trong hình ảnh Kevin, mùa Giáng sinh có lẽ đã có thêm một món quà đáng chờ đợi. Bởi đôi khi, điều khiến một bộ phim trở nên kinh điển không nằm ở những gì xảy ra trên màn ảnh, mà ở những ký ức mà nó để lại qua nhiều thế hệ.