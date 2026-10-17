Jason Statham và sức hút của người hùng hành động qua nhiều thập kỷ

Jason Statham trở lại với những cú đấm mạnh, ánh mắt lạnh và phong thái bất cần. Trong trailer “The Beekeeper 2”, nam diễn viên tiếp tục hóa thân thành Adam Clay, người đàn ông có quá khứ bí ẩn, sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng gờm và sẵn sàng đối đầu với những thế lực nguy hiểm. Không cần thay đổi diện mạo quá nhiều, Statham vẫn khiến khán giả nhận ra mình ngay từ những khung hình đầu tiên.

Trong “The Beekeeper” (2024), Jason Statham vào vai Adam Clay, người đàn ông có quá khứ bí ẩn bước vào cuộc chiến chống lại đường dây lừa đảo và những thế lực đứng sau.

Không sở hữu siêu năng lực, nhân vật của Jason Statham chinh phục khán giả bằng thể lực, kỹ năng chiến đấu và sự quyết đoán – những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của nam diễn viên.

Điều đáng chú ý là hình ảnh ấy đã theo anh suốt nhiều thập kỷ. Từ “Lock”, “Stock and Two Smoking Barrels” (1998), bộ phim đưa anh đến với điện ảnh, đến “The Transporter” (2002), tác phẩm góp phần định hình tên tuổi, Statham dần xây dựng một phong cách riêng: Nhân vật ít lời, hành động dứt khoát, giỏi ứng biến và luôn giữ được sự bình tĩnh giữa tình huống nguy hiểm.

Sau đó, những bộ phim như “The Expendables”, “Fast & Furious” hay “The Beekeeper” tiếp tục củng cố hình ảnh người hùng đặc trưng của anh. Nhân vật có thể thay đổi nghề nghiệp, hoàn cảnh và đối thủ, nhưng vẫn giữ những phẩm chất quen thuộc. Statham thường không phải người hùng sở hữu siêu năng lực. Sức mạnh của anh đến từ thể lực, kỹ năng chiến đấu, khả năng chịu đựng và sự quyết đoán. Đó là kiểu nhân vật mà khán giả có thể nhận diện chỉ qua một dáng đứng hay cách anh bước vào cuộc đối đầu.

Ở Jason Statham, sự nhất quán không đồng nghĩa với việc đứng yên. Nam diễn viên hiểu rõ thế mạnh của mình và biết cách biến những đặc điểm ấy thành lợi thế trên màn ảnh. Anh không cố gắng trở thành một hình mẫu hoàn toàn khác trong mỗi bộ phim, mà khai thác những biến thể của cùng một kiểu nhân vật: Người đàn ông tưởng như đơn độc, bị đẩy vào tình thế khó khăn nhưng luôn tìm được cách giành lại quyền chủ động.

Jason Statham trở lại với “The Beekeeper 2".

Phong cách này cũng phù hợp với thế mạnh thể chất của Statham. Trước khi trở thành diễn viên, anh từng là vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp của Anh. Nền tảng thể thao, khả năng thực hiện những pha hành động và sự hiện diện giàu năng lượng giúp anh tạo nên sức thuyết phục riêng trong dòng phim hành động. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những màn phô diễn kỹ xảo, các bộ phim có Statham thường đặt trọng tâm vào những cuộc truy đuổi, cận chiến và màn đối đầu trực diện.

Tất nhiên, việc gắn bó lâu dài với một hình tượng cũng đặt ra giới hạn. Khi khán giả đã quá quen với cách nhân vật hành động và phản ứng, sự bất ngờ trong diễn xuất có thể giảm đi. Những vai diễn của Statham đôi khi mang đến cảm giác tương đồng về tính cách, nhịp điệu và cách giải quyết xung đột. Nhưng trong dòng phim hành động thương mại, sự quen thuộc ấy cũng chính là một phần giá trị: Người xem biết mình sẽ nhận được gì và tìm đến bộ phim vì điều đó.

Với “The Beekeeper 2”, Adam Clay tiếp tục bước vào một cuộc chiến mới, lần này đối đầu với chính tổ chức bí mật mà anh từng phục vụ. Sự thay đổi trong hoàn cảnh nhân vật tạo thêm chất liệu cho câu chuyện, trong khi những màn chiến đấu quyết liệt vẫn là điểm nhấn của trailer. Bộ phim do Timo Tjahjanto đạo diễn, dự kiến khởi chiếu tại Mỹ ngày 15/1/2027.

Sự trở lại của Jason Statham vì thế không nhất thiết phải gắn với một cuộc lột xác. Sau nhiều năm, điều khiến anh có chỗ đứng riêng là khả năng duy trì một hình ảnh đủ rõ nét để khán giả nhớ đến, nhưng vẫn có sức hấp dẫn trong những câu chuyện mới. Giữa một ngành công nghiệp điện ảnh liên tục tìm kiếm những gương mặt và xu hướng mới, Statham cho thấy đôi khi, xây dựng được bản sắc riêng và bền bỉ với nó cũng là một cách để duy trì sức hút.

Với khán giả yêu phim hành động, sự chờ đợi dành cho “The Beekeeper 2” không chỉ nằm ở câu chuyện Adam Clay sẽ đối đầu với ai, mà còn ở cơ hội gặp lại một Jason Statham quen thuộc: Lạnh lùng, quyết liệt và luôn biết cách biến những khoảnh khắc trên màn ảnh thành màn trình diễn mang dấu ấn cá nhân.