MC song ngữ cao 1m77 đăng quang Miss Charm Vietnam 2026

Tối 22/10, chung kết Miss Charm Vietnam 2026 diễn ra tại Đồng Nai với sự tranh tài của 22 thí sinh. Sau các phần thi trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, áo tắm và dạ hội, ban giám khảo lần lượt chọn Top 16, Top 11, Top 5 trước khi công bố các danh hiệu cao nhất.

Top 5 gồm Hà Lê Quỳnh Nga, Lê Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Ngọc Trà My.

Top 5 Miss Charm Vietnam 2026

Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Ngọc Trà My là thí sinh duy nhất thực hiện phần trả lời song ngữ. Kết quả, cô được xướng tên ở ngôi vị Miss Charm Vietnam 2026 và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2026.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, Á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và Á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh.

Nguyễn Ngọc Trà My sở hữu chiều cao 1,77 m. Năm 18 tuổi, cô sang Australia theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood, Mỹ. Trước khi tham gia Miss Charm Vietnam 2026, Trà My từng tranh tài tại The TVFace 2025. Cô cũng đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.

Bên cạnh các danh hiệu chính, ban tổ chức trao một số giải phụ. Nguyễn Ngọc Trà My nhận giải Best Profile Picture; Nguyễn Thị Minh Ngọc giành Miss Fashion; Nguyễn Khánh Linh nhận danh hiệu Miss Content Creator; Nguyễn Thị Diệu Linh giành Miss Ao Dai; Nguyễn Thị Kiều Linh được trao giải trang phục dạ hội đẹp nhất; Hồ Yến Loan nhận giải Người đẹp tài năng; Hà Lê Quỳnh Nga được trao giải trình diễn catwalk đẹp nhất.

Nguyễn Ngọc Trà My sở hữu chiều cao 1,77 m.

Một nội dung khác của cuộc thi là phần Trang phục Văn hóa Dân tộc. Thiết kế chiến thắng sẽ được lựa chọn làm trang phục chính thức cho đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026. Ban tổ chức đồng thời trao giải Best National Costume Designer cho nhà thiết kế có tác phẩm nổi bật.

Đêm chung kết còn có các tiết mục âm nhạc với sự tham gia của Ngân Hà, Thoại Nghi và Phương Vy. Top 22 mở màn bằng phần đồng diễn “Nhà tôi có treo một lá cờ”.

Hội đồng giám khảo Miss Charm Vietnam 2026 gồm bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Miss Charm Organization; Miss Charm 2024 Rashmita Rashindran; Miss Charm 2025 Anna Blanco và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Sau khi đăng quang, Nguyễn Ngọc Trà My thực hiện phần First Walk trên sân khấu. Cô sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hành trình tại Miss Charm 2026.