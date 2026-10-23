English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

MC song ngữ cao 1m77 đăng quang Miss Charm Vietnam 2026

Thứ Sáu, 08:19, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 sau phần thi ứng xử song ngữ, qua đó trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026.

Tối 22/10, chung kết Miss Charm Vietnam 2026 diễn ra tại Đồng Nai với sự tranh tài của 22 thí sinh. Sau các phần thi trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, áo tắm và dạ hội, ban giám khảo lần lượt chọn Top 16, Top 11, Top 5 trước khi công bố các danh hiệu cao nhất.

Top 5 gồm Hà Lê Quỳnh Nga, Lê Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Ngọc Trà My.

mc song ngu cao 1m77 dang quang miss charm vietnam 2026 hinh anh 1
Top 5 Miss Charm Vietnam 2026

Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Ngọc Trà My là thí sinh duy nhất thực hiện phần trả lời song ngữ. Kết quả, cô được xướng tên ở ngôi vị Miss Charm Vietnam 2026 và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2026.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, Á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và Á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh.

Nguyễn Ngọc Trà My sở hữu chiều cao 1,77 m. Năm 18 tuổi, cô sang Australia theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood, Mỹ. Trước khi tham gia Miss Charm Vietnam 2026, Trà My từng tranh tài tại The TVFace 2025. Cô cũng đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

mc song ngu cao 1m77 dang quang miss charm vietnam 2026 hinh anh 2
Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.

Bên cạnh các danh hiệu chính, ban tổ chức trao một số giải phụ. Nguyễn Ngọc Trà My nhận giải Best Profile Picture; Nguyễn Thị Minh Ngọc giành Miss Fashion; Nguyễn Khánh Linh nhận danh hiệu Miss Content Creator; Nguyễn Thị Diệu Linh giành Miss Ao Dai; Nguyễn Thị Kiều Linh được trao giải trang phục dạ hội đẹp nhất; Hồ Yến Loan nhận giải Người đẹp tài năng; Hà Lê Quỳnh Nga được trao giải trình diễn catwalk đẹp nhất.

mc song ngu cao 1m77 dang quang miss charm vietnam 2026 hinh anh 3
Nguyễn Ngọc Trà My sở hữu chiều cao 1,77 m.

Một nội dung khác của cuộc thi là phần Trang phục Văn hóa Dân tộc. Thiết kế chiến thắng sẽ được lựa chọn làm trang phục chính thức cho đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026. Ban tổ chức đồng thời trao giải Best National Costume Designer cho nhà thiết kế có tác phẩm nổi bật.

Đêm chung kết còn có các tiết mục âm nhạc với sự tham gia của Ngân Hà, Thoại Nghi và Phương Vy. Top 22 mở màn bằng phần đồng diễn “Nhà tôi có treo một lá cờ”.

Hội đồng giám khảo Miss Charm Vietnam 2026 gồm bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Miss Charm Organization; Miss Charm 2024 Rashmita Rashindran; Miss Charm 2025 Anna Blanco và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Sau khi đăng quang, Nguyễn Ngọc Trà My thực hiện phần First Walk trên sân khấu. Cô sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hành trình tại Miss Charm 2026.

2aobor5qyz5xkdxczjqyldwqwlqktlupyidpoqu8.jpg

Đương kim Miss Charm Anna Blanco trao sash cho 23 người đẹp Việt

VOV.VN - Đương kim Miss Charm Anna Blanco cùng đại diện ban tổ chức trao sash cho 23 thí sinh Miss Charm Vietnam 2026. Dàn ứng viên năm nay có MC song ngữ từng du học Mỹ, TikToker hơn 1,2 triệu người theo dõi, người đẹp lai Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều thí sinh từng thi sắc đẹp.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lộ diện 24 người đẹp vào chung kết Miss Charm Vietnam 2026
Lộ diện 24 người đẹp vào chung kết Miss Charm Vietnam 2026

VOV.VN - Sau vòng casting, phỏng vấn và chuỗi workshop chuyên môn, Ban tổ chức Miss Charm Vietnam 2026 công bố 24 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc. Trong danh sách có nhiều gương mặt từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp, MC song ngữ, TikToker và người đẹp thành thạo nhiều ngoại ngữ.

Lộ diện 24 người đẹp vào chung kết Miss Charm Vietnam 2026

Lộ diện 24 người đẹp vào chung kết Miss Charm Vietnam 2026

VOV.VN - Sau vòng casting, phỏng vấn và chuỗi workshop chuyên môn, Ban tổ chức Miss Charm Vietnam 2026 công bố 24 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc. Trong danh sách có nhiều gương mặt từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp, MC song ngữ, TikToker và người đẹp thành thạo nhiều ngoại ngữ.

Miss Charm Vietnam 2026 khởi động, tìm người đẹp mang bản sắc Việt ra quốc tế
Miss Charm Vietnam 2026 khởi động, tìm người đẹp mang bản sắc Việt ra quốc tế

VOV.VN - Miss Charm Vietnam 2026 vừa chính thức khởi động tại TP.HCM với chủ đề “Beauty Born from Culture” - “Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa”, hướng tới việc tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm quốc tế.

Miss Charm Vietnam 2026 khởi động, tìm người đẹp mang bản sắc Việt ra quốc tế

Miss Charm Vietnam 2026 khởi động, tìm người đẹp mang bản sắc Việt ra quốc tế

VOV.VN - Miss Charm Vietnam 2026 vừa chính thức khởi động tại TP.HCM với chủ đề “Beauty Born from Culture” - “Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa”, hướng tới việc tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm quốc tế.

Á hậu Mai Ngô livestream bán hàng khi đang thi Miss Charm, Ban tổ chức lên tiếng
Á hậu Mai Ngô livestream bán hàng khi đang thi Miss Charm, Ban tổ chức lên tiếng

VOV.VN - Á hậu Mai Ngô gây chú ý khi livestream bán hàng trong thời gian tham dự Miss Charm 2025. Ban tổ chức xác nhận cô được phép vắng mặt một số hoạt động nhỏ, không ảnh hưởng lịch trình và kết quả thi, đồng thời tự tin chinh phục vương miện nhờ kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Á hậu Mai Ngô livestream bán hàng khi đang thi Miss Charm, Ban tổ chức lên tiếng

Á hậu Mai Ngô livestream bán hàng khi đang thi Miss Charm, Ban tổ chức lên tiếng

VOV.VN - Á hậu Mai Ngô gây chú ý khi livestream bán hàng trong thời gian tham dự Miss Charm 2025. Ban tổ chức xác nhận cô được phép vắng mặt một số hoạt động nhỏ, không ảnh hưởng lịch trình và kết quả thi, đồng thời tự tin chinh phục vương miện nhờ kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Top 3 Miss Charm 2024 khám phá vẻ đẹp Vịnh Di sản Hạ Long
Top 3 Miss Charm 2024 khám phá vẻ đẹp Vịnh Di sản Hạ Long

VOV.VN - Hoa hậu Rashmita Rasindran cùng hai Á hậu Alana Deutsher-Moore và Nguyễn Thị Quỳnh Nga đã có cơ hội tận hưởng một ngày tuyệt vời trên du thuyền tại Vịnh Hạ Long.

Top 3 Miss Charm 2024 khám phá vẻ đẹp Vịnh Di sản Hạ Long

Top 3 Miss Charm 2024 khám phá vẻ đẹp Vịnh Di sản Hạ Long

VOV.VN - Hoa hậu Rashmita Rasindran cùng hai Á hậu Alana Deutsher-Moore và Nguyễn Thị Quỳnh Nga đã có cơ hội tận hưởng một ngày tuyệt vời trên du thuyền tại Vịnh Hạ Long.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt