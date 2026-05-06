Met Gala 2026: Khi thảm đỏ thành “diễn đàn quyền lực” của thời trang và nghệ thuật

Thứ Tư, 06:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Met Gala 2026 không chỉ là “đêm hội thời trang” thường niên tại Metropolitan Museum of Art. Với chủ đề “Costume Art” và dress code “Fashion Is Art”, sự kiện năm nay mở ra một bước chuyển quan trọng: Thời trang không còn đơn thuần để ngắm nhìn, mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt và tư duy nghệ thuật đương đại.

“Costume Art” là cách nhìn thời trang như một dạng nghệ thuật trưng bày. Thay vì chỉ là quần áo để mặc, các thiết kế được đặt trong bảo tàng, đứng cạnh tranh vẽ hay tượng điêu khắc, để kể câu chuyện về con người, văn hóa và lịch sử.

Trong khi đó, “Fashion Is Art” là thông điệp, dress code này không yêu cầu mặc theo một phong cách cụ thể, mà khuyến khích mỗi người xem trang phục của mình như một tác phẩm nghệ thuật sống. Nghĩa là không chỉ mặc cho đẹp mắt, mà còn thể hiện cá tính, quan điểm và cách kể câu chuyện riêng thông qua thời trang.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Khi thời trang giành lại “quyền định nghĩa”

Không phải ngẫu nhiên Met Gala 2026 được xem là một trong những kỳ giàu tính bước ngoặt. Nếu trước đây, thời trang thường đứng ở ranh giới giữa nghệ thuật và thương mại, thì năm nay, ranh giới đó gần như bị xóa bỏ.

Từ dấu ấn của Diana Vreeland – người đưa “chủ đề” vào Met Gala từ năm 1973, sự kiện đã liên tục tiến hóa. Nhưng với “Costume Art”, câu hỏi không còn là “mặc gì cho đúng chủ đề”, mà là: thời trang có thể tự định nghĩa mình như một hình thái nghệ thuật độc lập hay không?

Câu trả lời nằm ở quyết định mang tính thể chế: Khai trương không gian Condé Nast Galleries ngay trung tâm bảo tàng. Khi Metropolitan Museum of Art dành “vị trí lõi” cho thời trang, điều đó đồng nghĩa với việc hệ thống nghệ thuật chính thống đã chính thức thừa nhận vai trò trung tâm của nó. Met Gala, vì thế, không chỉ là sự kiện mà là “mặt tiền truyền thông” của một dịch chuyển mang tính cấu trúc.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Thảm đỏ không còn để “nhìn”, mà để “đọc”

Dress code “Fashion Is Art” mở ra một không gian sáng tạo gần như không giới hạn, nhưng đồng thời cũng nâng chuẩn biểu đạt. Không còn đủ để gây ấn tượng thị giác, mỗi bộ trang phục giờ đây phải mang ngữ pháp thẩm mỹ – có thể được đọc như một văn bản về cơ thể, giới, quyền lực và lịch sử.

Ảnh: Reuters

Sự trở lại của Beyoncé sau gần một thập kỷ không chỉ là khoảnh khắc ngôi sao, mà là một hành vi kiểm soát hình ảnh ở cấp độ cao. Trong khi đó, Nicole Kidman hay Venus Williams đại diện cho những “cơ thể biểu tượng” đã được định hình bởi điện ảnh và thể thao, nay tiếp tục được tái diễn giải qua thời trang.

Các nhà mốt như Thom Browne, Gucci hay Saint Laurent cũng không còn dừng ở thiết kế trang phục. Họ đang “dàn dựng” những cấu trúc thị giác – nơi cơ thể bị kéo giãn, tái cấu trúc, thậm chí thách thức các chuẩn mực hình thể quen thuộc. Thảm đỏ, vì thế, trở thành một không gian cần được giải mã thay vì chỉ tiêu thụ nhanh chóng.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

“Cơ thể mặc” và quyền lực biểu đạt

Điểm cốt lõi của “Costume Art” nằm ở việc đặt cơ thể vào trung tâm. Trang phục không tồn tại độc lập, nó chỉ có nghĩa khi gắn với một cơ thể cụ thể mang theo giới tính, văn hóa, địa vị.

Chính ở đây, Met Gala 2026 chạm tới chiều sâu học thuật, cơ thể không còn là “giá treo quần áo”, mà là một nền tảng truyền thông.Việc các thiết kế không chỉ tôn vinh mà còn tái định nghĩa cơ thể cho thấy thời trang đang tiến gần hơn đến các thực hành nghệ thuật đương đại – nơi hình thể con người trở thành chất liệu để đặt câu hỏi, thay vì chỉ để chiêm ngưỡng.

Ảnh: Reuters

Sự hiện diện dày đặc của các nghệ sĩ Hàn Quốc, đặc biệt là BLACKPINK, đánh dấu một chuyển dịch đáng kể trong cấu trúc quyền lực văn hóa. Nếu trước đây, Met Gala là sân chơi gần như độc quyền của Hollywood và các nhà mốt châu Âu, thì nay, nó phản ánh một thế giới đa cực hơn. K-pop không chỉ mang đến ngôi sao, mà mang theo cả một hệ thống thẩm mỹ: Kỷ luật, kiểm soát hình ảnh và tính “thiết kế tổng thể”. Sự hiện diện này như cách Met Gala phải mở rộng hệ quy chiếu của mình.

Ảnh: Reuters

Khi thời trang trở thành “hệ ngôn ngữ”

Dưới sự điều phối của Anna Wintour, Met Gala 2026 đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện giải trí. Nó vận hành như một hệ thống ký hiệu, mỗi bộ trang phục là một mệnh đề, mỗi lần xuất hiện là một phát ngôn và toàn bộ thảm đỏ là một “diễn đàn thị giác” nơi các vấn đề của thời đại được trình bày.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Điểm mới lớn nhất của năm nay không nằm ở độ hoành tráng, mà ở chiều sâu tư duy: Met Gala buộc công chúng phải thay đổi cách nhìn về thời trang, từ một sản phẩm tiêu dùng sang một công cụ nhận thức. Và khi đó, thảm đỏ không còn là nơi kết thúc của ánh nhìn, mà trở thành điểm khởi đầu của những cách hiểu.

BLACKPINK đọ sắc dàn mỹ nhân quốc tế tại Met Gala 2026

VOV.VN - Lisa, Jennie, Rosé gây chú ý khi xuất hiện tại Met Gala 2026, đọ sắc cùng dàn mỹ nhân quốc tế trong những thiết kế mang đậm tinh thần “Fashion Is Art”. Đặc biệt, Lisa trở thành tâm điểm với bộ đầm đuôi cá trắng do Robert Wun thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ chính cơ thể và các tư thế múa truyền thống Thái Lan.

 

Hải Hà/VOV.VN
Michael Jackson: Biểu tượng thời trang bất tử và di sản vượt thời gian

Dwayne Johnson mặc váy đến sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh

Xanh dương lạnh và vàng Acacia: Hai gam màu định hình thời trang Xuân – Hè 2026

Go Youn Jung và thời trang kể chuyện trong “Can This Love Be Translated?”

