Dwayne Johnson mặc váy đến sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh

Thứ Ba, 11:14, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dwayne Johnson gây chú ý khi sánh đôi với vợ trên thảm đỏ Met Gala 2026 trong bộ vest đuôi tôm phối váy xếp ly do Thom Browne thiết kế riêng. Nam diễn viên cho biết trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Polynesia, nơi những người đàn ông nam tính thường mặc lavalava hoặc váy.

Dwayne Johnson gây chú ý khi xuất hiện tại Met Gala 2026 trong bộ trang phục được thiết kế riêng bởi Thom Browne. Nam diễn viên sánh bước trên thảm đỏ cùng vợ, Lauren Hashian, trong bộ vest đuôi tôm màu đen bằng len mohair, nơ thắt cổ và chân váy xếp ly cùng tông màu.

Khi được hỏi về lựa chọn thời trang táo bạo này, Johnson cho biết thiết kế một phần lấy cảm hứng từ văn hóa Polynesia, nơi đàn ông thường mặc lavalava hoặc váy. Theo nhà thiết kế Thom Browne, bộ trang phục có hơn 350 mét ruy băng lụa được xếp ly thủ công, tạo nên phần “cấu trúc khung xương” đặc biệt cho bộ đồ.

“Tôi cảm thấy tuyệt vời!”, Johnson chia sẻ khi được các phóng viên hỏi về cảm giác khi mặc váy trên thảm đỏ Met Gala.

dwayne johnson mac vay den su kien thoi trang lon nhat hanh tinh hinh anh 1
Dwayne Johnson mặc váy đến Met Gala 2026

Nam diễn viên kể ban đầu ê-kíp của Thom Browne gửi cho anh bản phác thảo và hỏi liệu anh có thoải mái với chiếc váy xếp ly hay không. Johnson đáp: “Nhìn này, trong văn hóa của chúng tôi, văn hóa Polynesia, chúng tôi mặc lavalava, chúng tôi mặc váy. Những người đàn ông nam tính nhất, không phải tôi là một trong số họ, nhưng những người đàn ông nam tính nhất đều mặc lavalava và váy”.

Đây không phải lần đầu Dwayne Johnson nhắc đến quan niệm về nam tính. Trước đó, tại CinemaCon 2026, khi quảng bá phiên bản người đóng của “Moana”, anh cho rằng “nam tính đích thực” với đàn ông ở mọi lứa tuổi là biết trao quyền, ủng hộ và bảo vệ những người phụ nữ trong cuộc đời mình.

“Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta không phải là một nàng công chúa. Cô ấy là một chiến binh”, Johnson nói về nhân vật nữ chính trong “Moana”. Anh cũng nhấn mạnh vai Maui của mình là người hướng dẫn và tiếp thêm sức mạnh cho nhân vật này. “Tất cả đàn ông ở mọi lứa tuổi, chúng ta nên tiếp thêm sức mạnh, hỗ trợ và bảo vệ tất cả phụ nữ. Đó mới là hình ảnh của sự nam tính thực sự”.

Met Gala 2026 có chủ đề “Thời trang là nghệ thuật”. Beyoncé đồng chủ trì sự kiện năm nay cùng Nicole Kidman, Venus Williams và Anna Wintour. Anthony Vaccarello và Zoë Kravitz dẫn dắt ban tổ chức gala, với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật như Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A'ja Wilson và Yseult.

Hà Phương/VOV.VN
