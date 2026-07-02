English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Milly Alcock và cú ngã đầu tiên của Supergirl sau cái bóng Superman

Thứ Năm, 07:00, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau thành công rực rỡ của "Superman", Milly Alcock được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa vũ trụ DC bay cao với "Supergirl". Thế nhưng màn ra mắt dưới kỳ vọng của bộ phim đang đẩy ngôi sao 26 tuổi vào thử thách lớn nhất kể từ khi bước chân tới Hollywood.

Có lẽ không nhiều diễn viên trẻ bước vào một vai diễn với áp lực lớn như Milly Alcock. Chỉ sau vài năm vụt sáng nhờ vai công chúa trẻ Rhaenyra Targaryen trong “House of the Dragon”, nữ diễn viên người Australia được lựa chọn trở thành gương mặt kế tiếp của DC Studios. Đó không chỉ là một vai diễn mới, mà còn là trọng trách đưa biểu tượng Supergirl trở lại màn ảnh rộng trong kỷ nguyên DC vừa được tái khởi động.

Nhưng điện ảnh vốn không phải lúc nào cũng là câu chuyện cổ tích.

Ngay cuối tuần đầu ra mắt, Supergirl chỉ thu về khoảng 38 triệu USD tại Bắc Mỹ và 68 triệu USD trên toàn cầu, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng dành cho một bom tấn có kinh phí sản xuất khoảng 170 triệu USD. Trong khi đó, để có thể hòa vốn, bộ phim được cho là phải cán mốc gần 300 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Con số ấy càng trở nên chênh lệch khi đặt cạnh cái bóng quá lớn của Superman. Chỉ một năm trước, bộ phim mở màn cho vũ trụ DC mới đã thu hơn 618 triệu USD và được xem là tín hiệu hồi sinh của dòng phim siêu anh hùng. Bởi vậy, người đầu tiên cảm nhận sức nặng của thất bại không ai khác ngoài Milly Alcock.

milly alcock va cu nga dau tien cua supergirl sau cai bong superman hinh anh 1
milly alcock va cu nga dau tien cua supergirl sau cai bong superman hinh anh 2
Vai diễn Supergirl đánh dấu lần đầu Milly Alcock đảm nhận vai chính trong một bom tấn siêu anh hùng Hollywood.

Cô gái từng rửa bát trước khi trở thành Supergirl

Điều khiến Milly Alcock được yêu mến chưa bao giờ chỉ là nhan sắc. Ít ai biết trước khi nổi tiếng, cô từng vừa đóng phim truyền hình vừa làm công việc rửa bát tại một nhà hàng ở Sydney để kiếm thêm thu nhập. Cô từng sống trong căn gác mái chật hẹp của gia đình và không nghĩ một ngày mình sẽ khoác lên bộ trang phục mang biểu tượng chữ "S" nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Ngay cả khi bước vào buổi thử vai Supergirl, Alcock cũng không hề tự tin. "Tôi sợ lắm", nữ diễn viên thừa nhận khi nhớ lại buổi thử vai tại Atlanta. Điều khiến cô lo lắng không phải những câu thoại mà là cảm giác mình đang đứng trước cơ hội có thể thay đổi cả sự nghiệp.

James Gunn và Peter Safran sau đó đều khẳng định ê-kíp gần như lập tức biết họ đã tìm đúng người. Họ không cần một Supergirl hoàn hảo, họ cần một Kara Zor-El nhiều tổn thương, nổi loạn, mang trong mình những vết thương tinh thần đủ để khác biệt hoàn toàn với Superman.

milly alcock va cu nga dau tien cua supergirl sau cai bong superman hinh anh 3
Dù Supergirl chưa đạt kỳ vọng phòng vé, diễn xuất của Milly Alcock vẫn nhận nhiều lời khen từ giới phê bình.

Bộ phim gây thất vọng, nhưng Milly Alcock thì không

Điều thú vị là giữa rất nhiều tranh cãi về “Supergirl”, cái tên Milly Alcock lại hiếm khi bị xem là nguyên nhân. Không ít nhà phê bình cho rằng cô mang đến một hình ảnh Supergirl mới mẻ hơn các phiên bản trước: Gai góc, bất cần, đôi khi hài hước nhưng luôn che giấu nỗi cô độc phía sau vẻ mạnh mẽ.

Vấn đề nằm ở chính bộ phim. Kịch bản bị đánh giá thiếu điểm nhấn, nhịp phim rời rạc và chưa khai thác hết chiều sâu của nhân vật. “Supergirl” hiện chỉ đạt khoảng 56% trên Rotten Tomatoes, trong khi phản ứng từ khán giả cũng khá chia rẽ.

Đó là điều đáng tiếc, bởi Kara mà Milly Alcock xây dựng vốn có nhiều tiềm năng để trở thành một trong những nữ siêu anh hùng khác biệt nhất của DC.

milly alcock va cu nga dau tien cua supergirl sau cai bong superman hinh anh 4
Hình tượng Supergirl gai góc, nổi loạn do Milly Alcock thể hiện mang đến màu sắc khác biệt so với các phiên bản trước.

Gánh nặng mang tên "người kế nhiệm Superman"

Thất bại của “Supergirl” phản ánh nhiều hơn câu chuyện của cả thị trường. Sau hơn một thập kỷ bùng nổ, phim siêu anh hùng không còn là "cỗ máy in tiền". Khán giả ngày càng khắt khe hơn với những kịch bản lặp lại và những cuộc chiến CGI thiếu cảm xúc.

Trong bối cảnh đó, việc mở rộng vũ trụ DC bằng một nhân vật có độ nhận diện thấp hơn Superman là lựa chọn đầy mạo hiểm. Chính Milly Alcock cũng hiểu điều ấy.

Trong cuộc trò chuyện với Variety trước ngày phim công chiếu, cô nói mình không ngờ một bộ phim siêu anh hùng lại khiến bản thân thay đổi nhiều đến vậy. Kara giúp cô đối diện với những nỗi sợ của chính mình và nhận ra rằng đôi khi, để cứu người khác, trước tiên phải học cách chữa lành chính mình. Đó cũng là điều khiến nhiều khán giả vẫn dành thiện cảm cho nữ diễn viên, bất chấp kết quả phòng vé.

milly alcock va cu nga dau tien cua supergirl sau cai bong superman hinh anh 5
Ở tuổi 26, Milly Alcock vẫn được kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt quan trọng của vũ trụ DC trong những năm tới.

Một thất bại chưa phải dấu chấm hết

Điều đáng mừng là DC Studios vẫn chưa từ bỏ niềm tin. Đồng CEO Peter Safran khẳng định kết quả của “Supergirl” sẽ không làm thay đổi chiến lược dài hạn của hãng. Milly Alcock đã được xác nhận tiếp tục xuất hiện trong phần phim “Superman: Man of Tomorrow”, nơi nhân vật Kara sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong tương lai của vũ trụ DC.

Ở tuổi 26, Milly Alcock vẫn còn cả một chặng đường rất dài phía trước. Điện ảnh Hollywood từng chứng kiến không ít ngôi sao có màn khởi đầu không như mong đợi rồi sau đó vụt sáng với những vai diễn lớn hơn.

Có thể “Supergirl” chưa trở thành cú hích mà DC mong muốn. Nhưng với Milly Alcock, đây nhiều khả năng chỉ là chương đầu tiên trong hành trình của một diễn viên trẻ đang học cách trưởng thành giữa những kỳ vọng khổng lồ của Hollywood.

taylor_swift_toy_story_5_4.jpg

Taylor Swift khép lại "Toy Story 5" bằng ca khúc khiến khán giả không nỡ rời rạp

VOV.VN - Không chỉ mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc, “Toy Story 5” còn để lại dư âm đẹp bằng ca khúc cuối phim “I Knew It, I Knew You” do Taylor Swift thể hiện. Màn trở lại với màu sắc đồng quê quen thuộc của nữ ca sĩ được xem là mảnh ghép hoàn hảo, khiến nhiều khán giả nán lại đến những dòng credit cuối cùng.

 

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

So Ji Sub hóa thân đầy cảm xúc thành người cha cựu điệp viên trong phim mới
So Ji Sub hóa thân đầy cảm xúc thành người cha cựu điệp viên trong phim mới

VOV.VN - So Ji Sub trở lại đầy ấn tượng với hình tượng một người cha mang quá khứ cựu điệp viên. Diễn xuất giàu cảm xúc cùng câu chuyện tình phụ tử đã giúp “Agent Kim Reactivated” (Đặc vụ Kim tái khởi động) có màn mở đầu đầy sức hút.

So Ji Sub hóa thân đầy cảm xúc thành người cha cựu điệp viên trong phim mới

So Ji Sub hóa thân đầy cảm xúc thành người cha cựu điệp viên trong phim mới

VOV.VN - So Ji Sub trở lại đầy ấn tượng với hình tượng một người cha mang quá khứ cựu điệp viên. Diễn xuất giàu cảm xúc cùng câu chuyện tình phụ tử đã giúp “Agent Kim Reactivated” (Đặc vụ Kim tái khởi động) có màn mở đầu đầy sức hút.

30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story
30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story

VOV.VN - Sau hơn 3 thập kỷ, Tom Hanks vẫn là giọng nói của Woody - chàng cao bồi đã lớn lên cùng nhiều thế hệ khán giả. Thành công của “Toy Story 5” không chỉ khẳng định sức sống của thương hiệu hoạt hình nổi tiếng nhất Pixar mà còn cho thấy mối gắn bó hiếm có giữa một diễn viên và nhân vật đã trở thành biểu tượng văn

30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story

30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story

VOV.VN - Sau hơn 3 thập kỷ, Tom Hanks vẫn là giọng nói của Woody - chàng cao bồi đã lớn lên cùng nhiều thế hệ khán giả. Thành công của “Toy Story 5” không chỉ khẳng định sức sống của thương hiệu hoạt hình nổi tiếng nhất Pixar mà còn cho thấy mối gắn bó hiếm có giữa một diễn viên và nhân vật đã trở thành biểu tượng văn

Zendaya ở tuổi 29: Phần thưởng của sự kiên nhẫn
Zendaya ở tuổi 29: Phần thưởng của sự kiên nhẫn

VOV.VN - Từ cô gái tuổi teen của Disney đến một trong những ngôi sao được săn đón nhất Hollywood, Zendaya đã trải qua hành trình dài của sự trưởng thành và nỗ lực. Ở tuổi 29, với "Spider-Man", "Dune", "Euphoria" và nhiều dự án lớn phía trước, cô đang tận hưởng những thành quả xứng đáng của sự kiên nhẫn.

Zendaya ở tuổi 29: Phần thưởng của sự kiên nhẫn

Zendaya ở tuổi 29: Phần thưởng của sự kiên nhẫn

VOV.VN - Từ cô gái tuổi teen của Disney đến một trong những ngôi sao được săn đón nhất Hollywood, Zendaya đã trải qua hành trình dài của sự trưởng thành và nỗ lực. Ở tuổi 29, với "Spider-Man", "Dune", "Euphoria" và nhiều dự án lớn phía trước, cô đang tận hưởng những thành quả xứng đáng của sự kiên nhẫn.

Những cuộc chiến sinh tồn làm nên huyền thoại màn ảnh Brad Pitt
Những cuộc chiến sinh tồn làm nên huyền thoại màn ảnh Brad Pitt

VOV.VN - Giữa Hollywood của các thương hiệu tỷ USD và siêu anh hùng, Brad Pitt vẫn giữ sức hút bằng những câu chuyện rất con người: Sống sót, vượt qua mất mát và đi tiếp. Từ đó, anh tạo nên một hành trình điện ảnh riêng, nơi những cuộc chiến sinh tồn trở thành dấu ấn không thể thay thế.

Những cuộc chiến sinh tồn làm nên huyền thoại màn ảnh Brad Pitt

Những cuộc chiến sinh tồn làm nên huyền thoại màn ảnh Brad Pitt

VOV.VN - Giữa Hollywood của các thương hiệu tỷ USD và siêu anh hùng, Brad Pitt vẫn giữ sức hút bằng những câu chuyện rất con người: Sống sót, vượt qua mất mát và đi tiếp. Từ đó, anh tạo nên một hành trình điện ảnh riêng, nơi những cuộc chiến sinh tồn trở thành dấu ấn không thể thay thế.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt