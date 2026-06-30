30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story

Khi “Toy Story 5” ra rạp và nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu với gần 600 triệu USD chỉ sau tuần công chiếu đầu tiên, khán giả một lần nữa được gặp lại Woody, Buzz Lightyear và những người bạn cũ.

Nhưng có một điều gần như không thay đổi kể từ năm 1995, đó là giọng nói của Woody.

Suốt hơn 30 năm, Tom Hanks vẫn là người đứng sau chàng cao bồi bằng bông và nhựa – nhân vật đã trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của điện ảnh hoạt hình. Ở Hollywood, không thiếu những vai diễn làm nên tên tuổi diễn viên nhưng rất hiếm có mối đồng hành nào bền bỉ như Tom Hanks và Woody.

Ba thập kỷ, năm phần phim và hàng triệu khán giả trưởng thành cùng một nhân vật. Đó không chỉ là một vai diễn mà còn một phần ký ức của nhiều thế hệ.

Giọng nói của Tom Hanks góp phần tạo nên linh hồn cho chàng cao bồi Woody suốt hơn 30 năm qua.

Giọng nói đã trở thành linh hồn của Woody

Tom Hanks chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh với chiếc mũ cao bồi hay chiếc áo kẻ caro của Woody. Thế nhưng, chỉ cần nhân vật cất tiếng nói, khán giả ở khắp nơi trên thế giới đều nhận ra ông.

Giọng nói ấm áp, điềm tĩnh nhưng đầy chân thành của Tom Hanks đã trở thành một phần không thể tách rời của Woody. Đó là chất giọng mang đến sự tin cậy, lòng trung thành và sự bao dung – những phẩm chất làm nên sức hút của chàng cao bồi suốt hơn ba thập kỷ.

Không ít nhân vật hoạt hình nổi tiếng từng thay đổi diễn viên lồng tiếng qua nhiều năm, riêng Woody thì không. Tom Hanks vẫn ở đó, đồng hành với nhân vật từ ngày đầu tiên Pixar đặt cược vào một bộ phim hoạt hình được làm hoàn toàn bằng đồ họa máy tính cho đến khi “Toy Story” trở thành thương hiệu hoạt hình thành công bậc nhất lịch sử.

Hơn ba thập kỷ sau, Tom Hanks và Woody vẫn là biểu tượng của tình bạn, tuổi thơ và ký ức trên màn ảnh. (Ảnh: Reuters)

Một vai diễn cùng lớn lên với thời gian

Năm 1995, khi “Toy Story” ra mắt, Tom Hanks đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau hai giải Oscar liên tiếp cho “Philadelphia” và “Forrest Gump”. Ít ai ngờ rằng quyết định nhận lời lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình lại trở thành một trong những vai diễn bền bỉ nhất sự nghiệp của ông.

Ba mươi năm trôi qua, nhiều nhân vật điện ảnh đã đến rồi đi nhưng Woody vẫn ở lại. Điều đặc biệt là nhân vật ấy cũng trưởng thành cùng chính Tom Hanks và khán giả.

Nếu ở phần phim đầu tiên, Woody là người luôn lo lắng bị Buzz thay thế, thì qua từng phần phim, nhân vật dần trở thành biểu tượng của sự trưởng thành, của lòng trung thành và khả năng chấp nhận những đổi thay.

Cũng giống như những khán giả từng lớn lên cùng “Toy Story”, Tom Hanks đã bước qua nhiều giai đoạn của cuộc đời nhưng vẫn trở về với Woody sau mỗi lần Pixar kể một câu chuyện mới.

Thành công của Toy Story gắn liền với màn thể hiện đầy cảm xúc của Tom Hanks trong vai Woody.

Woody luôn là người dẫn dắt các món đồ chơi vượt qua thử thách bằng sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm.

Toy Story 5 và câu chuyện của thời đại số

Trong phần phim mới, Woody, Buzz và những người bạn phải đối mặt với thử thách chưa từng có. Cô bé Bonnie dần bị cuốn vào chiếc máy tính bảng thông minh Lilypad, khiến những món đồ chơi truyền thống đứng trước nguy cơ bị bỏ quên.

Đó là câu chuyện rất khác so với những phần phim trước. Nếu ngày xưa, nỗi lo lớn nhất của Woody là trẻ em trưởng thành và không còn cần đồ chơi nữa, thì ngày nay, những món đồ chơi phải cạnh tranh với màn hình điện tử ngay khi tuổi thơ còn chưa kết thúc.

Đó cũng là lý do “Toy Story 5” nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Bộ phim không chỉ khai thác sự hoài niệm mà còn phản ánh một vấn đề rất đương đại: Làm thế nào để gìn giữ trí tưởng tượng và những kết nối cảm xúc trong thế giới công nghệ.

Giữa câu chuyện ấy, Woody vẫn là người nhắc Bonnie rằng những người bạn bằng bông và nhựa có thể không phát sáng như màn hình, nhưng lại lưu giữ những ký ức mà công nghệ khó có thể thay thế.

Sự trở lại của Toy Story 5 tiếp tục đưa Tom Hanks và Woody đến với nhiều thế hệ khán giả mới.

Mỗi cuộc phiêu lưu của Woody và những người bạn đều gửi gắm thông điệp về tình bạn và lòng trung thành.

"Nếu chỉ làm vì cái tên Toy Story thì không có ý nghĩa"

Thành công vang dội của “Toy Story 5” cũng khiến nhiều người bắt đầu nghĩ đến khả năng Pixar sẽ tiếp tục với “Toy Story 6”. Nhưng với Tom Hanks, việc làm thêm một phần phim chưa bao giờ nên xuất phát từ thành công thương mại.

Ông cho rằng nếu “Toy Story” tiếp tục, bộ phim phải có một câu chuyện thực sự xứng đáng để kể. "Nếu bạn định làm thêm một phần Toy Story nữa thì nó phải thật đáng giá. Nó phải thật tuyệt vời. Phải có một chủ đề mới, chứ không thể chỉ kéo dài câu chuyện vì mọi người thích cái tên ấy", Tom Hanks chia sẻ.

Quan điểm ấy cũng chính là điều giúp “Toy Story” khác biệt suốt hơn 30 năm qua. Mỗi phần phim đều mang đến một câu chuyện mới về tuổi thơ, tình bạn và sự trưởng thành, thay vì chỉ khai thác cảm xúc hoài niệm.

Toy Story là một trong số ít thương hiệu hoạt hình vẫn giữ nguyên dàn diễn viên lồng tiếng sau hơn 30 năm.

Từ một bộ phim hoạt hình, Toy Story đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Một người bạn chưa bao giờ rời đi

Có lẽ điều đặc biệt nhất ở Tom Hanks và Woody không nằm ở con số hơn 30 năm gắn bó mà ở chỗ, cả hai đã cùng lớn lên với nhiều thế hệ khán giả. Những đứa trẻ từng xem “Toy Story” năm 1995 giờ đây đã trở thành cha mẹ. Họ đưa con mình đến rạp xem “Toy Story 5” và một lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Woody.

Đó là khoảnh khắc mà điện ảnh vượt qua vai trò giải trí để trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Có những vai diễn giúp một diễn viên nổi tiếng cũng có những diễn viên khiến một nhân vật trở thành bất tử. Với Tom Hanks và Woody, cả hai điều ấy đã cùng xảy ra.

Sau hơn ba thập kỷ, chàng cao bồi vẫn tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ của hàng triệu người. Và phía sau giọng nói quen thuộc ấy, Tom Hanks vẫn âm thầm gìn giữ một trong những biểu tượng đẹp nhất của điện ảnh hoạt hình thế giới.