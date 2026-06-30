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So Ji Sub hóa thân đầy cảm xúc thành người cha cựu điệp viên trong phim mới

Thứ Ba, 09:53, 30/06/2026
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VOV.VN - So Ji Sub trở lại đầy ấn tượng với hình tượng một người cha mang quá khứ cựu điệp viên. Diễn xuất giàu cảm xúc cùng câu chuyện tình phụ tử đã giúp “Agent Kim Reactivated” (Đặc vụ Kim tái khởi động) có màn mở đầu đầy sức hút.

Sau gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, So Ji Sub không còn cần chứng minh mình là một ngôi sao. Nhưng mỗi lần trở lại màn ảnh, nam diễn viên vẫn khiến khán giả chờ đợi bởi anh luôn xuất hiện bằng những vai diễn có chiều sâu, ít phô trương nhưng đủ sức ở lại rất lâu trong lòng người xem. Lần này cũng vậy.

Sau 13 năm mới tái ngộ đài SBS kể từ thành công của “Master's Sun”, So Ji Sub đã có màn trở lại đầy thuyết phục với Agent Kim Reactivated (Đặc vụ Kim tái khởi động). Ngay tập đầu tiên phát sóng, bộ phim đạt rating trung bình 9,5% trên toàn quốc, trở thành một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của phim truyền hình Hàn Quốc trong năm 2026. Không chỉ mang về thành tích khả quan, tác phẩm còn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ sự kết hợp giữa hành động, cảm xúc gia đình và diễn xuất giàu nội lực của So Ji Sub.

so ji sub hoa than day cam xuc thanh nguoi cha cuu diep vien trong phim moi hinh anh 1

Ở tuổi 49, So Ji Sub dường như không còn chạy theo hình tượng "nam thần hành động" như trước. Điều khiến khán giả bị cuốn hút lần này lại là hình ảnh một người cha lặng lẽ, luôn giấu đi quá khứ đầy máu lửa để đổi lấy cuộc sống bình yên cho con gái.

Trong “Agent Kim Reactivated”, anh vào vai Kim Do Hyun, một nhân viên ngân hàng bình thường nhưng thực chất là cựu đặc vụ từng thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Sau khi vợ qua đời, Kim Do Hyun quyết định chôn vùi quá khứ để trở thành người cha toàn thời gian của cô con gái Min Ji. Thế nhưng, khi Min Ji bất ngờ bị bắt cóc, anh buộc phải đánh thức con người mà mình đã cố quên suốt nhiều năm.

Từ đó, bộ phim mở ra hành trình giải cứu nghẹt thở, nơi một người cha phải đối đầu với những thế lực nguy hiểm bằng tất cả kỹ năng của một huyền thoại tình báo. Đồng hành cùng anh là hai người đồng đội cũ, mỗi người mang một phong cách chiến đấu riêng, tạo nên những màn hành động dồn dập nhưng vẫn giữ được trọng tâm là tình phụ tử.

so ji sub hoa than day cam xuc thanh nguoi cha cuu diep vien trong phim moi hinh anh 2
so ji sub hoa than day cam xuc thanh nguoi cha cuu diep vien trong phim moi hinh anh 3

Điểm đáng chú ý của “Agent Kim Reactivated” là bộ phim không chỉ khai thác các pha hành động hay yếu tố báo thù. Ngay từ tập đầu, khán giả đã chứng kiến Kim Do Hyun chấp nhận bị đánh, nhẫn nhịn trước những kẻ côn đồ và thậm chí quỳ gối chỉ để bảo vệ cuộc sống bình thường của con gái. Những khoảnh khắc ấy tạo nên sự đối lập đầy cảm xúc giữa một đặc vụ bất khả chiến bại và một người cha sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.

Diễn xuất tiết chế vốn là thế mạnh của So Ji Sub tiếp tục phát huy hiệu quả. Không cần nhiều lời thoại, nam diễn viên truyền tải sự mệt mỏi, cô đơn và tình yêu thương qua ánh mắt, biểu cảm và những khoảng lặng. Chính điều đó khiến câu chuyện không chỉ là cuộc truy đuổi giữa thiện và ác mà còn là hành trình của một người cha tìm mọi cách giữ lấy điều quý giá cuối cùng trong cuộc đời mình.

so ji sub hoa than day cam xuc thanh nguoi cha cuu diep vien trong phim moi hinh anh 4
so ji sub hoa than day cam xuc thanh nguoi cha cuu diep vien trong phim moi hinh anh 5

Sau những tranh luận trái chiều quanh “Mercy for None”, sự thành công của “Agent Kim Reactivated” mang đến tín hiệu tích cực cho So Ji Sub. Bộ phim giúp anh có màn tái xuất đáng nhớ trên sóng SBS, đồng thời nhắc khán giả vì sao suốt gần 30 năm qua, cái tên So Ji Sub vẫn luôn được xem là biểu tượng của dòng phim truyền hình Hàn Quốc.

Nếu giữ được chất lượng của tập mở màn, “Agent Kim Reactivated” nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của truyền hình Hàn Quốc mùa hè năm nay, còn So Ji Sub sẽ tiếp tục viết thêm một chương đẹp trong sự nghiệp vốn đã rất bền bỉ của mình.

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30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story

VOV.VN - Sau hơn 3 thập kỷ, Tom Hanks vẫn là giọng nói của Woody - chàng cao bồi đã lớn lên cùng nhiều thế hệ khán giả. Thành công của “Toy Story 5” không chỉ khẳng định sức sống của thương hiệu hoạt hình nổi tiếng nhất Pixar mà còn cho thấy mối gắn bó hiếm có giữa một diễn viên và nhân vật đã trở thành biểu tượng văn

Hải Hà/VOV.VN
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