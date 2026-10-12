Mỹ Linh khen thí sinh Sao Mai Đoàn Linh “được trời cho cả thanh lẫn sắc”

Tại liveshow 2 Chung kết Sao Mai 2026, Đoàn Linh lựa chọn “Chiều phủ Tây Hồ” - một tác phẩm được giám khảo khách mời NSND Phạm Ngọc Khôi nhận xét là “rất khó”. Tuy nhiên, phần trình diễn của nữ thí sinh đến từ Bắc Ninh vẫn được các giám khảo đánh giá là đầy đủ, trọn vẹn.

Đoàn Linh thể hiện “Chiều phủ Tây Hồ” tại liveshow 2 Sao Mai 2026.

Mở đầu phần nhận xét, Mỹ Linh nói: “Trời cho tương đối hào phóng cho em. Cho thanh lại còn cho sắc”. Theo nữ ca sĩ, “Chiều phủ Tây Hồ” là tác phẩm đã quá quen thuộc với công chúng, vì vậy việc tạo ra một cách xử lý mới mà vẫn giữ được tinh thần của bài hát là không dễ.

“Để làm cho khác đi có khi còn…bị ăn mắng, thế nên là rất là khó. Nhưng em đã làm được rất ổn và diễn rất nhẹ nhàng với ca khúc vừa rồi”, Mỹ Linh nhận xét.

Cuối phần đánh giá, Mỹ Linh tiếp tục dành lời động viên cho Đoàn Linh khi nói: “Với thanh sắc này thì chị Lệ Quyên đã có hậu duệ rồi, tương lai em sẽ là một nghệ sĩ có thể có những đêm nhạc tốt của riêng mình. Và chị cũng nhìn thấy những điều đó ở em”.

Mỹ Linh đánh giá Đoàn Linh có cả lợi thế về giọng hát và ngoại hình.

Chia sẻ sau khi giành quyền đi tiếp, Đoàn Linh cho biết cô đến với Sao Mai bằng mong muốn được thử sức và thể hiện cảm xúc của mình qua từng ca khúc.

“Tôi đến với cuộc thi bằng tình yêu âm nhạc và mong muốn được thử sức mình, được đứng trên sân khấu để thể hiện những cảm xúc mà mình gửi gắm qua từng ca khúc. Tôi luôn nghĩ rằng điều quan trọng nhất là mình phải hát bằng cảm xúc chân thật nhất và truyền tải được tinh thần của bài hát đến với khán giả”, Đoàn Linh nói.

Tại liveshow 1 Sao Mai 2026, cô thể hiện mashup “Sen hồng hư không - Tứ Phủ” của Trần Tiến và Hồ Hoài Anh

Cô cho biết không đặt kỳ vọng quá lớn mà mong phần thi được ban giám khảo ghi nhận. “Vì vậy, khi nhận được những lời nhận xét và động viên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn. Với tôi, đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và cháy hết mình với đam mê âm nhạc”, cô chia sẻ.

Liveshow 2 cũng mang đến cho Đoàn Linh một trải nghiệm đặc biệt khi các thí sinh có hành trình trên chuyến tàu di sản về Bắc Ninh - quê hương của cô. Trên sân khấu, theo đề nghị của MC Danh Tùng, Đoàn Linh thể hiện một đoạn Quan họ “Khách đến chơi nhà”.

Sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, Đoàn Linh sớm tiếp xúc với những làn điệu Quan họ và sau đó theo học thanh nhạc chuyên nghiệp. Cô tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và hiện theo học thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại trường này.

Đoàn Linh và TS. Đỗ Hương Giang, người đã đồng hành và hướng dẫn cô trong nhiều năm.

Trước Sao Mai 2026, Đoàn Linh từng giành giải Nhì Giọng hát hay Tây Hồ năm 2022, giải Nhất Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội năm 2023 và Quán quân Đỉnh cao Âm nhạc 2024. Tại liveshow 1 Sao Mai 2026, cô thể hiện mashup “Sen hồng hư không - Tứ Phủ” của Trần Tiến và Hồ Hoài Anh trước khi tiếp tục lựa chọn “Chiều phủ Tây Hồ” cho vòng thi tiếp theo.

TS. Đỗ Hương Giang, Trưởng khoa Thanh nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho biết bà đã đồng hành với Đoàn Linh trong nhiều năm.

“Đoàn Linh luôn là một sinh viên chăm chỉ, chỉn chu, ham học hỏi và có tinh thần sáng tạo. Điều tôi trân trọng ở Linh là trong từng câu hát, từng tác phẩm, em luôn thể hiện dấu ấn riêng, gìn giữ bản sắc dân gian, đồng thời mang đến hơi thở mới của thời đại”, TS. Đỗ Hương Giang chia sẻ.

Theo nữ giảng viên, những nhận xét từ Hội đồng giám khảo sẽ giúp Đoàn Linh nhìn rõ hơn thế mạnh cũng như những điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong các vòng thi tiếp theo.