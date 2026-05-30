Mỹ Anh sẽ hát cùng ca sĩ người Australia Matthew Ifield tại Festival Huế 2026

Thứ Bảy, 06:01, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, chương trình "All Ears: Focus Australia 2026" vào tháng 6/2026 sẽ giới thiệu sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ trẻ nổi bật là Matthew Ifield - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Australia và Mỹ Anh - một nghệ sĩ trẻ của Việt Nam.

Hai nghệ sĩ Mỹ Anh và Matthew Ifield sẽ tham gia chương trình "All Ears: Focus Australia 2026" trong vai trò ca sĩ, đại sứ xuyên suốt các hoạt động diễn ra từ ngày 15 - 17/6/2026. Hai nghệ sĩ với hai câu chuyện khác nhau nhưng có chung tình yêu dành cho âm nhạc sẽ cùng đồng hành, mở ra một chương mới đầy sống động cho ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Australia.

Với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, chương trình tạo ra một nền tảng kết nối sáng tạo, nơi các nghệ sĩ trẻ hai nước cùng chia sẻ ý tưởng, học hỏi lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo giữa Australia và Việt Nam. Bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi hân hạnh dự án hợp tác âm nhạc giữa nghệ sĩ người Australia, Matthew Ifield và nghệ sĩ người Việt Nam, Mỹ Anh. Những kết nối và giao lưu sáng tạo giữa thế hệ trẻ hai nước sẽ góp phần vun đắp sự hiểu biết văn hóa sâu sắc giữa hai quốc gia chúng ta”.

Matthew Ifield - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Australia. Nguồn: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cung cấp

Chương trình sẽ chính thức ra mắt vào ngày 15/6 trên sân khấu chính của Festival Huế 2026. Trong không gian cổ kính của Cố đô Huế, Matthew Ifield và Mỹ Anh sẽ mang đến một tiết mục được dàn dựng riêng, kết hợp các màu sắc soul, R&B và pop, qua đó tôn vinh tinh thần giao lưu nhân dân, nền tảng quan trọng của quan hệ Australia – Việt Nam. 

Chia sẻ về chương trình sắp tới tại Huế, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Australia Matthew Ifield chia sẻ: “Được biểu diễn tại Festival Huế, giữa một không gian bao quanh bởi bề dày lịch sử và văn hóa, là một cảm giác thực sự đặc biệt. Tôi rất biết ơn khi được mời tham gia vào không gian này và hào hứng mang âm nhạc của mình đến Việt Nam, trong một bối cảnh tôn vinh cả giá trị di sản và sự sáng tạo đương đại”.

Ca sĩ Mỹ Anh. Nguồn: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cung cấp

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Anh cho biết cô cảm thấy may mắn và háo hức: "Cách đây một năm, Australia đã chào đón Mỹ Anh khi tôi biểu diễn tại Vivid Sydney và Social Sanctuary tại Melbourne. Mỹ Anh cảm thấy thật may mắn và háo hức khi một lần nữa được giao lưu văn hóa cùng với Matthew Ifield tại Festival Huế năm nay! Mỹ Anh tin âm nhạc và nghệ thuật là một cách thật đặc biệt để ta hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn".

Sau buổi biểu diễn tại Huế, hai nghệ sĩ sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tại Hà Nội với một phiên sáng tác chuyên sâu, cùng đồng hành và thực hiện sáng tác một tác phẩm âm nhạc, từ ý tưởng ban đầu cho tới bản thu thử đầu tiên. Một buổi tọa đàm và biểu diễn sẽ được tổ chức tại Hà Nội, hướng đến cộng đồng những người yêu âm nhạc và các tài năng trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, với sự tham gia của các nghệ sĩ và chuyên gia đầu ngành từ Australia và Việt Nam.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Chay Festival Huế 2026

VOV.VN - Chiều tối 28/5, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khai mạc Lễ hội Ẩm thực Chay Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Nam Anh/VOV.VN
Tag: VOV Festival Huế 2026 Đại sứ quán Australia tại Việt Nam ca sĩ Mỹ Anh nghệ sĩ trẻ
